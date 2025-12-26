【レスリング】岡澤ナツラ　昨年に引き続き３位決定戦へ進出　メダル奪取へ／令和７年度レスリング天皇杯全日本選手権　２日目

１２月１８日から２１日にかけて行われたレスリング天皇杯全日本選手権。２日目となる１９日には男子フリースタイル８６㌔級に岡澤ナツラ（法１・慶應）が出場した。昨年は高校生ながら出場を果たし、４位に輝いた岡澤。今年度は準決勝まで勝ち進むも、惜しくも敗退。メダル獲得は翌日に行われる３位決定戦へ委ねられることとなった。

２０２５年１２月１９日（金）＠駒沢体育館

【試合結果】

〈男子フリースタイル８６㌔級〉

１回戦

○岡澤ナツラ（慶大）［VSU 2:52=10-0］井上輪太郎（立命館大）●

準々決勝

○岡澤ナツラ（慶大）［VFO 0:00=0-0］石黒隼士（自衛隊体育学校）●

準決勝

●岡澤ナツラ（慶大）［VPO 6:00=2-8］高橋夢大（三恵運輸株式会社）○

昨年の天皇杯では高校生ながら出場を果たし、敗者復活戦で勝ち進むも、３位決定戦で惜しくも敗れ、メダル獲得には至らなかった。今年はメダル獲得、そして天皇杯優勝に向けて駒沢体育館に挑む。

１回戦は、岡澤のペースで試合が進む。相手の背後を上手く取ると、そのまま回転技を決め切り、４ー０とする。その後も押し出しなどで７ー０とすると、第１ピリオド終了間際に、相手の体勢を崩す。これで９ー０とすると、最後は相手を押し出し、１０ー０。テクニカルスペリオリティ勝ちで準々決勝進出を決めた。

準々決勝を不戦勝で勝ち上がると、準決勝では高橋夢大（三恵運輸株式会社）と対戦。序盤は０ー０の展開も、回転技を決められ、０ー４とされる。そのまま０－４で第１ピリオドを折り返す。続く第２ピリオドでは、２点を失うもその後は試合は動かず。試合時間残り１分というところで、相手の背後を取り２点を奪うも、直後に２点を返され２－８で試合終了。３位決定戦へ進むこととなった。

（取材、記事：塩田隆貴）