【フェンシング】波乱に次ぐ波乱！熱戦の“覇剣”の行方は／第７８回早慶対抗フェンシング競技定期戦大会

第７８回フェンシング早慶戦が１３日、日吉記念館にて開催された。慶大は、序盤の女子サーブル戦、男女エペ戦で３連敗し苦戦を強いられるも、４戦目の男子フルーレの勝利を機に女子フルーレ、男子サーブルと３連勝。３勝３敗の五分に持ち込むも、総得失点差で僅かに及ばず準優勝となった。学生選手権３冠の男子エペ戦が延長戦の末に敗れる波乱、エース飯村彩乃（法２・龍谷大平安）躍動の女子フルーレ戦の大金星など、早慶両校の実力伯仲の好ゲームとなった。

第７８回早慶対抗フェンシング競技定期戦大会

１２月１３日（土）＠日吉記念館

団体戦のルールについて

フェンシングの団体戦は、４人１組（控え１人）のチーム同士で行われる。試合は「リレー方式」と呼ばれる形式で進行し、１試合は全９試合×３分間で構成される。各ラウンドでは両チームの選手が順番に対戦し、得点はチームの累計得点として加算されていく。

各ラウンド「５点」が目標得点として設定され、優勢側の選手が５点取ればラウンド交代。この５点を積み上げ、９試合計４５点を先に獲得したチームが勝利となる。制限時間内に目標点に達しなかった場合は、その時点の得点で次のラウンドへ移行する。ただし、劣勢側はこの３分間の制限時間の中で何点でも得点することが可能であり、１試合で一気に点差を詰めたり、逆転したりする場面も珍しくない。

そのため団体戦では、単なる実力差だけでなく、オーダーの組み方が勝敗を大きく左右する。「エースをどこにぶつけるのか」「相手エースとの勝負を誰が担うのか」といった相手選手との相性に加え、メンタル面や一度の些細な攻防が試合の流れを左右する。１本の重みが次の選手へとつながっていくため、フェンシングという競技の“チーム性”が最も色濃く表れる舞台だ。

 

女子サーブル戦

出場メンバー

久保田絢子（経４・慶應湘南藤沢）　　　

河野真央（経３・慶應女子）

森本紗加（法２・青山学院）

廣瀬はる（法２・学習院女子）　

選手　　　スコア　計　　計　スコア　　　選手（早稲田）

①　　久保田　　２　　　　　５　　　５　　　伊藤

②　　森本　　　６　　　　１０　　　５　　　山﨑

③　　河野　　　０　　　　１５　　　５　　　板橋

④　　森本　　　６　　１４　２０　　　５　　　伊藤

⑤　　久保田　　２　　１６　２５　　　５　　　板橋

⑥　　河野　　　１　　１７　３０　　　５　　　山﨑

⑦　　森本　　　１　　１８　３５　　　５　　　板橋

⑧　　河野　　　６　　２４　４０　　　５　　　伊藤

⑨　　久保田　　２　　２６　４５　　　５　　　山﨑

早大は板橋の活躍で流れをつかんだ。第３試合で５―０、第５試合でも５－２と勝利し、序盤から点差を広げる。板橋を軸に流れに乗った早大は、その後も主導権を握り続け、終盤もリードを上手く保つ試合巧者ぶりをみせた。慶大は河野、森本が追い上げを見せ、４年生の久保田も粘ったが、立ち合いから主導権を握られ苦戦。積極的に攻める早大を前に、最後まで流れを引き戻すことができなかった。

剣をふるい続けた４年生・久保田

互いを労い合う選手たち

 

男子エペ戦

出場メンバー

伊勢碧（法４・慶應）

坂藤秀昌（法４・慶應）

髙橋未楽（環４・立教新座）

小城颯人（商３・慶應）

選手　　　スコア　計　　計　スコア　　　選手（早稲田）

①　　髙橋　　　５　　　５　　　　　４　　　中本

②　　坂藤　　　５　　１０　　　　　０　　　大坂

③　　小城　　　５　　１５　　　　　３　　　圓尾

④　　髙橋　　　５　　２０　１１　　　４　　　大坂

⑤　　小城　　　５　　２５　２０　　　９　　　中本

⑥　　坂藤　　　５　　３０　２３　　　３　　　圓尾

⑦　　伊勢　　　１　　３１　２７　　　４　　　大坂

⑧　　髙橋　　　８　　３９　３６　　　９　　　圓尾

⑨　　坂藤　　　４　　４３　４４　　　８　　　中本

驚異的な追い上げを見せた早大が、延長戦までもつれる大接戦を制した。殊勲はアンカーを務めた早大・中本。第５戦で一挙９点を挙げ流れを引き寄せると、３点ビハインドで託された最終第９戦では同点に追いつき、延長戦一本勝負も制して逆転勝利を収めた。慶大は序盤に１０点以上の差をつけ主導権を握ったが、中盤以降は早大の反撃に対して受けに回る展開に。突き放すことができないまま、最後はアンカー坂藤が力尽きた。序盤２戦を制した早大が、早慶戦優勝へ価値ある１勝を挙げた。

髙橋（写真左）は果敢に前に攻めた

エペリーダーとしてチームをけん引した坂藤

最後は延長戦の末逆転負け

 

女子エペ戦

出場メンバー

渡辺瑚子（経４・慶應女子）

飯村彩乃（法２・龍谷大平安）

水野琉千明（法２・慶應ＮＹ）

花岡美咲（経１・徳島文理）

選手　　　スコア　計　　計　スコア　　　選手（早稲田）

①　　飯村　　　２　　　　　５　　　５　　　太田

②　　渡辺　　　４　　　　１０　　　５　　　池田

③　　花岡　　　４　　１０　１５　　　５　　　西岡

④　　飯村　　　４　　１４　２０　　　５　　　池田

⑤　　花岡　　　３　　１７　２５　　　５　　　太田

⑥　　渡辺　　　２　　１９　３０　　　５　　　西岡

⑦　　水野　　　２　　２１　３５　　　５　　　池田

⑧　　飯村　　　４　　２５　４０　　　５　　　西岡

⑨　　渡辺　　　４　　３０　４５　　　５　　　太田

攻守で巧さを発揮した早大が中盤以こう慶大を突き放し今大会３連勝。池田、太田を中心に３人全員が着実に５点を積み重ね、一度も勝利を許さず勝負を決めた。上半身中心の攻撃に足先などの下半身への攻撃も絡め、慶大のディフェンスから効果的に得点を重ねた。慶大も飯村を中心に４人全員のリレーで食い下がったが、追い上げようと前に出たところを早大に狙われた。

早大の巧みな試合運びに苦戦／飯村（写真左）

水野（写真左）から飯村（写真右）へ

 

男子フルーレ戦

出場メンバー

飯村一輝（総４・龍谷大平安）

合田晴季（理４・慶應）

小西航路（経４・慶應湘南藤沢）

戸田拓海（医４・慶應）

選手　　　スコア　計　　計　スコア　　　選手（早稲田）

①　　小西　　　５　　　５　　　　　１　　　竹内

②　　飯村　　　５　　１０　　　　　２　　　吉田

③　　戸田　　　５　　１５　　　　　２　　　川邊

④　　小西　　　５　　２０　　　　　１　　　吉田

⑤　　戸田　　　４　　２４　１４　　　８　　　竹内

⑥　　飯村　　　６　　３０　１７　　　３　　　川邊

⑦　　合田　　　５　　３５　１８　　　１　　　中本

⑧　　小西　　　５　　４０　１９　　　１　　　川邊

⑨　　飯村　　　５　　４５　２５　　　６　　　竹内

４年生が盤石のリレーをみせた慶大が第４戦目にして今大会初勝利を挙げた。第１戦の小西が５－１、第２戦の飯村、第３戦の戸田も共に５－２で制し、１巡目で１５－５と大差をつけると、その後も４番手・合田の快勝もあり試合を優位に進め、最後は飯村が決め切った。早大は、中盤一時６点差まで差を詰めるも、４年生が気迫を見せる慶大に再び突き放された。

チームに勢いをもたらした小西

４年生の絆が光った

 

女子フルーレ戦

出場メンバー

渡辺瑚子（経４・慶應女子）

飯村彩乃（法２・龍谷大平安）

森本紗加（法２・青山学院）

花岡美咲（経１・徳島文理）

選手　　　スコア　計　　計　スコア　　　選手（早稲田）

①　　渡辺　　　５　　　５　　　　　４　　　沼田

②　　飯村　　　５　　１０　　５　　　１　　　太田

③　　花岡　　　３　　１３　１５　　１０　　　早川

④　　渡辺　　　５　　１８　１９　　　４　　　西岡

⑤　　花岡　　　１　　１９　２５　　　６　　　沼田

⑥　　飯村　　１０　　２９　３０　　　５　　　早川

⑦　　花岡　　　６　　３５　３２　　　２　　　太田

⑧　　渡辺　　　２　　３７　４０　　　８　　　早川

⑨　　飯村　　　８　　４５　４４　　　４　　　沼田

再び訪れた延長戦――今度は慶大がものにし、２勝３敗で最終戦に優勝の望みをつないだ。躍動したのは２年生エース・飯村彩乃。第６戦で一挙１０点の猛追をみせると、アンカーを託された最終第９戦では一時「４０－４４」と相手にマッチポイントを握られながらも４連続得点で追いつき、延長戦一本勝負も勝ち切った。第１戦・第４戦を５－４で繋いだ４年生・渡辺、第７戦で逆転ゲームをみせた１年生・花岡、全員が役割を全うした上で掴んだ大金星だった。早大は、序盤の２連敗で主導権を奪われるも、中盤に立て直しシーソーゲームを展開。早川が第８戦で逆転するも、最後は沼田が延長戦の末に力尽きた。

１年生・花岡は第７戦で早大を逆転

４年生として役割を果たした渡辺

チームを率いた飯村（写真右）

劇的勝利後の歓喜

 

男子サーブル戦

出場メンバー

小澤祐太（経４・慶應）

服部玄太（法４・慶應）

赤川紘大（経３・慶應）

庄司圭佑（法３・山形東）

選手　　　スコア　計　　計　スコア　　　選手（早稲田）

①　　庄司　　　５　　　５　　　　　４　　　藤田

②　　赤川　　　０　　　　１０　　　６　　　佐藤

③　　小澤　　１０　　１５　１４　　　４　　　吉田

④　　服部　　　５　　２０　１５　　　１　　　藤田

⑤　　庄司　　　５　　２５　１７　　　２　　　吉田

⑥　　小澤　　　５　　３０　２８　　１１　　　佐藤

⑦　　服部　　　５　　３５　３２　　　４　　　吉田

⑧　　小澤　　　５　　４０　３３　　　１　　　藤田

⑨　　庄司　　　５　　４５　３７　　　４　　　佐藤

 主将が意地を見せた慶大が３勝目を挙げ、星を３勝３敗の五分に戻した。試合を通して早大・佐藤のスピードと高さを活かしたアグレッシブな攻撃に苦戦するも、第６戦で相手した主将・小澤が逆転を許さず２点のリードを死守すると、後続が再びリードを広げ最後は３年生エース・庄司が勝負を決めた。

早大の猛追を凌いだ小澤

勝負を決めた庄司（写真手前）

 

最終結果は、男子戦を２勝１敗で慶大が制し、女子戦は２勝１敗で早大が勝利した。６試合合計では３勝３敗の五分となったが、総得失点差で早大が５点上回り、総合優勝を果たした。２０２２年以来３年ぶりの総合優勝を目指した慶大は、あと一歩及ばず。

昨年同様に得失点差の僅かな差が勝負を分けた。第５戦の女子フルーレ戦終了時点で慶大の総合優勝への条件は、最終男子サーブル戦にて“早大を３１点以下に抑えたうえでの勝ち”。男子サーブル陣は難しい戦いを強いられた。

今大会には、団体戦で今季学生選手権３冠を果たした男子エペ陣や飯村兄弟（兄・一輝（４年）／妹・彩乃（２年））を始めシニア／ジュニア日本代表、強化指定選手など、若くして世界を経験してきた選手たちが両校から顔をそろえていた。今年にかける思いは強かった。

試合後、主将・小澤は「チームがどんな状況にあってもついてきてくれた後輩には感謝しかありません。自分の代で獲れなかった早慶戦の総合優勝はみんなに託しました」と語った。

チームを去る４年生たちの思いは後輩たちに受け継がれる。女子フルーレ戦で殊勲の勝利を手繰り寄せた２年生・飯村は「来年は今回よりも熱く、盛り上がる試合で総合優勝を狙います！」と力強く意気込む。

“覇剣奪還”へ、慶大フェンシング部の挑戦は続く。

 （取材：蕭敏星、塩田隆貴、竹腰環、山口和紀）

（取材：蕭敏星、塩田隆貴、竹腰環、山口和紀）

