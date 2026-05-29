【野球】思いきりの良さと強肩で勝利を呼び込む内野手！～服部翔～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は服部翔（政３・星稜）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）

――今シーズンはここまでいかがですか

初めてスタメンで出たリーグ戦だったので、途中まではぼちぼち結果は出ていた感じだったんですけど、法政戦でミスをしてその試合で負けてしまったので、自分としては良い感じで来ていたんですけど、今は悔しい気持ちが強いです。

――開幕前に思い描いていた姿と比べてどうか

自分の中では結構良いプレーが出来ていて、バッティングもそこそこだったんですけど、もっとやりたいなと出てみて思ったのと、もっとやらなければならないなというのを改めて感じた試合でした。

――ここまで一番印象に残っている試合は

チーム全体で言うと、僕らが入学して一度も明治に勝てていなかったので、明治に勝ち点を取った試合ですかね。

――明治２回戦での活躍が印象的だが、その試合の中で特に印象に残っている瞬間は

初回に僕がエラーをしてしまって流れを与えかけてしまったというのが、悔しいなと思いました。もっと頑張らないといけないと思ったという点で印象的でした。

――昨シーズンまでは守備固めでの起用が多かったが、スタメンで起用されるようになって体的・精神的に変化したことは

一試合毎の疲労感というのがとてつもないなというのを実感していて、去年だったら途中から出てたので、声出すとかそういう意味ではきつかったんですけど、今年はスタメンで出て特にきついなと思いました。

――ご自身が出場機会を増やしている要因として、考えている理由は

まず守備固めとして、去年監督たちから信頼を得られたので、使われる機会が増えたのかなと感じています。

――同じポジションを守る、ライバル・八木陽（法３・慶應）の存在は

八木は僕よりも守備が上手いので、それを見ながら学ぶことも多いですし、何より八木が出ていなくて僕が出ている場面でもしっかりと声をかけてくれるので、メンタル的にもありがたい存在です。

――昨季のフレッシュトーナメントで、勝負強いバッティングが印象的であったが、得点圏の打席で意識していることは

僕は９番だったので、１番から良いバッターが揃っているので、とにかく繋ぎたいなと思ったのが一番だったかなと思います。

――昨季フレッシュでキャプテンとして優勝に導いたが、その経験が自身に与えた影響は

５連覇がかかるプレッシャーも含めたキャプテンだったので、それを乗り越えて優勝できたという点で、自分自身大きく成長できたなという風に感じています。それが今年にも活きているかなと感じています。

――昨年と比べてバッティングで変えたことは

監督やコーチからバッティングについて指導をしていただいて、自分でそれを取り入れつつ自分でも色々試していることが、上手く結果に出てきたかなという感じがあります。

――オフシーズンに取り組んだことは

広池（広池浩成＝経４・慶應）さんがチーム全体として、機能改善というのをチーム全体でやってくださって、少し身体の使い方という部分で良いものが出てきたなという風に思います。自分自身もバッティングが課題だなと思っていたので、しっかり振り込んで自主練で守備よりもバッティング中心に取り組んでいたことが良かったのかなと思います。

――身体の使い方とは具体的に

一番は腹圧というところで、それが抜けてしまうと良い出力が出なかったりするので、そこを一番学んだかなと思います。

――打席の中で心がけていることは

今シーズン初めてスタメンで出ているので、どんどん強気で振っていきたいなという思いで打席に立っています。

――今シーズン対戦して、特に印象に残ってるピッチャーは

松本直（情コミ４・鎌倉学園）選手のストレートが強くて印象的でした。あと立教の道本（道本想＝コミュ１・星稜）という後輩と対戦して、高校の頃と比べて成長していて、対戦できてよかったなと感じています。

――武器である守備で意識していることは

守備に関しては、エラーをしたら悔しいなという思いがあるので、練習からずっとエラーをしてはいけないというメンタルで取り組んでいます。

――星稜高校時代はセカンド、慶大に入学してからはショート、サードと守っているが、自分の中で一番守りやすいポジションは

ショートですね。理由としては、一番自由に動けてスピード感を持っている守備が自分の特徴なので、そこが一番発揮できているなと感じます。

――ショートへのこだわりはあるのか

どこでも出れるだけで全然いいので、与えられたポジションで最高のパフォーマンスをして、頑張りたいなと思っています。

――早大には、後輩の佐宗翼（スポ２・星稜）もいるが、高校時代の彼の印象は

一個下なんですけど、絶対に試合を作ってくれて試合を壊さないという安心感があって、頼りになるピッチャーだったなと思います。僕が卒業してからも弟がいたので、星稜の試合も見ていたんですけど、安定感があって信頼できるピッチャーだったなと思います。

――佐宗選手のピッチャーとしての特徴は

安定感ももちろんなんですけど、変化球のキレが良くてコントロールもしっかりできるピッチャーだなと感じています。

――他に早大で関わりのある選手は

湯浅（湯浅桜翼＝スポ２・仙台育英）選手は、中学校時代に僕がいた星稜と彼のいた駿台学園が試合をするので、対戦したことがあります。

――アンケートの方に、渡辺和大（商４・高松商業）とスマブラをすることがマイブームだと書かれていたが、どちらの方が強いか

和さんの方が強いです（笑）。

――仲の良い後輩は

一宮（一宮知樹＝経２・八千代松陰）と竹田（竹田一遥＝環２・聖光学院）ですね。二人とも僕のことをなめていて（笑）。それがかわいいなというのと、なめていても嫌いになれないと思う後輩２人ですね。

――弟２人も星稜高校だが、ご自身にとって母校・星稜高校とは

皆さんが思っているよりも厳しくなくて、自主性が結構あってバランスが良いなと思っています。今思えば強豪と呼ばれているなかでは、比較的優しい高校だったかなと思います。

――早慶戦で個人として成し遂げたいこと

早慶戦に１回も出たことがないので必ず出て、チームとしてもしっかり２連勝したいなという気持ちでいます。

――ファンの方に注目してほしいポイント

常に元気でプレーしているので、思いきりの良さとパンチ力のある打撃と肩も売りだと思っているので、強い肩を見てほしいと思います。

――早慶戦への意気込み

絶対に２連勝して、チームが優勝できるように頑張ります！

（取材：髙木謙、記事：水野翔馬）