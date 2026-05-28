【野球】進化した直球で早稲田を圧倒せよ！　リベンジを誓う速球派右腕～沖村要～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は沖村要（商４・慶應）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）

――今季を振り返って

冬から練習してきたことは形になりつつも、それが結果に結びついてないことが多々あるので結果に繋げていければなという気持ちです。

――冬にフォームを改造したとのことですが、その理由は

一番はストレートの球威がないとやっていけないなと思ったので、そこを追い求めるためにどうすればいいか考えてみてやってみました。

――具体的に変わった前と後での変化は

違いはMAXの球速も５キロくらい上がって、平均球速もだいぶ上がって、ストレートで勝負できることは多くなったなという実感があります。

――今季一番印象に残ってる場面は

印象に残っているのは、チームとして明治３回戦を勝ち切れたのが大きいなと思います。

――個人として印象に残ってるのは

まだパッとしないというか、インパクトの残るようなピッチングはできてないのでこれからできればなという感じです。

――自身が登板する場面は試合展開を左右する場面。どのような意識でマウンドへ

僕が登板する場面は、先発がちょっと悪い時が多いので、先発ピッチャーの代わりに試合を作り直して、試合をリセットするというか、自分が流れを変えて勝ちに向かっていけるようなということを意識しています。

――ー方、明治２回戦では先発で出場。先発だと変わる部分は

あんま変わらないですけど、どっちも最初から先を見ずに一球一球投げていければいいかなと思います。

――先発と中継ぎどちらで出場したいのか

先発したいですね。先発ピッチャーが一番勝ちに直結するというか、試合を決める部分がすごい多いので、自分が長いイニング投げて自分のおかげで勝ったといわれるような試合をしたいなと思っています

――ブルペンでの準備は何を大切に

球数を多めに投げるということを意識しています。僕はエンジンがかかるのが遅れがちで先頭バッターを苦手にしているので、登板して１球目から自分のベストボールが投げられるようにちょっと多めに投げてから行っています。

――昨季はリーグ戦で登板なし。どのような気持ちで過ごしていたか

けがとかもあって調子もなかなか上がってこずに戦力になれなかったので、来年こそは中心で活躍してやろうと思っていました。

――普段オフはどう過ごしているか

普段は寮でゆっくりしていることが多いですね。

――アンケートによれば最近のブームはアーシング。その理由

まず、足の裏の機能が落ちていてそれがピッチングにも悪影響出ていたんですけど、その影響で初めてみました。治療院で教わってる人から、「足がおかしくなってる」ということで見てもらって、そこから良くなったという感じです。

――チ―ム内で意識している選手

広池（広池浩成＝経４・慶應）ですね。右ピッチャーでタイプも結構似ているので、そこで勝てるようにしたいなと思います。

――今年の早稲田の印象

打線はそんなに強力なわけじゃないと思うので、そこでピッチャー陣が少ない点数で抑えるということは勝つための絶対条件だと思うのでそこにフォーカスしたいなと思います。

――特に警戒しているバッタ―

寺尾（早大・寺尾拳聖＝人４・作久長聖）選手です。ワセダはそこまでパワーヒッターが多いわけじゃないので、一発があって中心になるバッターを抑えていければ良い流れでいけるかなと思います。

――今の慶應のチームの雰囲気

雰囲気はすごい良くて、チーム軸ですごい動いていて、自分が結果出ない時でも自分の感情に流されて悪い方向に行くのじゃなくて、チームのためにどう動けばいいかみんな考えています。自分の結果は二の次というか、すごいチームの勝ちにみんな向かっていってるなと思います。

――慶應のキーマン

一宮（一宮知樹＝経２・八千代松陰）ですかね。同部屋での後輩でもありますし、すごいポテンシャルを持ってる選手でクリーンナップでもあるので打ってほしいなと思います。

――去年の春早大２回戦は先発で出場し２2/3回を投げ失点５という悔しい結果に。今どのように振り返る

あの時は今考えると、ただ単に実力不足というのもありますし、あの時と比べたら実力は上がっているというのを身に染みて感じますし、リベンジしたいなと思っています。

――おそらく優勝が掛かる試合になる。どのような思いで臨む

あまり意識せずに、ただワセダに勝ち点を獲るという意識でいければ良い結果になるんじゃないかと思います。

――ラストイヤーに懸ける想いは

僕らの代は、１年生の時に日本一になってからずっと弱い慶應だったので、どうにかして僕たちの代で強い慶應を取り戻そうと、冬からずっと頑張ってきたのが結果になりつつあるので、１年間ずっと勝って四冠を獲りたいなと思います。

――今年の早慶戦の意気込み

どんな場面でも無失点を絶対で、圧倒していきたいなと思います。

（記事:神谷直樹）