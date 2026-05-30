【野球】宿敵・ワセダに大勝し優勝に王手！ ５季ぶりの王座奪還へ／東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 早大１回戦 @明治神宮野球場

５月３０日（土）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 早大１回戦 @明治神宮野球場

今季の優勝を占う早慶戦。先発のマウンドには今季最多の５勝を挙げている渡辺和大（商４・高松商業）が上がる。渡辺和は霜結太（国教２・マクレーン）に左翼席への先頭打者本塁打を浴び、先制点を許す展開に。しかし２回裏、八木陽（法３・慶應）の犠飛で同点に追いつくと、丸田湊斗（法３・慶應）の適時二塁打で逆転する。さらに小原大和（環４・花巻東）、今津慶介（総４・旭川東）、一宮知樹（経２・八千代松陰）の適時二塁打で髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）から打者一巡の７安打６得点を挙げる。渡辺和は７回表にピンチを招くも７回１失点の投球を見せる。８回裏には今津がダメ押しの２点適時打を放ち、８－１と突き放す。２番手・鈴木佳門（経２・慶應）が８回表、９回表と完璧に抑え込み試合に勝利。優勝に王手をかけた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 早大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 慶大 0 6 0 0 0 0 0 2 × 8

慶大バッテリー：〇渡辺和、鈴木佳ー吉開

早大バッテリー：●髙橋煌、佐宗、岡村、中村心、小松一、安田ー尾形、大越

慶大本塁打：なし

早大本塁打：霜１号ソロ（１回）

昨年１００周年を迎えた東京六大学野球。昨季の慶大は３季連続の５位に終わった。しかし春季キャンプを経て成長を遂げた慶大は、今季ここまで立大戦、明大戦、東大戦、法大戦と全てのカードで勝ち点を獲得し、首位で早慶戦を迎える。明治神宮野球場でプレーすることが許されたのは野球部部員２１９人のうち２５名。春の王者を決める大一番、新たな歴史の１ページを刻む第４６１回早慶戦が開演する。

先発投手は慶大のエース・渡辺和。渡辺和は今季ここまでリーグトップの５勝、奪三振数４６、防御率１．１１と圧倒的な成績を残している。この試合でもワセダ打線を完璧に封じ込め、神宮球場を制圧したい。

注目の立ち上がり。渡辺和はリーグ戦初出場の先頭・霜に３球目の直球を左翼席に運ばれ、先頭打者本塁打を許す。その裏、小原が右中間フェンス直撃の二塁打でチャンスを作るも、今津、一宮は内野ゴロに倒れる。

２回裏、吉野太陽（法４・慶應）、林純司（環３・報徳学園）の連打などで１死一、三塁のチャンスを作ると、八木の犠飛で同点に追いつく。さらに吉開鉄朗（商４・慶應）が中前安打を放ち、２死一、三塁のチャンスを作ると、丸田が右中間に落ちる適時二塁打を放ち逆転に成功する。勢いに乗った慶大は小原、今津、一宮の適時二塁打で髙橋煌をノックアウト。この回打者一巡の猛攻で７安打６得点を挙げる。

先発・渡辺和は５回まで霜に浴びた本塁打以降、安打を許さない。一方、打線は４回裏、５回裏とチャンスを演出するも得点とはならず。６回表、渡辺和は髙橋海翔（スポ３・山梨学院）に左前安打を浴びるも、林純の好守などで二塁を踏ませない。

７回表、渡辺和は先頭・德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）に右中間への二塁打を浴び、初めてのピンチを招く。湯浅桜翼（スポ２・仙台育英）に四球を許すも、横井亮太（スポ２・高松商業）を三振に抑える。渡辺和はこの回で降板。７回１０６球被安打３与四球３失点１の投球内容であった。

８回裏、早大６番手・安田虎汰郎（スポ３・日大三）から藤田一波（環１・智辯和歌山）が二失で出塁すると八木の犠打で二塁に進塁。さらに吉開の左前安打、丸田の四球で満塁のチャンスを作ると、主将・今津が右前にダメ押しの適時打を放ち、８－１と点差を広げる。

９回表は前の回からマウンドに上がった鈴木佳が続投。鈴木佳はワセダ打線を三者凡退に打ち取り試合終了。２０２４年秋以来の早慶戦勝利を挙げた。

８－１で大差をつけ１回戦に勝利した慶大。渡辺和は先制点を許すも７回１失点と試合を作り、今季リーグ最多の６勝目を挙げた。また、２番手・鈴木佳も２回無失点と盤石な投球を見せた。一方打線は、２回裏に髙橋煌から７安打６得点と持ち味の打力が爆発した。翌日の試合も打線の爆発に期待したい。

東京六大学野球優勝まであと１勝に迫った慶大。翌日の早大２回戦は天皇陛下がご臨席になる１９９４年以来３２年ぶりとなる天覧試合。翌日もワセダに大勝し、天皇陛下の御前で５季ぶりの優勝を決めたい。

◆活躍選手コメント

今津慶介（総４・旭川東）

ライバルである早稲田に勝利できて良かったです。明日も勝って優勝しましょう！

（記事：奈須龍成、写真：島森沙奈美、山口和紀、鈴木啓護、中原亜季帆、河合亜采子）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 二ゴロ 中２ 捕犠打 四球 四球 [D] 小原大和（環４・花巻東） 中２ 左２ 捕邪飛 投併打 見三振 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 一ゴロ 左２ 三ゴロ 三ゴロ 右安 [9] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 遊ゴロ 中２ 中安 空三振 遊ゴロ [3] 吉野太陽（法４・慶應） 中安 中飛 空三振 中飛 [6] 林純司（環３・報徳学園） 遊安 二ゴロ 左安 見三振 [7] 藤田一波（環１・智辯和歌山） 一ゴロ 二ゴロ 一ゴロ 二失 [5] 八木陽（法３・慶應） 左犠飛 見三振 四球 投犠打 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 中安 中安 見三振 左安

◆慶大投手成績