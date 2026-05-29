【野球】チームのための一打席でここぞの一発を！昨年の悔しさを胸に勝利をつかめ～横地広太～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は横地広太（政４・慶應）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）

――今季の個人の成績を振り返って

開幕戦でタイムリーを２本打つことができて、いい滑り出しかなと思ったんですけど、出場機会が限られている中、打席で結果を出すのは結構難しかったです。守備固めの役割が多いんですけど、やっぱりチームの勝利が一番だと思っていて、現状チームが勝つことができているのでいいかなと。

――途中出場が多いが、どのような心構えで試合に臨んでいるか

スイッチが２つあります。試合に臨むときは、もういかにベンチや出ている選手を盛り上げるかという感じで、でもその中で代打の準備もしなければならないので、いざ来そうだなと思ったらスイッチを切り替えて、試合モードになりますね。

――立大１回戦では、８回に２本の適時打を放つ活躍を見せた。このプレーをどう振り返る

最初は１―０で緊迫した場面での打席で、多分僕送りバント２球失敗して、２ストライクから打ったんですけど、その時はもう「これ打たなかったら、野球人生終わるな」と思いながら打ちました。

――かなりの覚悟があった

首の皮一枚繋がったみたいな。結局そのプレーでチームが勝てて、良い滑り出しになりました。最終学年なので、今までは自分の結果を優先していたんですけど、本当に今はチームが勝てればいいなと思っているので、貢献できて良かったなという気持ちです。

――リーグ戦開幕前に取り組んだことは

完全に課題はバッティングなので、守備、走塁というよりは、バッティングを重点的に取り組みました。

――打席で意識していること

今年からは、「チームのための一打席にしよう」と思っています。今までは「ヒットが欲しい」と思ってしまっていたんですけど。例えば、初球カーブから入ってくるピッチャーだったら、逆にストレートではなくて、カーブをねらって、その相手ピッチャーの球種を一個潰そうとか、ボテボテのゴロでもいいから、ランナーひとつ進めようとか。そういった余裕はできました。

――打撃面の改善点は

やっぱり一発で仕留められていないなというのはあります。甘い球をファウルにしてしまって、２ストライクからどうしようかみたいなバッティングになっているので、この２週間早慶戦に向けては一発でいい結果を残せるような準備を進めていきたいなと思っています。

――どういった準備をするか

球が速いピッチャーが多いので、高めを打つ練習や、いかにフォームの無駄をなくすかという点も意識したいです。

――東大１回戦では、代走として起用された。足には自信があるか

プリンス（丸田湊斗＝法３・慶應）には及ばないんですけど、その次くらいには自信あります（笑）。

――竹田一遥（環２・聖光学院）選手や、藤田一波（環１・智辯和歌山）選手など下級生にも足が速い選手がいるが

若いので元気なんですけど、負けないぞという気持ちで（笑）。

――何か特別なトレーニングはしているか

高校生のとき、もともと５０メートル走６．３秒くらいだったんですけど、３年のときにＹｏｕＴｕｂｅで「走りの学校」というチャンネルを１ヶ月間見まくって、ドリルとかやったら、０．３秒速くなったんですよ、６．０秒くらいになって。その１ヶ月が大事でしたね。塾校の体育祭で１００メートル走があって、そこで１位になりたいなと思って（笑）。最初はそういう下心があったんですけど、その結果野球にも繋がっています。

――守備固めとして出場が多い中で意識していることは

試合前、選手のバッティングの動画を見て、情報を入れています。あとは、後ろのフライを取るのは得意なので、他の人よりも前のポジションを守れていると思います。中塚（中塚遥翔＝環３・智辯和歌山）の守備固めで入ることが多いんですけど、中塚よりは範囲が広いと思います。

――今季のチーム全体を振り返って

雰囲気はめちゃくちゃいいですね。みんながチームのためにやっているなと思っていて、失敗しても「次に繋がったぞ」みたいな感じで明るいし、相手に打たれても、相手を称えて開き直ったりとか。みんながチームのために動いているというところが、いい雰囲気に繋がっていると思います。

――部員がチーム思考になったきっかけはあったのか

代が変わった直後から、「歴史にない四冠をとろう」ということはずっと言ってきて。そのために多分僕が過ごした４年間の中では、一番キツイ練習を冬場にして、キャンプも一番長かったです。キツイことをやってきたという自信の上に、チームへの思い、楽しさがあるからですかね。

――印象に残っている試合

明大１回戦、１点差で勝った試合ですね。この２年間明治に１回も勝つことができていなかったので、９回を迎えたときも、正直、逆転されるかもという考えがよぎったんですけど、そのまま勝ち切れたというところで、今年は今までのチームとは違うなと思いました。

――チーム内での自身の役割は

試合前の円陣を任されることも多くて、雰囲気を和ませたり、試合中も上田（上田太陽＝商４・國學院久我山）と大村（大村昊澄＝法３・慶應）とかと先陣切って盛り上げてます。守備固めや、一番大事な場面での代打という役割もあるので、一発で結果を出さなければいけない立場だと思っています。やっぱり、ここぞの一発の結果を出すという役割ですかね。

――慶大で意識している選手

丸田湊斗です。

――理由は

顔です。いや、嘘です（笑）。高校の時から一緒で、彼は一学年下でセンター守っていて、その時から似たような感じだったので。

――事前アンケートでは、注目選手に田上遼平（商４・慶應湘南藤沢）を挙げていたが、どのようなことを期待するか

中学の野球チームから一緒で、ずっと知ってるんですけど、あいつアホなんですよ（笑）。でもやっぱり憎めないというか、そういうキャラではあって。明治の２回戦で打ち込まれてしまって、今ベンチに入ることができていないんですけど、一人で夜遅くまで自主練もしていますし、復活してほしいなという思いです。

――試合前のルーティーンは

（しばらく考えて）ひと笑いとることですかね。誰かしらが笑ってくれたら調子いいです。スベったらしょんぼりするという感じです（笑）。

――自身の注目してほしいところ

バッティングですね。

――事前アンケートには、「なで肩猫背」と書かれてあったが

それもお願いします（笑）。忘れてた（笑）。

――昨年の春季慶早２回戦では、１点を追う最終回、２死満塁の好機を伊藤樹に打ち取られ、「最後の打者」に。どのように振り返る

あの時くらいから、取り組み方は変わりましたね。なあなあな一日を過ごしていたのを、朝起きたら、目的を持って過ごすよう意識するようになりました。「今日はこれを改善しよう」とか「一球もフライを上げない」とか、「守備の日にしよう」とか。

――メンタル面で成長したところは

技術の向上による自信が、メンタル的な強さに繋がると思うので、技術を身に着けることに重点を置いています。

――今季のワセダの印象

ピッチャーがいい印象です。あと、ワセダは数字上では表せない強さや執念があると思います。ワセダ特有のヒットみたいな、意味分かんない間のフライが落ちたりとか、独特の怖さがあるという印象ですね。

――もうすぐ慶早戦を迎えるが、緊張しているか

今はまだ（笑）。スタメンになったりしたら、緊張すると思います。

――スタメンになる可能性は

７０％で。

――その根拠は

監督の情で（笑）。まぁまぁ、期待して見ていてください。

――早慶戦の意気込み

優勝がかかった早慶戦ってなかなかできることではないので、幸せを噛みしめながら、感謝を忘れずに絶対勝ちます。

（取材：吾妻志穂）