【レスリング】佐藤秀一郎　接戦制し自身初の日本一！　１０月に行われる世界大会への切符獲得／ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０２６年Ｕ２３

２２日、ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０２６年Ｕ２３が開催され、慶大レスリング部の佐藤秀一郎（新環４・八千代松陰）がフリースタイル９７ｋｇ級で優勝を果たした。また、１０月にラスベガスで開催される２０２６年Ｕ２３世界選手権大会への出場も決まった。同部から男子選手が世界選手権に出場するのは５７年大会銅の島村保行以来６９年ぶりの快挙だ。

２０２６年３月２２日 ＠ドーム立川立飛

【試合結果】

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０２６年Ｕ２３

男子フリースタイル９７ｋｇ級

決勝

佐藤秀一郎（慶應義塾大学）［VPO 6:00=6-1］中⻄広耀（中央大学）

〈スコア見方〉

（例）［VSU、4:30=11-1］

・VSU→勝利方法、詳しくは下の図を参照

・4:30→試合終了時間（この場合は試合開始から４分３０秒後に試合終了）

・11-1→試合終了時の点数（フォールによる勝利は点数を問わない）

VFA victory by fall フォールによる勝利 VIN victory by injury 負傷棄権による勝利 VCA victory by 3 caution 警告3回による勝利 VSU victory by technical superiority テクニカルスぺリオリティ（10点差） VPO victory by points ポイント判定勝ち VFO victory by forfeit 不戦勝 危険試合による勝利 DSQ disqualification 罰則による失格 2DSQ double disqualification 両者失格

前年度の各大会で好成績を残した選手にのみ出場資格が与えられている今大会。優勝すれば２０２６年Ｕ２３世界選手権大会への出場が決まる。絶対王者・吉田アラシ（日本大学）の欠場などもあり、佐藤と中⻄広耀（中央大学）のみの出場となったフリースタイル９７㌔級。一発勝負ですべてが決まる緊張感に包まれ、戦いのゴングが鳴った。

試合は序盤からがっぷり四つに組み合う形。足腰がずっしりとした重みのある相手になかなか技を仕掛けることができず、こう着したまま時間が進んでいく。それでも、相手の２度のパッシブから１点を先行し、１―０で第１ピリオドを終える。

第２ピリオドもなかなか動きはないまま、佐藤が２度目のパッシブを犯し、アクティビティタイムとなるが得点を奪えず、同点に追い付かれる。残りは１分４０秒。このまま終わればラストポイントにより敗戦となる中で、ついに攻めを繰り出す。相手が足へのタックルを狙ってきたところを冷静にかわすと、押し出しで１点を挙げて勝ち越し。残り５０秒で大きなリードを取る。さらに終了間際、相手の懐に入ってテイクダウンを決めると、ローリングで一挙に４点を獲得し勝負あり。６―１で勝利した。

試合終了が告げられた瞬間。シングレットを着ているときはなかなか見せない笑顔がこぼれた。小学校１年生の頃からのレスリング人生。一度も届いていなかった日本一をついに成し遂げた嬉しさが表情からにじみ出ていた。この結果、１０月にラスベガスで行われる２０２６年Ｕ２３世界選手権大会への出場が決定。慶大の男子部員が世界選手権大会に出場するのは５７年大会銅の島村保行以来６９年ぶりの快挙。女子部員では２６年春に慶大を卒業する尾﨑野乃香（環４・帝京）が通算４度出場している。

接戦の中でも、したたかでかつ力強い、佐藤らしさ全開のレスリングを見せた。嬉しい日本一、そして世界への切符を掴むに相応しい戦いぶりだった。

新年度からは体育会主幹も務める佐藤。大学ラストイヤーの活躍から目が離せない。

【インタビュー】

――ご自身初の日本一を成し遂げ、世界への切符を手にしました。今の気持ちを教えてください。

小学校からレスリングをやってきて、初めての全国優勝ということがまず一つ嬉しいですし、それが世界につながったのはもっと嬉しいです。

――大事な一戦でしたが、どんな狙いで臨みましたか。

１試合しかなかったので、組み合わせが出てから一度負けてる相手だったのでしっかりと前の動画を見て研究して、一つひとつ修正してきた結果が今回の勝利につながったと思うので、やってきたことが間違ってなかったなって思います。

――第１ピリオドはかなりこう着した状態に見えましたが、どんなことを意識して戦っていましたか。

相手の足腰が重いという印象があったので、無理にタックルとか攻めに行っても相手に点数を与えてしまうことが考えられたので、なるべくロースコアで終わらせて、第２ピリオドで自分の攻めをしようと考えていたので、特に焦りはなく狙い通りでした。

――第２ピリオドで同点となってからの攻めを振り返ってください。

１―１になって自分が負けてる状況（ラストポイントにより）で、押し出しで１ポイント決まったのですが、小学校からやってきた相撲が生きたと思います。

――今年で大学ラストイヤーとなりますが、良いスタートとなったのではないでしょうか。

そうですね。良いスタートを切れたので、勢いを切らさず、１試合１試合集中して、勝ちに結びつけられる試合や練習を日々心がけていきたいです。

――１０月の世界大会に向けて意気込みを教えてください。

初の国際大会のマットということで緊張はあるんですけれども、日本の重量級はノリにノッてるので、「日本の重量級強いぞ」という印象を世界に与えられるようなレスリングができればと思います。

（取材・記事：柄澤晃希）