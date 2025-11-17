【バスケ（女子）】１１４得点で東大を粉砕　下級生も躍動し六大学初戦を大差で制す／第４３回東京六大学女子バスケットボール対抗戦 vs 東大

序盤から攻守にわたって圧倒し続けた慶大。東大を相手に終始流れを渡さず、１１４得点を挙げる快勝を収めた。４年生を中心に主導権を握った序盤に続き、後半にかけて榎本京佳（経２・慶應女子）、松岡優希乃（商２・都立国立）など下級生も存在感を発揮。全員が積極的にゴールへ向かう姿勢を貫き、六大学対抗戦初戦からチーム一体となった戦いを見せた。

２０２５／１１／８（土） @明治大学 駿河台キャンパス 第４３回 東京六大学女子バスケットボール対抗戦 １Q ２Q ３Q ４Q 合計 慶大 ３３ ３５ ２５ ２１ １１４ 東大 ８ ９ １３ １７ ４７ ◆慶大スターティングメンバー◆ F #４ 中山璃音（文４・湘南） C #５ 網野梨加（環４・Irvine High） F #７ 河村さくら（文４・松陽） G #１０ 岡部愛（薬３・仙台二） GF #１２ 小川佳凛（商１・長崎）

第１Q、河村さくら（文４・松陽）が試合開始約５秒で早々にレイアップを沈め、幸先よくスコアボードを動かす。続いて中山璃音（文４・湘南）がゴール下で確実に得点すると、再び河村も鋭いドライブで追加点を奪うなど、立ち上がりからテンポの良いオフェンスを展開した。中盤には中山が３ポイントシュートを沈め、チームの勢いをさらに押し上げる。さらに河村のレイアップ、今井楓子（商４・吉祥女子）のインサイドも続き、慶大の多彩な攻撃が止まらない。守備でも寄りの早さとリバウンドの粘りが機能し、相手を苦しめた。終盤には榎本京佳（経２・慶應女子）がジャンプシュートと３ポイントシュートを連続で沈めるビッグプレーで一気に流れを引き寄せ、２９−６と大きくリードし第１Qを終えた。

第２Qは、榎本のフリースローからスタート。続いて岡部愛（薬３・仙台二）が左サイドから３ポイントシュートを沈め、慶大が主導権をキープする。さらに網野梨加（環４・Irvine High）もインサイドで連続得点し、オフェンスの勢いは止まらない。ディフェンス面でも、東大の攻撃に対して強度を落とさずプレッシャーをかけ続け、簡単なシュートを許さない。中盤には小川佳凛（商１・長崎西）のミドルなど、チーム全体で流れをつかみながらスコアを伸ばし、６０点台に突入する。終盤には榎本が再びレイアップとジャンプシュートで加点し、攻守ともに高い集中力を維持。東大も意地を見せるが、慶大の攻撃の厚みと精度は揺るがず、６８−１７と大差をつけて前半を折り返した。

大幅リードで迎えた後半も、慶大の勢いは衰えない。開始直後、山形楓（商１・北海道函館中部）が鋭いカットインからレイアップを決めると、今井も続けてレイアップで得点し、立ち上がりから一気にペースを掴む。その後は松岡優希乃（商２・都立国立）が３ポイントシュート、レイアップ、さらにフリースロー２本も確実に沈めるなど、下級生も躍動。東大も負けじと応戦するが、すぐさま山形がパスカットから速攻につなげ、８４−２４とリードをさらに広げていく。終盤には、榎本が力強いドライブから立て続けに得点する活躍を見せ、残り１分に中山の３ポイントシュート。チームベンチを大きく沸かせた。堅い守備と攻撃力を最後まで保った慶大は、９３−３０で第３Qを終えた。

流れを渡さず押し切りたい最終Q。開始早々、吉田千里（理４・田園調布雙葉）が得点すると、今井も体勢を崩しながらも巧みにレイアップを沈め、チームの勢いを加速させる。タイムアウト後も攻撃の手を緩めず、松岡がレイアップ、ジャンプシュート、３ポイントシュートと立て続けに得点を重ね、一気にスコアを３桁へ乗せた。終盤には松岡が連続で３ポイントシュートを沈め、シュートタッチの良さを見せつける。残り約１分半には中原恵（経３・慶應NY）が３ポイントシュートを決め、最後まで積極的にゴールを狙う姿勢を貫いた慶大は、１１４−４７で試合終了のブザーを迎えた。

（取材：本橋未奈望、大泉洋渡、小野寺叶翔）

▼以下、選手インタビュー

〈榎本京佳（経２・慶應女子）〉

ーー今日の試合を振り返って

今回はダブルヘッターだったので、２戦目の法政戦に備えて、東大戦はスタメンの人たちの体力を残せるように、自分がしっかり走ってチームの流れを作ろうと思っていました。前線でしっかり走る、大きい声を出してディフェンスするなど、そうした面でチームを活気づける動きができたかなと思います。

ーー今日の活躍の要因

最近の練習で監督から「一番前を走れ」と言われていて、試合のスタートでそれを意識してしっかり出せたのが良かったと思います。最初にいい流れでシュートまでいけたので、そこから勢いに乗れたのかなと感じました。

ーー今日のご自身のプレーの中で印象に残っているシーンは

ディフェンスの場面なのですが、先輩と二人でダブルでプレッシャーをかけてボールを取れたのが印象に残っています。普段から監督に「ダブルでプレッシャーをかけろ」と言われているので、その部分をしっかり遂行できたのが良かったです。

ーーこの六大学のリーグをどのように戦おうとチームで話されていますか

先輩方の最後の試合なので、しっかり応援してくださっている方に感謝を伝えて、成長した姿を見せるということをチームで一番言われています。自分もコート上でそれを見せられるように頑張りたいです。