【野球】大きな期待を背負ってさらなる成長へ 慶大の次代を担う若き大砲！～一宮知樹～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は一宮知樹（経２・八千代松陰）です！（このインタビューは５月２１日に対面で実施しました。）

——今季ここまでを振り返って

自分自身としてはチームの勝利にプレーで貢献できているなと思うので、そこは単純に自分の中で嬉しい気持ちです。

——昨年と比べ多くの投手と対戦するようになったが、対戦する上で難しかったことや工夫したことは

去年と比べて最初から出るとなると、先発の良い投手と戦うことが多くなって、球も速くなりますし、そういう中でどう対応するのかというのは自分の中で難しいポイントであったと思います。

——対戦した中で一番すごかった投手は

自分の中では明大の三浦（三浦心空＝政経４・東邦）ですね。ストレートも速いですし、変化球も全部速いので、打席に立ってもベンチから見ていても打ちにくいなとピッチャーでした。

——２年生以下でスタメン出場しているのは一宮のみ。その点については

２年生の人たちからも応援されてるなというのは感じますし、ベンチ入りしている他の２年生も自分が打つとすごく喜んでくれるので、そういう人たちのために活躍したいなとか、結果を残したいなという思いもあります。

——レフトからセンター方向への打球が多い印象だが、打撃的な意識は

自分は積極性が武器だと思っているので、どんどんまっすぐのタイミングに合わせて強いスイングをかけていくという心掛けが引っ張り方向への強い打球を打てるようになっているのかなと思います。

——今季四球を多く選んでいるが、追い込まれてからとかの考え方は

追い込まれる前はまっすぐを待って早いタイミングでというイメージなんですけど、追い込まれてからは変化球も頭に入れながらという考えでやっています。あとは自分の中で低めは振らないことを心掛けているので、低めのボールを振らされることなく、フォアボールも取れてるのかなと思います。

——練習試合では本塁打多発。昨年よりもパワーがついたように感じるが、それについては

軽く打ってホームランというのが理想だと思っているので、その上で力は大事なので、意識的に食べる量を増やしたりとか、ウェイトトレーニングを自分の中で大切にしたりして体を作りましたね。

——チャンスでの打席の考え方は

ランナーを返そうという気持ちはあまり持たないことかなと思っていて。自分のバッティングをできるかが一番結果に直結する部分なので、そういう時こそ冷静になってどの球を待つのかであったりとか、どういう風にスイングかけるのかというのに集中しています。あまりランナーのことは考えないようにして打席に立っています。

——印象に残っている自身の打席は

明大３回戦ですかね。 最初に３点取られてこのまま流れ悪く行っちゃいそうなところで、流れを変えなきゃなと思って立った打席でツーベースでチャンス作って、そこから同点に追いつけたので、その打席は自分の中でいい打席だったなと思います。

——注目している選手は

中塚（中塚遥翔＝環３・智辯和歌山）さんです。自分の理想としては、バッティングで逆方向に飛ばしたいなというのがあるので、飛距離を出せるのは中塚さんですし、春のキャンプからリーグ戦にかけて、バッティングの話とかを積極的に聞きに行って、いつも一緒にティーバッティングとかもしています。それで自分のバッティングも良くなってきた部分もあるので、名前を挙げさせてもらいました。

——中塚選手の打撃のいいところや参考にしていることは

「どこの方向狙ってるんですか」とか聞くんですけど、「あまり方向は狙ってない」と言っていて、「打てるボールが来たら強く振るっていう意識」だと言ってたので、それを参考にさせてもらいました。

——その中塚選手の後ろを打つことに対するプレッシャーは

いやプレッシャーはないですね。中塚さんがランナーを返してくれるので、その後で気楽に自分は打っているって感じですね。

——守備でも好守が目立つが、守備の意識は

バッターによってポジショニングを変えています。左バッターだったらライン際が多いのでレフト線に寄っていて、その結果難しい打球も取れているかなと思います。

——丸田湊斗（法３・慶應）選手の守備を隣で見ていて思うことは

足は速いので。 まあそこだけですかね（笑）。

——ルーティンはありますか

これはいつも決まっていて、バスの席も加藤右悟（環２・慶應）とずっと隣なんですけど、神宮球場に入る最後の道で右悟を叩き起こします。 それでFightSongっていう英語の曲をマックス音量で流して神宮球場に入っていくというのがルーティンですかね。

——昨季と比較して監督の印象がどのように変わりました

少し攻撃的な野球になってきたのかなと思いますね。エンドランもちょくちょく出ますし、痺れる場面で熊ノ郷（熊ノ郷翔斗＝環２・桐蔭学園）とかをマウンドに送ったりするのは見ていて楽しいなと思いますね。

——同じく２年生でリーグ戦で登板している鈴木佳門（経２・慶應）投手や熊ノ郷翔斗投手の活躍をレフトから見ていてどう感じていますか

同じ２年生なので頑張ってほしいなという風に思いながら見ていますね。 佳門は安心感があるので、普通に守っているんですけど、熊ノ郷はちょっと怖いのでヒヤヒヤしながら見守っています（笑）。やっぱり２年生が出てる時の方が楽しさがあります。

——今季リーグ戦出場がない選手でフレッシュトーナメントなどで活躍が期待される選手は

2年生の山本勇太（政２・慶應湘南藤沢）はバッティングがめちゃくちゃ良いので、注目してほしいなと思います。 リーグ戦でも出てほしいと思っています。

——１年生ですごいと思った選手は

藤田（藤田一波＝環１・智辯和歌山）じゃないですかね。ベンチにも入っていて、足がめちゃくちゃ速いので。守れるし、バッティングもいいので、リーグ戦に出ても大丈夫な選手だと思います。

——他の多くの選手のインタビューで注目している選手は一宮と挙げていた

嬉しいですけど、特に意識しないように謙虚に頑張りたいと思います。

——主将・今津慶介（総４・旭川東）選手は意外と真面目とアンケートにあるが、具体的にどのようなところが真面目なのか

リーグ戦とか見ている感じでは結構やんちゃそうなイメージを持ってる人が多いと思うんですけど、キャプテンになったことも相まって、野球に対してはすごく真剣です。ふざけた感情を見せながらも、その真面目さはしっかり見えているので、チームのみんなも信頼感を持っているのかなと思います。

——チーム今津の特徴は

打力がしっかりあるのが特徴だと思うので、それを生かして早慶戦だとか日本選手権でも勝っていきたいと思います。

——優勝がかかった早慶戦。緊張などは

緊張しないようにしています。お客様もいっぱい入ってくれると思うので、その中で楽しみながらプレーできるように準備したいと思います。

——今季の早稲田の印象は

髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）が素晴らしいピッチングをしてるので、そこをどう打ち崩すかがカギだなと思います。

——徳丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）選手の打撃のどのようなところがいいか、参考にしたいところなどは

単純に仲がいいので。打率を残していますし、ホームランも打っているので、ホームランを打つコツとか知りたいです。

— 早慶戦で勝ち点を獲得すると５季ぶりの優勝。優勝がかかった早慶戦への意気込みをお願いします！

自分がヒットを打つというのにとらわれないようにしながら、勝ちにどういう風に自分が貢献できるかというのを常に考えて、プレイしていくというのが意気込みですね。

（取材：奈須龍成）