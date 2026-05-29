【野球】堅実な守備を誇る副将　チームと共に勝利を手繰り寄せろ！～上田太陽～／早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は上田太陽（商４・國學院久我山）です！（このインタビューは５月２２日に対面で実施しました。）

――今季のご自身の戦いを振り返って

今シーズンはほぼ何もしてないですけど、チームが 4カード全部勝ち点取っていて。自分としてはシーズン前にけががあって不甲斐ないんですけど、チームとして全部の試合で勝ち点を取れているのはとても嬉しいです。

――チーム全体の戦いを振り返って

一人一人が絶対勝ちたいという思いを持って、試合に臨んでいる結果がこのようにめっちゃいい感じで来れてるので、今年のチームは強いなと実感しています。

――ここまで１番印象に残った試合は

ベンチには入ってなかったんですが、立大１回戦の時にすごい点数を取って勝った試合はスタンドから見ていて、強くてすごいなという印象です。自分が結果を残せるように頑張るんですけど、自分がどうしたというより、チームが勝っていることが印象に残っています。

――副将の上田選手を含む、幹部4人の印象は

幹部の印象は、主将の今津（今津慶介＝総４・旭川東）と副将の3人の4人で、すごくバランスの取れた幹部が成り立っているなと思っています。今津が引っ張って、その後ろに副将が3人という形ですけど、一人一人が違う形でチームを引っ張ることができています。

――今年のチームが今非常に高成績を収められている１番の要因は

１番の要因は「勝ちたい」という思いをチーム全員が持ってることです。それがこの結果につながっていると思います。

――副将として大変だったことは

大変だったことは、自分がうまくいかないときに副将としてどう立ち振る舞うかですね。これが自分自身気を使ったところで自分がうまくいかなくても、副将でみんなに見られている立場というのは変わらないので。結果を残すためにどう頑張るかという立ち振る舞いを心がけてやっています。

――逆に副将として喜びを感じたことは

後輩たちが、自分たちが４年の代で優勝したいって言ってくれたり、勝つために必死にやってくれてる姿を見るのが一番喜びを感じるときです。

――今季は９回の守備として出場することが多いですが、どのようなマインドで出場されていますか

守備固めはずっと１年の時からやっていて、慣れているというか。特別変わった出場の仕方というよりかは今までやってきたので、慣れてはいます。けがでスタメンを外れてしまってはいますが、あとは必死にアウトを取りに行って勝つためだけに自分はどうすればいいかというのを常に考えています。

――堅実な守備が強み。そこを強みにした方法は

今年から上田和明さんという新しいコーチが入ってきて、一から丁寧に基礎のことをやってきました。チームとして去年までは守備が課題だったんですけど、今年は内野をはじめとても堅い守備ができていると思ってるので、守備には自信を持っていると思って書きました。

――守備の練習で意識していること

基本に忠実に特別なことはせずに、当たり前のことを当たり前にやるというのが自分のメソッドです。

――出場していない時に担っている役割は

試合に出てる人のサポートです。選手が自信を持ってプレーできるように声かけをします。常に声出していけるぞという雰囲気を作ることがベンチの役目なので。

――アピールポイントの「生まれ変わった打撃」とは

課題はずっと打撃だったので、今年はちょっと打撃に手応えを感じていたんですけど。具体的には直球に負けなくなったスイング。スイングスピードと打球速度にこだわってやってたので、強いスイングを意識しました。自分的には手応えがあり、振り込んでもきたので、そこを強みにできたという感じでした。でもなかなか出番がないので、しょうがないですけど。それを強みとして秋は戦えるように、継続してやっています。

――印象に残っているとされた、吉野太陽（法４・慶應）選手の初ヒットについては

彼は苦しんでたと思うので、その中で打てた時は、もう自分事のように嬉しかったですし、打つことがチームにとって必要なことだと思うので、めちゃくちゃ嬉しかったと思っています。

――春リーグ前の対談の際、寳田（寳田裕椰＝経４・三重）選手に黄色のバットの使用を指摘されていたと思いますが、その後バットの色については

相変わらず、めちゃめちゃ打ちやすいんで黄色のバットを使っています（笑）。

――丸田（丸田湊斗＝法３・慶應）選手が上田選手について、ゴミの分別ができないとおしゃっていましたが

同じ部屋で、結構言われます（笑）。丸田は結構きっちりしていて綺麗好きですね。なのでよく怒られます。

――同じ部屋には他に誰が

水野（水野敬太＝経３・札幌南）と吉田（吉田雄亮＝商４・慶應）で、基本みんな綺麗好きです。別に僕のところが特別汚いわけじゃないですけど、みんな綺麗好きなんでちょっとたまに怒られます。

――部屋の決まり方は

最初は基本的に下田寮に入るんですけど、現在の第一寮に入った時に部屋の人が誰を取るかという感じです。だからドラフト制のようなものですね（笑）。

――ゴミの当番の決め方は

掃除当番として決まってるんですが、丸田に怒られてるのは、部屋のゴミについてですね。

――優勝が懸かった早慶戦。どんな心境か

天覧試合だと聞いて、貴重で光栄なことだと感じています。チームの勝利に貢献できるように、チームの勝ちが一番大事だと思うので、そこにこだわって頑張りたいなと思います。

――早慶戦の意気込みをお願いします！

出番があれば、貰ったチャンスをものにできるように準備して、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。

(取材：若月大空）