【弓術】『信じ、頂点へ』　伊勢直前の練習試合に密着　王座決定戦直前企画第①弾

１６日、慶大弓術部男子が都学選抜、日本大学との王座練習試合を戦った。２１日、２２日に開催される全日本学生弓道王座決定戦の前哨戦としての３試合を、１勝２敗という結果で終えた。収穫と課題を整理し、４年ぶりの伊勢路へと駆け出す。

 

１１月１６日（日）

於：慶應義塾大学志正弓道場

【試合結果】

慶應義塾大学７９－８３日本大学

慶應義塾大学７８－８７都学選抜

慶應義塾大学７６－７３日本大学

 

東京都学生弓道連盟Ⅰ部リーグを戦う弓術部男子は、１０月１９日、桜美林大学との順位決定戦に勝利し、優勝を決めた。この結果により、１１月２１日、２２日に伊勢神宮で開催される全日本学生弓道王座決定戦への出場権を獲得。優勝した２０２１年以来、４年ぶりの出場となる。

また、塾生時代は選手として、２０２０年からは指揮官として弓術部に多大な貢献をしてきた島田壮監督（平７卒）が今年限りで退任。部員たちは、お世話になった島田監督のラストイヤーに、大きな結果を収められるよう意気込んでいる。

この日は、王座決定戦を前にした最後の実戦として、日本大学、都学選抜との練習試合に臨んだ。

 

【１戦目】

慶應義塾大学７９ー８３日本大学

慶大結果

壱之立

大前

小泉達也（政２）

4

4

4

12

二段

増田雄介（政１）

3

4

4

11

落前

樫村太陽（商４）

4

1

3※

8

増田啓吾（政３）

3

3

1

7

小計

14

12

12

38

弐之立

大前

菅沼貴博（経２）

2

4

3

9

二段

八尋泰司（経２）

3

4

4

11

落前

中澤篤軌（経１）

3

3

4※

10

森住俊祐（経４）

4

3

4

11

小計

12

14

15

41

合計

26

26

27

79

※樫村から小山巧豊（理３）に交代、中澤から油井蔵之介（経１）に交代

王座決定戦と同じ「４人立２立　順立」の試合形式で行われた本練習試合。１人あたり１２射で、チームで９６射を行う。１戦目は７９中という結果に終わった。

 

【２戦目】

慶應義塾大学７８－８７都学選抜

慶大結果

壱之立

大前

小泉達也（政２）

4

4

4

12

二段

増田雄介（政１）

4

3

3

10

落前

小山巧豊（理３）

1

2※

3

6

増田啓吾（政３）

4

4

3

11

小計

13

13

13

39

弐之立

大前

菅沼貴博（経２）

3

1

4※

8

二段

八尋泰司（経２）

4

4

3

11

落前

油井蔵之介（経１）

2

3

4

9

森住俊祐（経４）

4

3

4

11

小計

13

11

15

39

合計

25

24

29

78

※小山から樫村に交代、菅沼から中澤に交代

２戦目の相手は、都学Ⅰ部リーグの的中率上位者から成る都学選抜。小泉達也（政２・慶應）が１戦目に続き、全ての射で的中。大学から弓道を始めた八尋泰司（経２・開成）や主将の森住俊祐（経４・慶應湘南藤沢）も高い的中率を記録し、２８㍍先にある直径わずか３６㌢の的を次々と射貫いていったが、精鋭揃いの相手に敗れた。

 

 

【３戦目】

慶應義塾大学７６ー７３日本大学

慶大結果

壱之立

大前

小泉達也（政２）

4

4

2

10

二段

宮良由宇土（環４）

3

2

3

8

落前

樫村太陽（商４）

2

4

4

10

増田啓吾（政３）

3

3

3

9

小計

12

13

12

37

弐之立

大前

中澤篤軌（経１）

4

4

4

12

二段

八尋泰司（経２）

2

4

3※

9

落前

油井蔵之介（経１）

4

3

3

10

大河内悠成（法４）

2

4

2

8

小計

12

15

12

38

合計

24

28

24

76

※八尋から増田（雄）に交代

２連敗で迎えた３戦目は日大との再戦。伊勢の舞台を想定した静かな雰囲気の中、的に矢が中ると蝮谷の寒空に大きな音が響いた。また、皆中（４射全て的中させること）を記録した際には観客から拍手が送られた。中澤篤軌（経１・慶應）が１２射全て中てる大活躍。７６－７３でこの日初めて勝利を掴んだ。

巻藁室で感覚を調整する部員

３試合を１勝２敗で終えた慶大。多くの観客が見つめる状況での射を経験できたことは、伊勢の舞台に向けて大きな財産となった。

１１月２１日、２２日に開催される王座決定戦。チームスローガン『信じ、頂点へ』のもと、夢の舞台で躍動する。

 

（取材：蕭敏星、柄澤晃希）

