【應援指導部】「朱雀」の迫力際立つ　５季ぶりの優勝へ大きく前進／対法政大学３回戦

法大に対し、１勝１敗で迎えたこの日。大事な４点目の勝ち点獲得に向け、そしてリーグ戦優勝に向け負けられない３回戦に臨む。月曜日開催ということで観客数が限られる中でも、一体となって声援を送り続けた応援席の様子をリポートする。

５月１８日（月）慶應義塾大学〇１２－４●法政大学

～試合概要～

慶大は１勝１敗で迎えた法大３回戦に勝利し、勝ち点を４とした。先発投手は中１日での登板となる渡辺和大（商４・高松商業）。１回表、丸田湊斗（法３・慶應）の好走塁で先制点を挙げる。４回表、一宮知樹（経２・八千代松陰）と吉野太陽（法４・慶應）の適時打、さらには林純司（環３・報徳学園）の適時二塁打で一挙４点を挙げ５－０と突き放す。さらに５回表には主将・今津慶介（総４・旭川東）が今季２号１点本塁打を放つと、６回表も吉開鉄朗（商４・慶應）の適時打で７－０とする。渡辺和は５回まで走者を背負いながらも法大打線を零封していたが、６回裏に境亮陽（営２・大阪桐蔭）に適時二塁打を浴び２点を失う。しかし打線が７回表に４点、８回表に１点を加え１２－２と大差をつける。最終回は沖村要（商４・慶應）が２点を失うも、後続を広池浩成（経４・慶應）が退け試合に勝利した。これで勝ち点が４となり今季の優勝に王手をかけた。

初回攻撃前、壇上に上がった久保讃良々副代表から、法政大学が大切にする「礼に始まり、礼に終わる」という言葉が紹介された。それになぞらえて「野球も０に始まり０終わるという教えがある」と奮い立たせた。それに加え、福沢諭吉先生の教えである「実学」という言葉を用い、「月曜日で体力も精神も削られているけど、削られてみがかれた時こそこれまでの学びが実を結ぶだろう」と壇上で呼びかけた。

すると初回から試合が動く。丸田湊斗（法３・慶應）が二塁打で出塁すると、早速『朱雀』が流れ応援席が沸き立つ。その後、３番・今津慶介（総４・旭川東）の内野ゴロの間に丸田が本塁生還。応援席には『若き血』が響き、幸先の良いスタートとなった。

３回、壇上にあがった部員から、法政大学のモチーフカラーであるオレンジを引き合いにだし、「朝オレンジの種を嚙んだら苦かった」「だから法政にも苦い思いをさせよう」とユーモアを交え呼びかけ、回曲である『三色旗の下に』が演奏された。

『我ぞ覇者一番』が奏でられた４回、１死一、三塁の好機となり『ダッシュケイオウ』が流れると応援席は熱気に包まれる。応援が選手に届いた結果、一宮和樹（経２・八千代松陰）が適時打を放ち追加点を獲得。その後またしても『朱雀』が鳴り響くと、それに応えるかのように打線が続き、一挙４得点を挙げた。

そして５回表の塾生注目。壇上の部員は「慶應には気合いと根性がない」という法政大学応援団のインスタグラムの投稿を取り上げ、これに対して不満をのぞかせたうえで「我々がいつも笑顔なのは泥臭い自分を見せたくないからだ」「だったら気合いと根性を見せてやろうじゃないか」と鼓舞し、応援席が一つになった。そして『Ｂｌｕｅ Ｓｋｙ ＫＥＩＯ』 を披露すると、その後３番・今津が本塁打を放ち追加点を獲得した。

その後も得点を重ね圧倒的な力を見せ続ける慶大。それでも応援の手を緩めずに試合を支配し続けていった。最終回には、坪井樹音代表が壇上に立ち「雑巾は最後まで絞り切れ」という母の言葉を引用し、「応援席の声も絞り切ろう！」と呼びかけた。チャンスは作ったものの追加点には至らなかったが、『ソレイユ』、『突撃のテーマ』、『ダッシュケイオウ』などのチャンステーマが流れ最後まで応援席の声を枯らしつづけた。

試合は１２ー４で大勝し、慶大は勝ち点を４とした。この週での優勝とはならなかったものの、優勝への道をまた一歩大きく前進した。この日は月曜日となかなか人が訪れない中での試合となったが、それでも応援席全体が一つになり声援を送り続けた。次の試合は待ちに待った”慶早戦”。優勝もかかる一戦に向け、この日で生まれた一体感を再び作り上げ、みんなで優勝の歓喜を掴み取りたい。

〜試合後インタビュー〜

ーー今日の応援席全体を振り返って

野球部の方々の猛攻に助けられた部分があって、月曜日とは思えない盛り上がりができた応援席だったなと思います。

ーー月曜日の試合ということで、人が少ない中の応援。意識していることは

応援席にいらっしゃる方も少ないのですけど、野球部と應援指導部もどうしても来られる人数が限られ疲労度も溜まる中で、音だったり、いっぱい踊る中での迫力をどう落とさないでいくかを、部員が盛り上げることでカバーしていくことに気をつけています。

ーー次戦は慶早戦。今度は観客が多い中での試合となるが次戦に向けての意気込みは

リーグ優勝するためになにができるかをこの２週間しっかり考えていきたいです。また、早慶合わせて３万人くらいの大観衆が集まる中で、應援指導部員が１００人強くらいということで、１人が１００人くらいをまとめ上げることが必要になるので、この２週間で思いを募らせて向かうことができたらなと思います。

（取材、記事：神谷直樹 取材：小野寺叶翔、塩田隆貴）