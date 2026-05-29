【野球】４番として慶大打線に君臨する超大砲～中塚遥翔～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は中塚遥翔（環３・智辯和歌山）です！（このインタビューは５月２１日に対面で実施しました。）

――今季全体を振り返って

３季連続５位だったので、新チーム始まった時に「四冠」しようという目標で取り組んできて、そこに向けて今現在１位というところでいい滑り出しができているかなと思います。

――個人の成績を振り返って

自分が思っているところに対しては、届かない部分もあると思うんですけど、最低限４番としての仕事はできているかなと思います。

――成長を感じている部分は

去年はやっぱり三振数が多かったというところで、そこに対しても今年はだいぶ数では減らしていて、ボールへのアプローチという部分は成長しているかなと思います

――ご自身の役割は

チャンスでの一本というところは、４番として求められていると思います。あとは試合が均衡している時だったり、劣勢の時にホームランを打って流れを変えるというところが求められているところかなと思います

――ホームラン打てる要因は

要因は僕は結構運かなと思っていて、ある程度打球速度が出て、角度がつけば勝手に入るものだと思っています。角度は結構運が大きいかなと思うので、そこに対してできるだけ平均的に打球速度を上げるようにというところを意識しています。

――不動の４番としてプレッシャーなどは感じるか

自分はプレッシャーは感じないので、そこに対してはあんまりないですかね。

――チャンスで巡ってきた時は何を考えて打席に入っているか

打てば打点になるんで、打ちたいなっていう気持ちで。あんまり背負ったりとかそういうところは特にないですね。

――打席に入る時に意識していることは

やっぱり場面場面でのバッティングが大事だと思うんで、先頭だったら出塁するであったり、チャンスだったらランナーを返すであったり、ある程度状況を整理して打席に入るというところを考えてやっています。

――試合前のルーティンは

ルーティンを作っちゃうと、やらなかったときにマイナスな気分になっちゃうので、ルーティンは作らずにやってますね。

――打撃の参考にしている選手

阪神の佐藤輝明選手は参考にしてます。ホームランも打てて、打率も残せるというところで、自分もそういうバッターになりたいなと思っています。

――打撃面での改善点

打率を高めたまま長打力を伸ばしていきたいというところで。平均的な打球速度をあげるために、とにかくミスショットをなくしたいので、スイングの精度をあげていきたいなという感じです。

――今年のチームの特徴

今津慶介（総４・旭川東）さんがキャプテンでチームを盛り上げてくれるというか、先陣立って引っ張ってくれるので雰囲気のいいチームなのかなと思います。

――早慶戦でのキーマン

一宮知樹（経２・八千代松陰）かなと思います。一宮は早慶戦でもいいところで回ってくると思うんですけど、そういった場面でも打てると思いますし、打ったらチームも盛り上がると思うので、やってほしいと思いますね。

――一番印象に残っている試合

明大３回戦ですね。僕が入ってから明治に勝てたのがはじめてだったので、そういうところもありますし、優勝するには明治に勝たないとって気持ちもあったので、勝ち点取れたのはチームとしても印象に残ってる場面じゃないかなと思います。

――仲の良い選手は

林純司（環３・報徳学園）とか渡辺憩（商３・慶應）とか仲いいですね。あんまみんなでどっか行くとかはないですけど、ご飯とかは良くいきます。

――同じ智辯和歌山からきた藤田一波（環１・智辯和歌山）選手はどういう選手

バッティング良くて、足も速くて、ちょっと丸田湊斗（法３・慶應）みたいなタイプの選手かなと思います。いい選手だと思うんで、活躍してほしいですし、一緒に頑張れたらなと思います。

――早大で対戦したい選手

髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）と対戦したいというのと、岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）さんは高校の先輩なので、負けないように頑張りたいと思います。

――早慶戦への意気込み

頑張ります。

――これからどういう選手になりたいか

大学日本代表に入るというのが目標なので、それにチャレンジできるような選手になりたいと思います。

（取材：河合亜采子 記事：塩田隆貴）