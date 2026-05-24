【アメフト】日大の猛攻に屈し０－３０　慶大は守備の粘りと若手の成長に収穫／春季オープン戦ｖｓ日本大学アメリカンフットボール有志の会

５月１７日（日）１４：００～ 春季オープン戦ｖｓ日本大学アメリカンフットボール有志の会 ＠アミノバイタルフィールド
この日の相手は、昨年連盟に復帰した「日本大学アメリカンフットボール有志の会」。昨季は２部で６勝０敗と圧倒的な強さを見せ、今季からは舞台をＢＩＧ８へ移し、さらなる注目を集める中で慶大との一戦に臨んだ。試合は序盤から日大が主導権を握り、慶大は前半を０－７で折り返す。それでも、第２ＱにはＤＢ・西田悠真（政２・慶應）のインターセプトなどディフェンス陣が流れを引き寄せるプレーを披露。オフェンスでもＲＢ・田中玄樹（理３・本郷）を中心に着実にゲインを重ねたが、得点には結びつけられず、ビハインドのまま後半へ向かう。後半もＤＬ・山田向洋（経４・慶應）やＬＢ・山下敬輔（法３・慶應）らを中心にディフェンス陣が気迫を見せたものの、終盤にはセーフティーやＴＤを許して失速。最後は反撃を狙ったロングパスもインターセプトされ、０－３０で敗戦となった。
ーー今日の試合を振り返ってください。
ディフェンスとしては、前半耐えて、耐えてという感じだったんですけど、最後第４Qでボール前で煮詰まってきた時に、止めきれなかったというのが課題かなと感じています。
ーー第２Qではインターセプトがありましたが、いかがでしたか。
ボールが勝手に胸に飛び込んできた感じだったんですけど、インターセプトした瞬間は結構嬉しさが勝ちました。
ーー今後の意気込みをお願いします。
今までの敗戦を受けて、やはり、毎週課題が出ているので、その課題を一つ一つ潰して、成長していくだけだと思っているので、レベルアップして次の試合に臨みたいと思っています。
ーービッグプレーやＱＢサックなど、
先輩の天野さんが怪我をしてしまったので、
ーーご自身の今日のプレーには満足していますか。
良かったプレーもありましたが、
ーー今後の意気込みをお願いします。