【野球】宿敵・ワセダに大勝し優勝に王手！ ５季ぶりの王座奪還へ／東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 早大１回戦 @明治神宮野球場

５月３０日（土）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 早大１回戦 @明治神宮野球場
今季の優勝を占う早慶戦。先発のマウンドには今季最多の５勝を挙げている渡辺和大（商４・高松商業）が上がる。渡辺和は霜結太（国教２・マクレーン）に左翼席への先頭打者本塁打を浴び、先制点を許す展開に。しかし２回裏、八木陽（法３・慶應）の犠飛で同点に追いつくと、丸田湊斗（法３・慶應）の適時二塁打で逆転する。さらに小原大和（環４・花巻東）、今津慶介（総４・旭川東）、一宮知樹（経２・八千代松陰）の適時二塁打で髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）から打者一巡の７安打６得点を挙げる。渡辺和は７回表にピンチを招くも７回１失点の投球を見せる。８回裏には今津がダメ押しの２点適時打を放ち、８－１と突き放す。２番手・鈴木佳門（経２・慶應）が８回表、９回表と完璧に抑え込み試合に勝利。優勝に王手をかけた。
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|計
|早大
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|慶大
|0
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|×
|8
慶大バッテリー：〇渡辺和、鈴木佳ー吉開
早大バッテリー：●髙橋煌、佐宗、岡村、中村心、小松一、安田ー尾形、大越
慶大本塁打：なし
早大本塁打：霜１号ソロ（１回）
昨年１００周年を迎えた東京六大学野球。昨季の慶大は３季連続の５位に終わった。しかし春季キャンプを経て成長を遂げた慶大は、今季ここまで立大戦、明大戦、東大戦、法大戦と全てのカードで勝ち点を獲得し、首位で早慶戦を迎える。明治神宮野球場でプレーすることが許されたのは野球部部員２１９人のうち２５名。春の王者を決める大一番、新たな歴史の１ページを刻む第４６１回早慶戦が開演する。
先発投手は慶大のエース・渡辺和。渡辺和は今季ここまでリーグトップの５勝、奪三振数４６、防御率１．１１と圧倒的な成績を残している。この試合でもワセダ打線を完璧に封じ込め、神宮球場を制圧したい。
注目の立ち上がり。渡辺和はリーグ戦初出場の先頭・霜に３球目の直球を左翼席に運ばれ、先頭打者本塁打を許す。その裏、小原が右中間フェンス直撃の二塁打でチャンスを作るも、今津、一宮は内野ゴロに倒れる。
２回裏、吉野太陽（法４・慶應）、林純司（環３・報徳学園）の連打などで１死一、三塁のチャンスを作ると、八木の犠飛で同点に追いつく。さらに吉開鉄朗（商４・慶應）が中前安打を放ち、２死一、三塁のチャンスを作ると、丸田が右中間に落ちる適時二塁打を放ち逆転に成功する。勢いに乗った慶大は小原、今津、一宮の適時二塁打で髙橋煌をノックアウト。この回打者一巡の猛攻で７安打６得点を挙げる。
先発・渡辺和は５回まで霜に浴びた本塁打以降、安打を許さない。一方、打線は４回裏、５回裏とチャンスを演出するも得点とはならず。６回表、渡辺和は髙橋海翔（スポ３・山梨学院）に左前安打を浴びるも、林純の好守などで二塁を踏ませない。
７回表、渡辺和は先頭・德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）に右中間への二塁打を浴び、初めてのピンチを招く。湯浅桜翼（スポ２・仙台育英）に四球を許すも、横井亮太（スポ２・高松商業）を三振に抑える。渡辺和はこの回で降板。７回１０６球被安打３与四球３失点１の投球内容であった。
８回裏、早大６番手・安田虎汰郎（スポ３・日大三）から藤田一波（環１・智辯和歌山）が二失で出塁すると八木の犠打で二塁に進塁。さらに吉開の左前安打、丸田の四球で満塁のチャンスを作ると、主将・今津が右前にダメ押しの適時打を放ち、８－１と点差を広げる。
９回表は前の回からマウンドに上がった鈴木佳が続投。鈴木佳はワセダ打線を三者凡退に打ち取り試合終了。２０２４年秋以来の早慶戦勝利を挙げた。
８－１で大差をつけ１回戦に勝利した慶大。渡辺和は先制点を許すも７回１失点と試合を作り、今季リーグ最多の６勝目を挙げた。また、２番手・鈴木佳も２回無失点と盤石な投球を見せた。一方打線は、２回裏に髙橋煌から７安打６得点と持ち味の打力が爆発した。翌日の試合も打線の爆発に期待したい。
東京六大学野球優勝まであと１勝に迫った慶大。翌日の早大２回戦は天皇陛下がご臨席になる１９９４年以来３２年ぶりとなる天覧試合。翌日もワセダに大勝し、天皇陛下の御前で５季ぶりの優勝を決めたい。
◆活躍選手コメント
今津慶介（総４・旭川東）
ライバルである早稲田に勝利できて良かったです。明日も勝って優勝しましょう！
（記事：奈須龍成、写真：島森沙奈美、山口和紀、鈴木啓護、中原亜季帆、河合亜采子）
◆慶大野手成績
|位置
|選手
|1回
|2回
|3回
|4回
|5回
|6回
|7回
|8回
|9回
|[8]
|丸田湊斗（法３・慶應）
|二ゴロ
|中２
|捕犠打
|四球
|四球
|[D]
|小原大和（環４・花巻東）
|中２
|左２
|捕邪飛
|投併打
|見三振
|[4]
|今津慶介（総４・旭川東）
|一ゴロ
|左２
|三ゴロ
|三ゴロ
|右安
|[9]
|一宮知樹（経２・八千代松陰）
|遊ゴロ
|中２
|中安
|空三振
|遊ゴロ
|[3]
|吉野太陽（法４・慶應）
|中安
|中飛
|空三振
|中飛
|[6]
|林純司（環３・報徳学園）
|遊安
|二ゴロ
|左安
|見三振
|[7]
|藤田一波（環１・智辯和歌山）
|一ゴロ
|二ゴロ
|一ゴロ
|二失
|[5]
|八木陽（法３・慶應）
|左犠飛
|見三振
|四球
|投犠打
|[2]
|吉開鉄朗（商４・慶應）
|中安
|中安
|見三振
|左安
◆慶大投手成績
|選手
|投球回
|打者
|投球数
|被安打
|被本塁打
|与四死球
|三振
|失点
|自責点
|先発
|渡辺和大（商４・高松商業）
|7
|27
|106
|3
|1
|3
|8
|1
|1
|2
|鈴木佳門（経２・慶應）
|2
|7
|29
|0
|0
|0
|2
|0
|0