【野球】攻守にわたる活躍でチームを牽引する扇の要～吉開鉄朗～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は吉開鉄朗（商４・慶應）です！（このインタビューは５月２１日に対面で実施しました。）

――ここまでリーグ戦全試合にスタメン出場しているがここまでを振り返って

苦しい試合も多かったんですけど。粘り強く勝つことができて、１戦１戦ほっとしてます。

――チーム内でどのような役割を果たしていると思うか

失点をとにかく最小限にする役割だと考えていますので、。 打者の傾向を掴んだり、どれだけ相手バッターを抑えるかっていうことにフォーカスして、失点を減らすって言ったことが役割だ、と考えております。

――現在チームは首位を走っているがチームの雰囲気をどのように感じているか

ベンチの雰囲気やスタンドの雰囲気とか、 練習の雰囲気とかも。 勝っているからならではのだとは思うんですけどね、本当にいい雰囲気で、それこそミス出ても、次のプレイネクストプレイという声が飛び交うぐらい。 引きずらないというか、しっかり切り替えられて。かなり雰囲気はいいのかなと。

――春季リーグ開幕前の対談では自身の状態を「９５点」と仰っていたが、今点数をつけるとすれば？またその理由は？

９６点で。１００点満点かと言われると分からないですが、最低限のことはなにかできているのかなと思ってますし、本塁打も打てて打撃でもチームに貢献できたことは過点かなという風に思っています。

――冬にウエイトトレーニングを積んできたと仰っていたがバッティングでの手応えはあるか

打球速度が明らかに変わってて。前回のリーグ戦とかでは、チーム全体の打球速部の平均値をかなり下げてたのですけど、ある程度の数字は出るようになったので、そういった意味で結果を感じていまふ。

――どういう練習で、打球速度が上がったか

筋肉量増えたのもあると思うんですけど、振る力も強くなったですし、４番打っている中塚遥翔（環３・智辯和歌山）とか、今津慶介（総４・旭川東）とか、そういった人のバッティング見たり意見聞いたりして。 コミュニケーションを取って、 自分のバッティングが良くなったのかなという風に思っています。

――打席に入る時に考えていることは

ランナーがいなかったら自分が塁に出ること、またランナーがいたらランナーを 1つでも先の塁にに進めることといったことを意識して、上位に回せば誰かが返してくれると思うので。 つなぎ役というふうに考えていますね。

――捕手から見た渡辺和大（商４・高松商）の印象

本当に責任感が強いですね。 投手コーチが変われって言っても、変わらないって言ったりするような。エースだなという風に見てます。

――渡辺和が去年から変わったなと思うところ

僕も変わったところではあると思うんですけど、本当に丁寧に投げるようになった。最悪なことを起こさないリードというか、やっちゃいけないことをやらないようにと丁寧に丁寧に投げるところと押すところを分けることが上手くなったのかなと思います。

――渡辺和は現在防御率トップだが捕手としての手応えは

もちろん、すごいピッチャーなので。 渡辺和で打たれたらほぼ僕のせいだと思うので、渡辺和以外のピッチャーでもしっかりと抑えられるようにやっていかなきゃいけないのかなっていうには感じているので。渡辺和はこのままもっと数字も良くしてもらって、他のピッチャーの改善というところも、頑張りたいなという風に思っています。

――相手を分析する際に特に気をつけていることまたそれを試合でのリードでどのように活かしているか

やはり長打打たれると試合の雰囲気が一気に変わると思うので。長打を打たれないコースはどこなのかっていうのをしっかり見て、試合中でも、ランナーがいるときは、そういう球を中心に、そういったことを思い出しながらリードします。

――ピンチの際どのような声掛けを投手や野手に行っているか

３つアウトとれば、スリーアウトチェンジなので、そこをしっかりと伝えて、１つずつ取れば、オッケーなので。長打打たれちゃダメだよというとシングル、ゴロヒットはもっとしょうがないし、ランナー進められるのもしょうがないから、１つアウトを取ろうということを常に声かけてますね。

――試合ではベンチとどのようなコミュニケーションをとっているか

試合とかは一緒に動画見たりとかまた試合中も客観的に見れるのがベンチにいる人だと思う方だと思うので、そういった方からも、加藤右悟（環２・慶應）とか市橋慶祐（商３・小野）とかから意見をもらいながら。 また２人からも相手打者にプレッシャーがかかるような声掛けもしてもらって、共同作業のような形で抑えてます。

――捕手としてここだけは負けたくないというところはあるか

防御率は負けたくないなという風に思ってて。僕自身、動画を見たり分析したり、弱点を突くということ、またキャッチャーとして考える力っていうのは、かなり自信を持っているところだと思うので、それはチーム防御率に顕著に表れる部分だと思うので、そこは他には負けたくないなという風に思っています。

――今季ここまで無失策だが、日頃の練習ではどのようなことを意識しているか

やはり取る投げる止めるということに信頼をしてもらわないと投手も投げづらいですし、僕自身もやはりワンバウンドとか止めることに対して、少しでも抵抗があったら、本来のリードはできないと思うので、そこには妥協もなく、本来のリードをするためにもやってます。

――一宮知樹（経２・八千代松陰）とは中学時代のチームメイトでもあるが、中学時代と現在を比較して一宮選手の特に成長した部分はありますか

僕は ３年生で一宮は１年生であまり関わりはなかったのですけど。こんなに頼れる子になったんだみたいな。 すごい先輩ながら尊敬というか。そういった目線を向けています。

――仲の良い同期

渡辺和とか、沖村要（商４・慶應）とかも。 そうですけど、今津とかもみんな仲いいですね。

――オフの日の過ごし方

オフの日は寝てますけど買い物に行ったりとかはしたりはします。それこそ渡辺和とか。今津、田上遼平（商４・慶應湘南藤沢）、沖村とかと行ったりはしますね。

――昨年の春季リーグから正捕手として定着したが、昨年と比べ特に成長を実感する部分

昨年の秋は、正捕手ではないのかなと思ってて。打者の動画を見てはいたのですけど、今ほどしっかり自信持って自分のミットにこいって言えるほど、自信がその時はなかったですし。打席でもよそよそしさというか。自分が打って（ランナーを）返そうという気持ちも弱い部分もあったり、そういったのが。 最終学年としてやるしかないという状況になった時に、動画見ることを見る回数も、３年秋と比べたら比にならないぐらい増えましたし、ウェイトトレーニングして打席に立つのも楽しみになるような感じになっていたので。そういった自分のプレーに対する自身の裏付けみたいなのはすごいやってきたので、そういったところを成長したのかなと思います。

――今季ここまでで印象に残っている試合

自分が本塁打を打った明大３回戦と言いたいところなんですけど、法大２回戦は印象というか、もうやめてくれと思ってました。

――最高学年として臨む慶早戦、緊張はあるか

いや、緊張というよりかは、優勝がかかっているので、不安とか、そういったものはあるのですけど、そういったまのは拭えないと思うので。 楽しみながら自分が今早慶戦に出れてることを楽しみながら。 頑張りたいなという風に思います。

――ワセダで特に意識している打者はいるか。またそれはなぜか。

寺尾拳聖（人４・佐久長聖）はもちろんいい打者ですし、あと尾形樹人（スポ３・仙台育英）もいいところで１本いいの出すイメージなので。 寺尾と尾形はしっかりと押さえたいなと思っています。

――将来の夢として“慶早戦で活躍すること“を挙げているが、意気込みをお願いします！

自身最高学年として自信を持って挑める早慶戦なので。 その自信をプレーで表現しながら楽しみながら 全力でプレーしたいと思います。また優勝できるように頑張ります。

（取材：稲垣遥河）