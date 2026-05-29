【野球】５年ぶりの春季制覇を懸けた天王山　宿敵ワセダを打倒せよ／２０２６春季リーグ戦　早大戦展望

２ヶ月にわたって激戦が繰り広げられた２０２６春季リーグ戦も、いよいよクライマックスの早慶戦を迎える。今季の早慶戦、図式はシンプルだ。慶大が勝ち点を取れば、慶大の優勝。勝ち点を取れなければ、現在２位の明大に２季連続のリーグ制覇を献上することとなる。慶大は今季、１０試合を戦い８勝２敗。勝ち点４を挙げて首位を快走中だ。いっぽうのワセダは１０試合で３勝６敗１分、苦しいシーズンを送っている。だが、早慶戦は下馬評のあてにならない舞台だ。この試合、慶大に課された唯一にして最大の使命は、宿敵ワセダよりも先に２勝を挙げること。まさに「All or Nothing」、天下分け目の戦いが幕を明ける。

今季のワセダが苦戦している背景には、投手陣の不調がある。チーム防御率はリーグ４番目の４．７５、慶大の２．３５と比べると、１試合でおよそ２倍の失点を許していることがわかる。２年時に頭角を現した宮城誇南（スポ４・浦和学院）は今季防御率７点台と苦しみ、越井颯一郎（スポ４・木更津総合）や安田虎汰郎（スポ３・日大三）といった実績・経験ともに豊富な投手たちも打ち込まれるゲームが続いている。

そんな投手陣の中にあって今季躍進し、エースの座を手中に収めつつあるのが髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）だ。高い制球力を活かした速球と変化球のコンビネーションが持ち味で、安定感のある投球を続けている。とくに法大２回戦では９回を投げて１０奪三振、１４０球の熱投でチームの勝利に貢献し、ワセダの新エース誕生を予感させた。早慶戦でも１戦目の先発が予想される髙橋煌をいかに打ち崩せるかが、慶大の試合運びに大きく影響することは間違いない。

２戦目の先発は、主将の香西一希（スポ４・九州国際大付）が務めるか。東大２回戦ではあわやノーヒットノーランの快投も、明大戦では２試合で７失点、２戦連続で敗戦投手となる苦い経験を味わった。主将として、早慶戦には強い気持ちで臨んでくるはずだ。新戦力では齋藤士龍（文３・早稲田実業）と佐宗翼（スポ２・星陵）の活躍が目立つ。齋藤は今季がリーグ戦初出場、法大２回戦では４回途中からマウンドに上がると、４回１／３を投げて２失点と好リリーフを演じた。長身から投げ込む速球を持ち味とする右腕だ。佐宗は今季奪った２２個のアウトのうち１２個が三振と、支配力の高い左腕だ。救援登板が予想される両投手の出来が、試合中盤から後半の展開を左右するだろう。

投手陣と比較して、打者陣に目を向けてみよう。こちらもチーム打率が．２４８でリーグ５位、１試合あたりの得点数も３．３点でリーグ５位と、打撃にも強みを作れていないのが現状だ。そんなワセダ打線だが、慶大にとって警戒すべき打者は誰か。まず挙げておきたいのが德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）だ。５番に座る德丸はリーグトップの打率．３８９をマーク。明大１回戦では先制のソロ本塁打を放つなど、チームの中軸打者へと成長しつつある。上位打線を抑え、德丸の前に走者を溜めないことが勝利への近道となるはずだ。

德丸とともにクリーンアップを務めるのが、ラストイヤーにしてレギュラーの座を掴んだ岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）と３年時から中軸を担う寺尾拳聖（人４・佐久長聖）。そして下位打線で起用されている尾形樹人（スポ３・仙台育英）にも注目しておきたい。尾形はチーム２位の打率を誇るとともに、その強肩も持ち味。髙橋煌との「仙台育英バッテリー」は少なからざる脅威となる。

ワセダに相対する慶大は今季、投打ともにリーグトップクラスの成績を残してきた。チーム防御率２．３５、チーム打率．３０２はともにリーグ１位だ。今季の投手陣は渡辺和大（商４・高松商業）なしには語れないだろう。法大戦では１回戦と３回戦に先発し、法大からの勝ち点獲得に大きく貢献。４０回２／３を投げて防御率１．１１と、その投球は大エースの域に達しつつある。１回戦で予想される髙橋との投げ合いは、最優秀防御率のタイトルを懸けたものになる。今季、最多勝のタイトルを手中に収めた渡辺和。早慶戦では最優秀防御率・最多奪三振との「投手三冠」に向けて、勝負のマウンドに上がる。

２戦目の先発には広池浩成（経４・慶應）が起用されるか。先発に転向し臨んだ今季は１５イニングを投げて防御率１．５０と、着実に結果を残している。とくに速球の出力は一級品だ。高校時代から続く沖村要（商４・慶應）との投手リレーで、ゲームの流れを作りたい。

リリーフで注目したいのは熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）だ。法大２回戦では１点差に迫られた９回２死、一打逆転のピンチでの登板だったが、後続をしっかりと打ち取った。ストレートの最速が１５０キロを超える剛腕、熊ノ郷。早慶戦の舞台でも、痺れる場面でマウンドに上がる彼の姿が見られそうだ。

今季の慶大野手陣はリーグ随一の選球眼と長打力を両立させ、さらに三振数もリーグ最小を記録。破壊力と嫌らしさを兼ね備えた、まさにスキのない打線を形成している。３割打者は打率の高い順に林純司（環３・報徳学園）、小原大和（環４・花巻東）、中塚遥翔（環３・智辯和歌山）、一宮知樹（経２・八千代松陰）の４人を揃えており、どこからでも点の取れる打線だ。

そんな慶大野手陣の注目選手として、彼らに繋ぐ上位打線を担っている丸田湊斗（法３・慶應）と主将・今津慶介（総４・旭川東）を挙げる。丸田は今季からレギュラーに定着、武器はリーグ屈指の走力と走塁意識の高さだ。塁をかき回す丸田の走塁が、慶大にさらなる得点のチャンスをもたらすはずだ。今津は昨季のスランプを脱し、三番打者としてチームを牽引。コンバートされた二塁守備でも高い安定感を誇っている。打線の軸として、チームの精神的支柱として、今津の存在は欠かせない。

慶大が勝ち点を取れば、２０２１年以来５年ぶりの春季リーグ制覇、全日本大学野球選手権大会への出場権を獲得する。ワセダは何度も慶大の優勝を阻み、そして慶大もワセダの優勝を幾度も阻んできた。今季のワセダは４位以下が確定している状態、失うもののないチームの強さは説明するまでもないだろう。ここまで勝ち点を順調に獲得してきた慶大は、ワセダ相手にどんな戦いを見せるのか。そして、打倒ワセダを完遂することができるのか。「チーム今津」の真骨頂が問われる一戦が、いよいよ始まる。

（記事：鈴木拓己）