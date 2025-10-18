【アイスホッケー】怒涛の追い上げも実らず　早大に悔しい敗戦／エイワ杯２０２５年度関東大学リーグファーストリーグ　対早稲田大学

ファーストリーグの最終戦として幕を開けたこの試合。序盤から一進一退の攻防が続く中、早大選手の隙のないアタックをＧＫ・多田圭之介（政４・慶應）が何度もかわしながらパックを死守する様子も見られたものの、慶大は１Pで２点を奪われ苦しい展開となる。２Pではさらに追加点を許し３点差に広がるが、ＦＷ・栖原大河（経３・慶應）の鋭いシュートでこの試合初得点を挙げ、反撃のきっかけをつかむ。３ＰにはＤＦ・茨城康瑛（法１・慶應）がブルーライン手前から放ったロングショットを決め、２－３と１点差に詰め寄る。終盤には６人攻撃やパワープレーで果敢に攻め込むも、あと一歩届かず惜敗。慶大はファーストリーグを７位で終え、セカンドリーグでの巻き返しに挑む。

２０２５年１０月１１日（土）１７：３０試合開始 ＠東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ

１P ２P ３P TOTAL 慶應義塾大学 ０（４） １（１７） １（１２） ２（３３） 早稲田大学 ２（１７） １（１１） ０（１１） ３（３９）

※（）内はシュート数

【メンバー】

慶應義塾大学

１. 勝見、芝田、ラカラ、有馬、茨城

２. 三田、倉田、立島、久恒、古館

３. 石村、小島（佑）、栖原、土井、片山

４. 郷、木原、小島（壯）、生原、大塚

ＧＫ：多田 控え：秋田

【得点者】

【１P 】

９分５９秒 早大 杉本大洋（アシスト：飯塚創哉）

１３分１３秒 早大 樋口能乙（アシスト： 村上太一）

【２Ｐ】

４分５５秒 早大 飯塚創哉（アシスト：杉本大洋）

１２分５０秒 慶大 栖原大河（アシスト：小島佑太、石村虎太郎）

【３Ｐ】

１４分１８秒 慶大 茨城康瑛（アシスト： 勝見斗軌）

１Ｐは序盤から攻守の入れ替わりが激しい展開となる。ＦＷ・勝見斗軌（法４・Ontario hockey academy）からFW・ロッコ・ラカラ（総１・Burnaby Central Secondary School）に絶妙なロングパスが通るなど良い攻撃パターンも見られる。

キルプレー（人数が４対５の数的不利）の中、ＤＦ・榎本康生（文２・早実）に放たれたショットをＧＫ・多田圭之介（政４・慶應）がリバウンドしたパックがゴール付近にこぼれるも、必死の守りで得点は許さない。徐々に早大にパックを保持されるようになる中、FW・杉本大洋（スポ１・埼玉栄）にパックを奪われる。そのままゴール前まで運ばれ、右サイドからＧＫの右を突く鋭いショットを放たれ、先制点を許す。その後１３分１３秒にもＦＷ・村上太一（スポ１・白樺）の縦パスがゴール前にいたＦＷ・樋口能乙（スポ２・八戸）に通り、スティックを合わせて追加点を許してしまう。反撃したい慶大は、ＤＦ・有馬龍太（経４・武修館）がＤＺ（自分のゴールが設置してあるゾーンのこと）で相手を引き寄せつつＡＺ（相手のゴールが設置してあるゾーンのこと）までパックを運ぶなど良いシーンも見られた。１Ｐを０ー２で終える。

早大から未だ点を取れていないまま慶大は２Ｐに突入する。序盤からＦＷ・石村虎太郎（理１・慶應湘南藤沢）が積極的にＡＺを攻め、痛烈なシュートを放つも相手ＧＫに押さえ込まれる。両チーム激しい攻防が継続する中、最初に大きな動きを見せたのは早大。味方のロングパスを受けたＦＷ・飯塚創哉（教２・早実）にゴール前で隙を突かれ、シュートを決められてしまう。３点を先制され、後がなくなった慶大はより一層攻撃姿勢を強め、何度も果敢にシュートを狙うも得点にはなかなか繋がらない。そんな中、ついに流れが慶大に傾く。ＦＷ・栖原大河（経３・慶應）の放った鋭いシュートがゴールの中心を撃ち抜くと、この試合待望の初得点をもぎ取った。

その後、２点差を詰めるために慶大は６人攻撃に出る。パワープレーの間も追加点とはならなかったが、このピリオドを１－３と３Ｐに希望を見出す結果で終えた。

逆転勝利をつかみ取りたい３P。ＡＺでパス回しをしながら、ゴール前にパスが通り、ＦＷ・石村がシュートするなど好機も生まれたが、得点には至らない。中盤には右サイドから強烈なショットを放たれるも多田がパックをキャッチし、好セーブを魅せる。勝見からパスが渡り、ＦＷ・立島健大（政４・慶應）がシュートを放つも惜しくもゴールポストにはじかれる。

好機を得点に結び付けたい中、再び勝見のパスがブルーライン手前にいたＤＦ・茨城康瑛（法１・慶應）に通り、ロングショットが決まる。

２ー３と１点差まで追い上げる。その後もＦＷ・倉田晃佑（商１・慶應）の鋭いショットなど攻撃の手を緩めない。試合終盤、パワープレー（人数が５対４の数的有利）の重要な場面でタイムアウトを取り、６人攻撃（ＧＫをベンチに下げ６人で攻めること）を選択する。ＡＺでパックを保持し続けたが、ゴールには至らず。最終スコア２－３で試合を終えた。

慶大はファーストリーグを７位で終えた。強豪相手に厳しい戦いが続いたが、次戦からはセカンドリーグが始まる。Division １ーA残留に向けて負けられない戦いが続く。

試合後インタビュー

１点目を決めたＦＷ・栖原大河（経３・慶應）選手

──ゴールを決めた時の心境について教えてください

チャンスを決めきれない試合がずっと続いていて、自信を無くしかけていたので大一番での得点は素直に嬉しかったです。

──セカンドリーグに向けての意気込みを教えてください

残念ながら上位リーグ進出はできませんでしたが、まずは（１部Ａ）残留を目標に僕自身も一つでも多くのポイントを取ってチームに貢献できるように頑張りたいです。

２点目を決めたＤＦ・茨城康瑛（法１・慶應）選手

──２点目を決めた時の心境について教えてください

苦しい試合展開の中で、チームに流れを引き寄せるようなゴールを決めることができ、とても嬉しかったです。

──セカンドリーグに向けての意気込みを教えてください

セカンドリーグでは勝ち点を落とせない試合が続くのでより一層気を引き締めて臨みたいと思います。

次戦予定

・１０月１８日 対東海大学 １７：００試合開始

・１０月２５日 対青山学院大学 １７：００開始

・１１月２日 対立教大学 １５：００試合開始

・１１月８日 対大東文化大学 １７：３０試合開始

・１１月１６日 対日本体育大学 １７：３０開始

＠東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ

（取材：五條理子、小林由奈、檜森海希）