【アメフト】日大の猛攻に屈し０－３０　慶大は守備の粘りと若手の成長に収穫／春季オープン戦ｖｓ日本大学アメリカンフットボール有志の会

この日の試合は、慶大の攻撃でスタート。自陣３８ｙｄ付近からの攻撃となる。最初のプレイでＲＢ・田中がキャリーし、いきなり1st downを更新。続くプレイでも、ＱＢ・滝沢徹（経３・慶應）からＷＲ・高原煌世（商２・慶應）へのパスが通り、順調な立ち上がりを見せる。しかし、その後ファンブルを喫し、攻守交代となる。その後の日大の攻撃はテンポ良く進む。慶應ディフェンスも粘りを見せるものの、相手の勢いを止めきれず、最後はランでＴＤを許す。さらにＴＦＰも成功され、慶大は０－７と先制を許す。反撃したい慶大はランを中心に攻撃を組み立てる。しかし、日大ディフェンスがそれを許さず、1st downを更新できない。昨年ＡＬＬ関東に選出されたＰ・加藤雄大（理３・本郷）がパントを蹴り、攻撃権を手放すと、再び攻守交代となる。日大オフェンスの勢いは止まらず、そのまま第２Ｑへと突入する。

流れを変えたい慶大だったが、日大の勢いをなかなか止められない。それでも、日大が4th downでギャンブルを選択すると、慶大ディフェンスが踏ん張り、ゲインを許さない。ここで攻守交代に持ち込み、反撃へのきっかけをつかむ。その後は、この春すでに“鉄板”となりつつあるＲＢ・田中のランを軸に前進。さらに、ＲＢ・須藤大樹（理３・慶應）の力強いランで1st downを更新する。加えて、ＷＲ・高梨幸太郎（経２・慶應湘南藤沢）へのパスも通り、着実にゲインを重ねる。直近の試合では高原、高梨という２年生ＷＲへのパスが増えており、攻撃の幅を広げる存在として存在感を高めている印象だ。そして、この日の試合の流れを大きく変えたのは、ＤＢ・西田だった。なかなかきっかけをつかみ切れずにいた慶大だったが、攻守交代直後の１プレイ目で西田がインターセプト。停滞していたチームに、一気に流れを引き寄せるビッグプレイとなる。しかし、この好機を得点にはつなげられず、攻撃は続かない。流れを完全に引き寄せるまでには至らず、慶大はビハインドを背負ったまま後半戦へと向かう。

前半を０－７と相手リードで折り返して迎えた第３Ｑ。慶大のキックオフから始まった後半、慶大ディフェンスは立ち上がりから気迫を見せる。相手にランで陣地を進められるも、ＤＬ・山田を中心としたライン陣が奮闘し、4th downショートのギャンブルを阻止して攻撃権を奪い返す。しかし、直後慶大オフェンスはパントに終わり、続く相手の攻撃ではパスによる侵攻を許す展開。慶大ディフェンスは必死に食らいついたが、相手の巧みなパスワークで一気にレッドゾーンへ攻め込まれ、最後はタッチダウンを奪われる。反撃したい慶大は、ＱＢ・滝沢のスナップミスなどで後退する場面もあったが、ＲＢ・田中のランやＷＲ・佐藤勇太（総３・慶應）へのパスでファーストダウンを更新。ＲＢ・須藤の力強いランで敵陣３８ｙｄまで攻め込んだところで第３Ｑが終了する。

勝負の第４Ｑ、敵陣から始まった慶大の攻撃は、ＷＲ・小林海斗（法３・慶應）へのパスが惜しくも決まらずパント。直後の守備では、相手の攻撃に自陣３６ｙｄまで迫られたが、ＤＬ・曽我宗功（医３・慶應）がＱＢサックを決め、意地を見せる。しかし直後、慶大はターンオーバーを許し、自陣２０ｙｄでの守備を強いられる。反則も重なり、エンドゾーン前まで攻め込まれたが、ここでも慶大ディフェンスが粘りを発揮。3rd downでＤＬ・篠原晴（経３・慶應湘南藤沢）がパスカットを見せると、続く相手のＦＧアテンプトをＬＢ・山下が気迫のブロック。失点の危機を無失点で切り抜け、モメンタムを引き寄せたかに見えた。

だが、自陣１２ｙｄから始まった慶大の攻撃。慶大はファーストダウンを獲得できず、4th downからのパントを選択。しかし相手ディフェンスにブロックされ、ボールはエンドゾーンを割り、痛恨のセーフティー。ここから慶大は失速。続く相手の攻撃に対し、慶大ディフェンスはＤＬ・山田がＱＢサックを決めるなど必死に食らいついたが、相手のパス攻撃をあと少しのところで止めきれずＴＤを許してしまう。慶大オフェンスもイージーパスのドロップや4th downギャンブルの失敗で攻撃のリズムを掴めず、逆に相手にＴＤを追加され、点差を広げられる。それでも慶大は最後まで諦めず、ＲＢ・田中のランとパスキャッチで意地のファーストダウンを獲得。最後はＱＢ・滝沢からエンドゾーンのＷＲ・高原へ一縷の望みを託したロングパスを投じたが、相手ディフェンスにインターセプトされ、ここで試合終了。

強豪・日大を相手に最後まで泥臭く戦い抜いたものの、 最終スコアは０－３０と悔しい完敗を喫することとなった。 しかし、 相手の猛攻に対して幾度もピンチを凌いだディフェンス陣の気迫や 、下級生を中心としたレシーバー陣の台頭など、 次戦以降につながる確かな収穫も得られた一戦であった。 次回以降は、 ディフェンスが引き寄せたモメンタムを確実な得点へと結びつける 「オフェンスの決定力向上」が急務となる。 この敗戦の悔しさを糧にチームの課題を修正し、 目標達成に向けて慶大がどのような逆襲を見せてくれるのか、 次戦以降のさらなる進化に期待したい。

（記事：神戸祐貴、水野翔馬、写真：浅井外熙、梅澤洋平、武井江里子、原田武郎）