【野球】スピードあふれる華麗なプレーが持ち味、慶大のプリンス兼リードオフマン～丸田湊斗～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は丸田湊斗（法３・慶應）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）

――今季は明大３回戦以降１番・センターとしてチームを牽引。ここまでの成績を振り返っていかがですか

納得はいってないです。もう少し打ちたいなと。初回に出る機会がちょっと少ないなと思いますね。この前の明治戦の最後は良かったですけれど、初回に勢いづけるというところが１番の仕事だと思いますが、そこがまだできてない。２、３打席目に打つというよりは初回の１打席目に打つということが大事だと感じています。あと１カードですが、そこをもうちょっとやれたらなと思っています。

――今季の自身のプレーに攻守それぞれ点数をつけるなら

攻撃面は４０点くらい。もう少し打率も増やしたいし、何回か下位打線からチャンスで回ってくるという機会があったんですけど、そこでもう少し打点を稼げていたら、楽な試合運びができたなというのがたくさんあります。足は活かせているとは思いますけど、守備は５０点くらいですかね。

――高校野球の聖地である甲子園と大学野球の聖地である神宮球場の違いは

甲子園の方が見やすさはあるかもしれないですね。守りやすい感じがします。神宮の方がスタンドが近いから、甲子園の方が広いなという感覚があります。

――ここまでの大学野球を振り返ってご自身で率直にどのように思われますか

成績的には成長できてきてると思うので、そこは自分でも段々と段階は踏めているのかなという実感があります。

――春のキャンプではどのようなことを意識してトレーニングしてきましたか

去年が終わってから、足には自信があったので、一番欠けてるというか磨き上げなきゃいけないと思っていたバッティングを重点的にやってきました。

――チーム今津の中でご自身はどのようにチームに貢献したいと思っていますか

僕が１番で塁に出て、上位にどれだけ得点圏で回せるかというところが１番バリューが出る部分だと思うので、そこでどれだけ貢献できるかかなと思っています。

――打順が変わって、打席での意識は変わりましたか。

出塁しなきゃなという意識が強くなりました。他の打順だと他の打者との兼ね合いとかもあるので。自分からチャイスメイクの意識が強くなりました。

――打撃面での意識は変わりましたか

長打を打とうという意識はそんなにないですが、強い打球を出そうとは思ってます。ゴロだとしても速い打球であれば抜けていくので。チームとしてもそういうテーマはありました。

――走塁で意識していること

隙があれば行こうとはずっと思っていますし、アウトになったらというリスクはありますけど、その分セーフになったらだいぶ勢いがつくものではあると思うので、そこを常に狙ってます。

――四球が増えて三振が減った要因は

単純にタイミングをしっかり取れるようになったことでさされることも少なくなりましたし、今までよりは自分の間で待てるようになって、ボールも選べるし、追い込まれてもファールで粘れるようになったかなと思います。

――センターの守備においての課題は

１歩目を良くしたいとずっと思っていました。別にとても悪いというわけではないですけど、もっと早くなったら自分の守備範囲を広げられるし、そうなったらピッチャーも助かると思うので、１歩目というのは意識してます。

――１年春以降無失策ですが、守備の確実性を支える要因はありますか

１年春のエラーはすごく覚えてますけど、バタバタしていたので。何か変えたというわけではないですけど、いろいろ神宮の風とか太陽とか年々分かってくるのでその慣れが自分の余裕にもつながっているのかなと思います。

――今季の早慶戦に対する素直な心境

入部して初めて優勝が懸かった早慶戦を体験できるので、そこはすごくワクワクしています。チケットも売れていると聞きますし、たくさんの人が応援してくださってるんだなということを感じてるので、そのなかで皆さんと優勝を分かち合えたらなと思っています。

――早稲田大学の選手で意識している選手はいますか

髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）とか安田虎汰郎（スポ３・日大三）とかは関わりがあったので、対戦する機会もあると思うので、打ちたいなとは意識しますね。

――大学３年間で野球人として１番成長したなというところ

バッティングは相当ひどかったので、伸びているとは思います。自分でもよくあんなので高校時代打ててたなと思います。そこは伸びつつはあるのかなと思います。

――オフの日は何をしていますか

最近は何もしてないですね。ダラダラしています。寮の部屋とか買い物行ったりとか、映画行ったり、たまに旅行行ったりとかですかね。一定の趣味があってこれを絶対するとかはないですね。

――ご自身の性格を振り返って

気にしいだと思います。周りの目を気にしちゃってるかなと。今津慶介(総４・旭川東)さんとか見るともっと人の目を気にせずやれたらもっと面白いんだろうなと思います。

――寮の部屋はどなたと同じですか。なにか面白いエピソードあれば

水野敬太（経３・札幌南）と上田太陽（商３・國學院久我山）さんと田雄亮（商４・慶應）さんと同じ部屋ですね。水野が整理整頓ができないので、侵犯してきます（笑）。

――これからの野球人生の目標

あまり決めてないです。あまり決めたくなくて、そのときそのときにだいぶ考えが変わるタイプなので。まずは大学野球を全うしたいと思います。

（取材：秋吉一樹）