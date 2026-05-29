【野球】「自分が打って若き血を響かせる」今津主将が目指す“誰もが応援したくなるチーム”～今津慶介～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は今津慶介（総４・旭川東）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）

――今季のリーグ戦、ここまでのご自身の打撃成績や打席での手応えは

得点圏やチャンスの場面で１本出ているというのが、プラスの要素だと思っています。総合的に評価すると、７０点くらいですね。

――今年は、３番や５番などクリーンナップでの出場。打席での意識やアプローチなど昨年から変わった点はあるか

ランナーがいるケースが多いので、状況に応じたバッティングが求められているとは感じています。ただ、自分は得点圏やチャンスの場面の方が気合いが入るタイプなので、３番やクリーンナップの方が性に合っているかなと思います。

――昨年よりさらに体が大きくなった印象がある

そうですね。自分もそうですが、チーム全体でフィジカルを徹底的に強化していこうという方針があったので、全体的に大きくなっています。他大の選手から言われたり、BIG6.TVの解説の方など、周りから見ても大きくなったと言われますね。

――打席で構える際、昨年より重心を低くしてバットを寝かせるフォームになったように見えるが、変更の理由は

よく分かりましたね（笑）。元々自分はストレートが得意だったのですが、３年春に結果が出たことでデータで対策され、相手の配球が変化球主体になりました。そのため、ストレートのタイミングで入りつつ、変化球が来た時にしっかり対応していかなければなりません。より確実性の高いフォームを追求していった結果、今の形に行き着いたという感じです。

――昨年までは外野手だったが今季から内野手に戻った。ご自身の守備を振り返って

決して上手くはないですが、慣れないセカンドの割には頑張っていると思います。ただ、もっと練習しなければいけないですね。

――元々内野手として入部しながら、一度外野手に転向した後に再び内野手に戻った経緯は

大学レベルの内野手となると本当にみんな上手いので、守備ができないとなかなかスタメンのチャンスがもらえません。自分のバッティングをアピールするために、昨年までは外野に挑戦するという方針でした。ただ、最高学年になった今年、チーム全体のバランスを見たときに、自分がセカンドを守れたら一番打線に厚みが出ます。チームとして自分のセカンドが求められたので、監督と相談して「やってみよう」ということで頑張っています。

――打撃と守備の両立は上手くいっているか

守備の練習に割く時間は必然的に多くなりますが、それによってバッティングのパフォーマンスが落ちるということはあまりないと感じています。

――主将としてここまでのチームの戦いを振り返って

ベンチ入りして背番号をもらっているメンバーが与えられた役割をしっかり果たしているのはもちろんですが、スタンドの部員、アナライザー、トレーナーといった裏方も含め、それぞれの役割を全うしてくれているからこそ、チームとして同じ方向を向けています。全員がそれぞれの役割を果たしているからこそ、良いパフォーマンスができているのだと思います。

――現在勝ち点４にリーグ首位と好調。その強さの秘訣や根源はどこにある

「慶應の野球」がしっかりできているのが一番大きいです。春の長いキャンプで取り組んできたことが、ようやく形になってきました。バッティングや守備、走塁といった技術面も時間をかけて磨いてきたものが神宮で発揮されていますし、先ほど話したチームとしての結束力やそれぞれの役割分担が、今上手く機能していると思います。

――今シーズンのターニングポイントや、印象に残っている試合はあるか

初戦の立大戦ですね。勝つことでチームは強くなりますし、やってきたことが正解だったと証明できたのが立大戦でした。それまではみんな不安もあったと思いますが、あそこで自信をつけて良い流れに乗れました。

――普段の練習などで、昨年から変わったポイントはあるか

メニューなどの変更点はかなり多く、選手一人ひとりに求められる能力も変わりました。ただ、一番変わったのは、同じことをやっていても一球に対する集中力ですね。「全員でこの一球を打つんだ」という意識など、精神的な部分が成熟したと思います。

――逆に、現在のチームの課題点を挙げるとすれば

「守りに入ってしまう時」が一番自分たちの野球を発揮できない時だと思っています。例えば、明大戦の１回戦を取った後の２回戦や、３カード連続で勝ち点を取り、首位で迎えた法大戦の初戦などですね。チャレンジャーとして向かっていく時は本当の強さが出るのですが、「上手く勝とう」「無難に点を取ろう」とすると上手くいかないことが起きてしまうので、そこが課題です。

――３年生の頃からチームを盛り上げるキャラクターだったと思うが、主将になって後輩への声かけや指導で意識していることはあるか

（主将らしい振る舞いが）あった方がいいとは思うんですが、実はあまり意識していなくて。自分がキャプテンになった時点で、これまでのキャラクターのまま先頭に立ってチームを盛り上げることが、パフォーマンスを最大化させるために求められているのだろうと考えています。同期もそういう気持ちで選んでくれたと思うので、自分の良さは変えずにやっています。ただ、少しは周りを広く見られるようになったかなとは思いますし、できるだけ色々な後輩と話すようにはしています。

――弊会の選手アンケートで、複数の選手から「今津主将は思ったより真面目」という回答が多数ある

そうなんですよ（笑）。僕は元々ずっと真面目にやっているのに、周りがふざけキャラみたいに扱っているだけで、本当は真面目なんです。

――今津選手といえば、盛り上げキャラのイメージ

今でもふざける気持ちはあるんですけど、全体集合で話す時などにふざけるのはさすがにまずいじゃないですか（笑）。そこは自粛しています。3年生の時は「目立たないと埋もれてしまう」と思って必死にアピールしていた部分もありましたが、今は4年生ですし、大人になったんじゃないかなと。

ただ、がめつく前に出るメンタリティは忘れていません。でも、歴代の主将とは全く違うタイプだと思いますね。もし自分みたいな奴がもう一人いて、投票しろと言われたら絶対に別の人に入れますし（笑）。それは本気で思います。

――趣味はありますか

バーベキューですね。今年から第一寮のベランダにバーベキューができるスペースができて。今の時期とか最高ですよ。夜にみんなで音楽をかけながらバーベキューをして、お風呂や水風呂に入った後、サウナにあるような寝られる椅子で休む。めっちゃいいです。

――仲の良い選手は誰ですか。

法大だと藤森康淳（営４・天理）片山悠真（文４・八王子学園八王子）は仲が良いですね。明大なら福原聖矢（国日４・東海大菅生）。立大なら落合智哉（スポ４・東邦）、斎藤蓉（コミュ４・仙台育英）、丸山一喜（コミュ４・大阪桐蔭）とか。飲みに行くのは明大の榊原七斗（情コミュ４・報徳学園）とかも。ワセダなら寺尾拳聖（人４・佐久長聖）、岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）あたりとも仲が良いです。

――現在のチーム全体の状況は

最高だと思います。あとは慢心することなく、引き続き成長していければ、早慶戦も勝てると思いますし、全日本選手権でも優勝できると思っています。

――早慶戦で「オレのここを見てほしい！」というポイントは

チャンスの場面でのバッティングです。早慶戦は学生も観客も多くて盛り上がるじゃないですか。自分が打って『若き血』が流れたらかなり熱いので、「ここ一番」という場面を見てほしいですね。

――最後に、早慶戦そして「四冠」や全日本選手権への意気込みをお願いします。

ラストイヤーですし、自分がキャプテンになったからにはチームを勝たせたいです。みんなが「こいつならついていける」と思えるようなキャプテンになりたいですし、誰もが応援したくなるようなチーム作りを目指しています。まずは日本一のチームを作り上げること。それができれば、目標に掲げているリーグ戦優勝や日本一は必然的についてくると思うので、チーム作りの部分を含め、自分ができることは全てやり尽くして試合に臨みたいと思います。

（取材：塩田隆貴、記事：神戸佑貴）