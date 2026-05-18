【競走】「ラスト200mに懸ける１年間」記憶が飛ぶほどの極限に興奮と喜びを求めて・市村瞭太郎（後編）／関東インカレ直前インタビュー２０２６・第１弾

開催が目前に迫った第１０５回関東学生陸上競技対校選手権大会（関東インカレ）。今大会、チームが掲げる目標は「１部残留」だ。昨年死守したこの地位を今年も守りきることができるか。この大舞台で１点でも多く掴み取るために部員たちは全てを懸けてピークをここに持ってきた。
本企画では、今年の関東インカレで活躍が期待される選手、関東インカレを支えるサポートブロックの部員に、意気込みや目標についてのインタビューを行った。第１弾は、中距離ブロック長、市村瞭太郎（経３・慶應志木）選手！
前編はこちらから！
１年の冬季に、高校時代とは比較にならないくらいの距離を踏んで、自分なりに試行錯誤した結果だと思います。あとは、前年に強い先輩方が引退された中で「自分が（関東インカレの）A標準を切らなきゃ、誰も出られなくなる。これはやばい」って思って。「春の１試合目で絶対に切るんだ」と自分を律してやった結果、（１分）５２秒台まで出すことができました。そこから自信もついてきて、練習の水準も上がって、トントン拍子に記録が出ていった感じです。
さらに距離を踏むことです。１年の時にやったベースアップをさらに引き上げて、今は副将の成沢さんにメニューを立ててもらって、それをひたすらガムシャラにやっています。一番大きく変わったのは、理学療法士の先生のパーソナルトレーニングを受け始めたことです。正しいフォームや筋肉の使い方を一から叩き込んでもらって、動き作りの面で走りが大きく変化しました。動画で見ても、去年とは全く違う走りになっていて。その点が昨年からの成長かなと思います。
技術的には、着地の上手さや足の回し方ですね。短距離の選手からも「上手いね」と言ってもらえるくらいで、それによってスピードを楽に出せることが持ち味だと思っています。 精神面で言うと、誰よりも陸上を楽しんでいるところです。走ること自体が本当に好きで、速く走ることがとにかく楽しいんです。嫌々やっているわけではなく、心の底から好きなので、そこが自分の強みなのかなと思います。
「拮抗」ですね。常に誰かが競り合っている状態だと思っています。例えば１分５４秒が参加標準記録だとしたら、１分５５秒台の選手が６人くらい乱立している状態が作れているんです。
中には２分１～２秒といった、ほぼ初心者ぐらいのレベルから始めた人たちも、１年経ってその争いに食い込めるようになっています。「誰が最初に標準を切るんだ」という争いが生まれている状況ですね。それぐらいの緊張感を持って、ブロック全体の記録を底上げできているのかなと思って、その点で「拮抗しているな」と感じます。
今までは、できている選手とそうでない選手の差が大きく、初心者が伸びるのにも時間がかかるし、上位層がさらに伸びるのも大変という状況でした。それが今は全員が競い合って、誰が飛び出すかわからない状態にあります。これは組織としてすごくいいことだと思っています。
去年お声がけいただいてブロック長になったのですが、正直、以前は「自分だけが競技で結果を出せばそれでいい」と思うところがありました。
でも、ブロック長になってからは「どうすれば中距離ブロック全体でもっと結果が出るのか」というところを、本当に深く深く考えるようになりました。そこがやっぱり一番大きく違うところですね。本気でブロックの子たちに結果を出してほしいと思うし、自分と同じぐらいの結果を出してほしいとも思います。そのためにどうしたらいいのかな、と「人のために考える時間」がすごく増えました。
そのうえで一番意識していることは、全員が本気で記録を出したいと思える環境作りですね。体育会としてやっている以上、自分の記録に人一倍のこだわりを持ってやってほしいです。自分がメニューを出してはいますけど、それをただやるだけではなく、「さらに伸びる要素はないか」と一人一人が試行錯誤してほしいと思っています。みんなが競い合って、少しでも高みを目指したいと思えるような環境作りは、常に心がけています。
めちゃくちゃ面白い存在です（笑）。頻繁に電話していますし、色々喋る中で、やっぱり成沢さんの陸上に取り組む姿勢っていうのは、自分たちも絶対参考にしなきゃいけないなと思ってます。
誰よりも自分の結果にこだわっているし、「人一倍結果を出さなければならない」という責任を自分に課してやっている。そこは尊敬できるところですし、全員がそうならなければいけないと思っています。
今の中距離ブロックのみんなが、成沢さんのような精神を持ってほしいんです。もちろん、成沢さんはずっと上位で戦ってきたからこその「洗練された厳しさ」みたいなものがあります。今のブロックには大学から本格的に始めた１、２年生もいて、今すぐその水準を求めるのは難しくもあるんですけど、成沢さんのように結果にこだわる精神を目指していくことは、本当に重要だなと思っています。
自分もこの１年で少しはその精神に近づけたと思いたいんですけど、もし成沢さんに聞いたら「まだまだだね」と言われる気がしますね。
去年は初めての関東インカレだったこともあって、「準決勝進出」を一番の目標にしていました。慶應としても準決勝進出は５、６年ぶりだったので、それを達成したいという気持ちで出場し、準決勝までは行けました。
でも、実際に準決勝で走ってみて、本当に実力差を感じました。もう正直、最初から体が重くて、全然戦えるものではありませんでした。そこで「準決勝で満足しちゃダメだな、決勝に行って得点を持ってこないとダメだな」と痛感しました。この１年は、とにかく「関東インカレの決勝に絶対に行く」という気持ちだけを持ってやってきました。
レース運びもそうですし、全部ですかね。特に大きいのは経験値ですね。準決勝に出るような選手は、インターハイ入賞・優勝しているような人たちばかりです。自分はその経験値が何よりも足りていませんでした。上位大会での経験値が足りていないまま、大学２年からようやくそういう舞台に出るようになったので、展開や位置取りのスキルがまだ追いついていないなと思いました。あとは単純にスピードや走力も、まだまだ足りないと感じました。
去年と比べても、動きに加えて、練習メニューの水準もかなり上がっています。数字で見てもわかるレベルで成長できているので、自分にプレッシャーかけちゃうかもしれないですけど、「行くしかない」というか、「行けるだろう」と思っています。
絶対に成沢さんだと思います。これはもう中距離ブロックというよりは、部全体として「成沢翔英」かなと。ケニアで修行をしてきて、その成果が一番現れる時だと思いますし、部の１部残留もかかっていますし、得点をもぎ取ってこれる成沢さんは、誰が見てもキーマンになる存在です。
やはり「準決勝」ですね。自分にとっての最大の勝負所です。８００ｍは同じ日に予選と準決勝があるんですよ。予選で使いすぎたら準決勝で戦えないので、勝負は予選から始まっていると言ってもいいくらいです。
その中でのラスト２００ｍ。関東インカレでは、最初はみんな牽制するので、600mまでは誰でもいけるようなスローペースで進むことが多いんです。そこから一気にペースが上がるのがラスト２００ｍで、その時にどれだけ食らいついていけるか、スローな区間で消耗せずいかにラスト２００ｍに体力を残しておけるかが一番のキーポイントです。「この２００ｍのために１年間練習してきた」と言っても過言ではないです。それぐらいの勝負所だと思っています。
個人としてはもちろん決勝進出、そして１点でも多く得点を持って帰ってくることが目標です。 チームとしては、成沢さんも自分もしっかり入賞すること、特に成沢さんに関しては「優勝する」ぐらいの意気込みで臨むことです。どうしても今の慶應競走部は短距離が人数も実力もあって、短距離中心の競走部になっていますけど、これからは「中距離が競走部にとって不可欠な存在」となるように、得点という形できっちりそれを示していきたいなと思っています。
――ありがとうございました！
（取材：竹腰環、中島冬奈、中原亜季帆 編集：吾妻志穂、片山春佳、中原亜季帆）