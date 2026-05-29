【野球】勝負強い打撃と華麗な守備でスタンドを沸かせ！慶大の攻守の要～林純司～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は林純司（環３・報徳学園）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）

――今シーズンのチーム全体を振り返っていかがですか

ただひたすら勝ちに向かって全力で１試合１試合戦っている感じです。

――ここまでの自分の活躍に点数をつけるとしたら１００点満点中何点でしょうか

７０点くらいですかね。

――残りの３０点はどうして

守備の面で。エラーしたくなかったんですけど、１回エラーしちゃって。まだまだその取り切れるアウトも取り切れていないというところが３０点分。

――ここまで全試合遊撃手として出場し、１失策。その秘訣は

試合中のコツとかは全くないんですけど、試合に入るまでの準備段階をしっかり大切にしています。

――試合前のルーティンのようなものですか

ルーティンっていうか、キャッチボールとペッパーですかね。それとシートノック。そこを大事にしています。

――上級生になって、チーム内の立場に変化はありましたか

上級生という区分になるので、ノックの時とかも引っ張れるようにもなりましたし、自分の中でも引っ張っていかないといけないなという気持ちもあります。引っ張っていくというところが変わりましたね。

――今季１番印象に残っている場面とかプレーはありますか＿

今はまだないですね。

――現在打率.３４９。ここまでの打撃面を振り返って

ちょっとは結果を出せてよかったなという安心感と、まだまだ内容とかにもっともっといい内容にこだわっていきたいので、まだまだここからという気持ちです。

――打席に入る時に考えていることや意識していること

１番は相手投手をしっかり知って、狙い球をしっかり整理することを大切にしています。どう打とうというか打席に入って、こういう打球を打ちたいなという。打球をイメージして打席に入っています。

――打撃で成長したと感じるところは

技術的なところは、春リーグが始まる前からすごく成長したなと思うんですけど、１番は試合の中で打席に入るごとに修正していけるようになったと思っています。

――打撃面に関して堀井監督から指導やアドバイスなどありましたか

ちょっと悪くなったら監督から言っていただけるので、そこを自分で考えて自分のものにできるように日々やってます。

――林純選手は勝負強い打撃が印象的。何かチャンスの場面で意識していることは

１球で仕留めないと打てないので、狙っている球を１球で仕留めるというのをすごく大事にしています。練習でも自分の１本で勝てるような気持ちで練習していますね。

――立大２回戦では５打数５安打という好成績。そのときの感触は

すごい奇跡ですね（笑）。今までにない感覚もあったので、あの１日でちょっと成長した部分もあったと思います。

――打撃面に関して最後に東京六大学でここまで一番の投手成績を収めている渡辺投手（渡辺和大＝商４・高松商業）の球を打てると思いますか

ど真ん中に投げてもらったらいけます（笑）。後ろで見ていてすごいなと思いますね。去年と全然違う。なかなか打つのは難しいんだろうなと思っています。

――続いて今季の守備を振り返って

キャンプの成果が少しは出てるかなと思います。全然思っている通りの守備はできていないんですけど、少しは成果が出てるかなという感じです。

――守備時に意識していることは

守備の時はポジショニングと守備の一歩目の速さをすごく意識しています。

――グローブにこだわりはありますか

グローブは緑を入れてるんですけど、あれは報徳学園のカラーですね。あとピッチャーのグローブの型が好きで、ピッチャー寄りの形にしています。

――深めに型付けしているということでしょうか

作りは浅くして、自分で型付ける時はちょっと深めにという風にやっています。深めは高校時代から変わらないですね。

――自身のアピールポイントは

アピールポイントは守備でお願いします。ぜひ「守備」を期待してください。

――サインに書かれていた「積小為大」にはどのような思いが込められていますか

“小さなことを積み重ねていけば、大きなことを達成できる“という。報徳学園に伝わる言葉なんですけど、それを大事にしています。

――何か日頃から続けていることがあるということですか

毎日バット持ってます。寝る前ぐらいに、鏡に向かって色々確認しています。日によって自分の中では違うところがわかるので、日々変わらないように修正するためにやっています。

――今津(今津慶介＝総４・旭川東)選手と二遊間を組む。今津選手の印象は

すごいいい意味でめっちゃコミュニケーションを取れるので、同部屋なんですけど。近くにいるので、だから二遊間やっててもやりやすいっちゃやりやすいです。

――憧れにしている慶大の先輩やプロ野球選手、メジャーリーガーはいますか

憧れはアルトゥーべ（＝ホセ・アルトゥーベ）。小さい体で長打力、ホームラン打ってるのがすごく魅力的なので。やっぱりホームラン打ちたいので、いいなぁと思っています。

――守備面で参考にしている選手はいますか

小坂（＝小坂誠）。送球がすごいんですよ。捕り方とか真似るのはやはり難しいので。送球すごいなと思って見ています。

――初めてリーグ戦優勝がかかった早慶戦を迎えるにあたって、緊張はありますか

全然緊張はなくて楽しみです。

――今季のワセダに対する印象を教えてください

やはり投手陣がいいですね。特に髙橋（髙橋煌稀＝スポ３・仙台育英）投手。すごく接戦になると思うので、もう絶対打ってやるという気持ちでいきます。

――髙橋投手は高校時代から対戦がありますが、意識はありますか

いや、そこまで意識はしていないですね。普通に一人の髙橋煌稀っていう（笑）。

――最後に早慶戦に向けて一言お願いします！

優勝ももちろんですけど、ワセダには勝ちたいので、２連勝して勝ち点とって優勝できるように頑張ります！

（取材：山内悠暉）