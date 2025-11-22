【ラグビー】１５年ぶりの勝利へ　魂のタックルで黒黄のプライドを貫け／２０２５関東大学対抗戦Ａグループ＠第６節 対早稲田大学　展望

今年で第１０２回目を迎える関東大学ラグビー対抗戦の早慶戦。通算成績では２０勝７分７４敗と大きく負け越しているだけでなく、最後の勝利は２０１０年まで遡り、昨年はノートライに抑えられるなど、黒黄軍団にとって苦々しい歴史が刻まれている。それでも「日本一」という目標を掲げる今季の蹴球部にとって、宿敵ワセダは超えなくてはならない壁だ。この記事では、両チームのここまでの戦いを振り返り、アタック、ディフェンス、スクラムの３点から早慶戦を展望する。

目標の「日本一」達成に向けて着実に成長を続ける慶大蹴球部は、秋季対抗戦のここまでの戦績を３勝２敗（勝ち点２０）としている。春季交流大会で敗れた青学大に勝利し、立教大、日体大には快勝。強豪である筑波大、明大にも、試合には敗れたものの両試合でロースコアの接戦を繰り広げており、１５年ぶりの早慶戦勝利へ着々と成長を続けている。一方のワセダは４勝１敗（勝ち点２６）で早慶戦を迎える。先週帝大に勝利した明大が５勝１敗（勝ち点３０）とし、４位筑波大は上位チームとの対戦を全て終えた中でワセダと同じ４勝１敗（勝ち点２２）としているため、対抗戦優勝、そして大学選手権でより有利なシードを獲得するため、ワセダも依然として負けられない状況にある。

ここからは、アタック、ディフェンス、セットピースの３点に分け、試合のキーポイントを分析する。

まずはオフェンス。今季５試合で５７失点に抑えているワセダの牙城を崩す方法を探る。今季の慶大はキックで陣地を進めるか、ボールを回して突破を狙うか、状況に応じてプランを使い分けられる柔軟さを強みとしている。抜群のキック力を持つＳＯ服部亮太（スポ２・佐賀工）を擁するワセダに対しては、よほど風の影響が強くない限り、蹴り合いの展開からエリアの確保を狙うより、パスを回してラインブレイクを図りたい。アグレッシブなランが持ち味のＳＯ小林祐貴（政１・慶應）や、冷静なゲームメイクでチームを率いる主将・ＣＴＢ今野椋平（環４・桐蔭学園）がアタックのリズムを作り、突破力に優れるＣＴＢ小舘太進（商４・茗溪学園）やＷＴＢ小野澤謙真（環２・静岡聖光学院）が相手を切り裂くＢＫ陣は、トライを取りきる力に長ける。

またチーム最多の５トライを挙げているＨＯ藤森貴大（経３・慶應）を中心に、ＦＷ陣はラインアウトからのモールやサインプレーを得意としており、得点パターンは多彩だ。アグレッシブなボール回しにチャレンジしつつ、自分たち由来のミスを犯さずに、作ったチャンスを確実に得点に結びつけることができるかが勝敗を分ける。

次に、今季の慶大の最大の持ち味であるディフェンスについて展望する。筑波大戦で見せたような自陣での粘り強さは、慶大のＤＮＡである「魂のタックル」の具現化であり、他のチームにはない強みとなっている。しかし、スキルフルな選手を擁するワセダ相手には、粘り強さに加え、前へ出るディフェンスで圧力をかけ続ける必要がある。チーム全体の規律、組織力だけでなく、ＦＬ申驥世（文１・桐蔭学園）の運動量やＮＯ８中野誠章（文２・桐蔭学園）のスティール力など、個々の長所も存分に発揮しなければ、勝利の道は険しくなるだろう。

特に警戒しなければならないのはＦＢ矢崎由高（スポ３・桐蔭学園）。日本代表に選出され、欧州遠征３試合でスタメン出場を果たした超大学級のトライゲッターは、対抗戦でも今季８トライを挙げている。また、矢崎の復帰はＳＯ服部の選択肢を広げるという意味でも脅威となる。鋭いパスや長短様々なキックでワセダのアタックを指揮する服部と、突破力やハイボールの競り合いに優れる矢崎は相性抜群。彼らに余裕のある状況でボールを持たれてはならない。

最後に触れておかなければならないのがスクラムだ。改善傾向にあるとはいえ、今季の若い慶大ＦＷ陣はスクラムでペナルティを取られる回数が少なくない。一方のワセダはＦＷ平均体重が９９．５キロと決して高くないものの、慶大がマイボールスクラム確保率５０％に抑え込まれた筑波大に対し、同スタッツ１００％を記録するなど、スクラムをチームの強みとしている。ワセダの圧力をはねのけられるか、若いＦＷ陣の奮起に期待がかかる。特に慶大の左ＰＲ井吹勇吾（環２・桐蔭学園）とワセダの右ＰＲ前田麟太朗（スポ２・桐蔭学園）は、共にスクラムに強みを持つ選手。名門・桐蔭学園高出身者同士のマッチアップに注目だ。

また、ワセダはスクラムからＮＯ８粟飯原謙（スポ４・桐蔭学園）が持ち出し、相手のディフェンスラインに対して数的優位を作るオプションを持っている。出足の鋭いタックルと味方への的確な指示を持ち味とする慶大ＳＨ橋本弾介（法４・慶應）を中心に、ワセダのスクラムを起点としたアタックも封じたい。

慶大蹴球部はこの１５年間、ワセダから勝利を奪うことができていない。それでも今年の蹴球部には、黒黄ジャージに憧れ、ワセダを倒すべく入部してきた選手がいる。一貫校時代からワセダへの対抗心を滾らせてきた選手がいる。競技引退を決め、ラストイヤーに懸ける選手がいる。そして、１度はラグビーの世界から離れながら、慶大蹴球部のために下田グラウンドに帰還した指揮官がいる。今年こそ、積年の悔しさを晴らす時だ。黒黄のプライドにかけ、魂のタックルを貫き通し、１５年ぶり２１度目の早慶戦勝利を成し遂げよ！

（記事：髙木謙）






