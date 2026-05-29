【野球】打って吠えろ！勝利を呼び込む最恐のDH～小原大和～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は小原大和（環４・花巻東）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）

―—今季自身の成績をどのように振り返りますか

DHという立場で打撃の方に専念しないといけないポジションなので、そういった意味ではちょっと物足りない成績かなという風に思っています。ちゃんと慶早戦で暴れられたらいいなと思っています。

―—打率に関して手ごたえは

毎シーズン３割近くは残しているんですけど、今年は首位打者を目標にしてやっていたので、まだまだ物足りないというか自分の中で課題がこのリーグ戦でまだあるなというのを感じています。

―—今季はチーム内でどのような役割を果たしていると思いますか

DHは打撃だけじゃなく、ベンチにいる機会というのが増えるので、試合の空気感というのを出ていないサブメンバーの人たちに与え続けるというのが自分の役割かなという風に思っているので、そこは全うしているつもりです。

―—４年生になって変わったことは

特にないですね（笑）。自分は自分らしくいようかなと。４年生だからといって後輩にいいところを見せるとか口で言うとかもないですし、とにかく野球をプレーしている姿で引っ張っていくというのは変わりないと思っています。

―—これまで印象に残っている試合は

明大３回戦かな。ビデオ検証で何回もホームランじゃないのに流されて（笑）。これは自分でも入っていないというのを理解していたんですけど、３回も流す必要あるかなって（笑）。

―—今までを振り返って自分に点数をつけるとしたらいくつですか？

１００点でお願いします。結局結果はもう変えられないので、やることをやってきたので、とりあえず今の段階では１００点にしておこうかな。

―—今季、打席で一番意識していることは

何も考えない。無。チームを勝たせたい思いが強いと結果も出てくれるので、そういう思いがあるのかなと思っています。

―—今季から全試合DH。守備がないことに関してリズムを作ることだったり何か難しさは

ほかの選手は守備でも出続けているので、自分はその試合の空気感というのに入っていけないと思うんですけど、試合前とかにみんなと関わって、そういう空気感というのに自分も入り込んでいっています。自分から動いてそういう人たちを巻き込むというのは意識してやっています。

―—今年のチームの雰囲気は

最高です。今津（今津慶介＝総４・旭川東）中心に本当にいい雰囲気ですね。毎日プラスの雰囲気というのがずっと漂っている感じがするので、本当に最高のチームだと思います。

―—今季、バッティング面で特に変えたことはありますか

左ピッチャー対策というところで、昨年ドラフト１位の毛利さん（毛利海大＝令８卒・現千葉ロッテマリーンズ）とかいい投手ばっかりだったので。今年も立教や早稲田に左投手が多いというのが現状だったのでそこの対策というのは重点をおいて取り組んでいました。

―—オフシーズンはどんなことに取り組みましたか

打撃が自分の持ち味だと思っていたので、いい結果を出すためにという上でトレーニングだったり体の部分というのは鍛えてやっていました。

―—開幕戦である立大１回戦ではDH１号を含む６打数５安打の大活躍だったが、これを振り返って

たまたま良い結果が出たのかなという感じ。それこそ左ピッチャー、斎藤蓉（）と田中優（）がいるというところで冬にずっとやってきた左ピッチャー対策の結果が出てくれたのかなと思います。

―—調子を安定させている秘訣は

過去のことは忘れて次の試合のことを考える。マイナスのことを考えたら結果もマイナスになるのでプラスのことをずっと考えていました。

―—打撃面での改善点はあるか

ＤＨというポジションだからもっと打たないといけないと感じているので、慶早戦終わった段階からもう少し細かな部分にも目を向けてやっていこうかなと思います。

―—今季からずっと付けたいとおっしゃっていた背番号「１」を付ける。重みなどは感じるか

毎年高身長イケメンが背番号「１」をつけるということで、そこの重みを一番感じていて・・・（笑）。吉川（令７卒）、今泉（令８卒）ときて小原ときたらネタになるじゃないですけど・・・そういう話は置いておいて（笑）。今までプロ野球選手になる人だったり、いい選手が付けてきていますが、良い結果にこだわる必要はないというか。自分は自分らしくいきたいなと。１番をつけたからにはじゃないけど、慶應の代表する選手じゃないですけど、そういうのは感じているので、結果を出して慶應のいろんな方々に刺激を与える役割は全うしようかなと思っています。１番を付けられて本当によかったなと思います。

―—憧れの選手は柳町達選手（令２卒）。どこが好き？

それこそ兄が柳町さんの代で日本一を経験していて、一緒に試合に出ていたので、そういったところでずっと見ていた選手だったので、本当に小さい時から憧れというのがありました。実際慶應に入って絶対１番付けようと思っていたので、本当に柳町さんのおかげです。

―—今季はお兄様方になにか言われたか

毎週試合を見てくれているので、いろんなアドバイスとかもらえるというのは本当にうれしいことだと思っています。自分で考えても改善できない問題というのはあると思うので、そういった意味でいいアドバイスをもらえているのかなと思います。

―—恩返ししたいと思う人はいますか

家族、親、兄弟には恩返しをしたいなと思っています。慶應に進めたとか慶應で野球をやるというのは兄がいなかったらこの道を選んでいないですし。家族みんなのおかげで今幸せに野球できているのかなと思うので、家族には感謝したいなと思っています。

―—早慶戦をもうすぐ迎えますが、緊張はありますか？

緊張は特になくて、ただやってきたことをやるだけです。多くの観客が来てくれる環境の方が燃えるじゃないですけど、自分の中でやる気が出るというのがあるので、とにかく自分らしくやっていこうかなと思います。

―—優勝に関わる早慶戦になるが

自分が１年生のときに４年生が日本一を取って、その時はスタンドでただ見てるだけだったので、今回優勝に貢献して優勝の場に入れるというのがすごくうれしいことだと思っています。自分たちの代が始まった時から優勝ということをずっと言ってきたので、最後堀井監督を胴上げしたいです。

―—自分が意識している早稲田の選手はいますか？

外野手だったら寺尾（寺尾拳聖＝人４・佐久長聖）かな。去年から寺尾も活躍してたり、今年同じ背番号を背負っているというところでどっちが高身長イケメンか・・・違う、争うところそこじゃないね（笑）。どっちが１番似合うかというところで影で勝負したいなと思っています。

―—慶早戦の目標をお願いします！

チームとしては優勝するというのが前提で、個人としてはみんなが打っているときに打つというよりはここぞの場面やチャンスとかチームが困っている場面で自分が打ってチームを鼓舞したいなという風に思っています。その結果ベストナインとか首位打者とか頑張っていけたらなと思っています。

（取材：河合亜采子）