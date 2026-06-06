【野球】品川が５回無失点も終盤に逆転を許し敗戦 ６連覇逃す／東京六大学野球２０２６春季フレッシュトーナメント 法大戦 @明治神宮野球場

６月５日（金）東京六大学野球２０２６春季フレッシュトーナメント 法大戦 @明治神宮野球場
史上初の大会６連覇に向けて、初戦となった東大戦で大逆転勝利をおさめ、好発進を切った慶大。この日は首位通過に向け法大と激突した。１回裏、加藤右悟（環２・慶應）に左本塁打が飛び出し、先制に成功。４回裏には、稲富瑠己（法２・桐蔭学園）の適時打、清原勝児（商２・慶應）の犠飛で２点を追加した。先発・品川千尋（商１・慶應）は毎回のように得点圏に走者を進められるも、粘りの投球で５回無失点に抑える。７回表、２番手・本多大輝（理２・県立長野）は制球に苦しみピンチを招くと、適時打と四球で１点差に詰められ、続いてマウンドに上がった鷹尾充千雄（総２・慶應）も押し出しの死球を与え、同点に追いつかれる。９回表、４番手・齊藤眞俊（商２・慶應湘南藤沢）が適時二塁打と押し出しの四球で２点を奪われ、ついに逆転を許した。９回裏、２死から代打・原遼希（経１・慶應）が四球で出塁するも得点を奪うことはできず、３―５で敗戦を喫した。
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|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|計
|法大
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|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|2
|5
|慶大
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3
慶大バッテリー：品川、本多大、鷹尾、●齊藤眞ー山田
法大バッテリー：吉田遥、福井、秋田、〇菊池斗、宮本恭ー只石
慶大本塁打：加藤１号ソロ（１回）
法大本塁打：なし
台風による悪天候に伴い、１日遅れで開催された法大戦。史上初の大会６連覇を目指す慶大にとって、大一番となるこの試合。前日に行われた東大との試合に法大が７―０で勝利したことを受け、慶大が決勝戦に進出するためには勝利しか選択肢はなくなった。
そんな大事な試合の先発を任されたのは、１年生左腕・品川。スターティングメンバーには、先日の東大戦で値千金の本塁打を放った山田望意（法１・慶應）や、リーグ戦出場経験のある加藤らが入った。
初回、品川は１４０ｋｍ／ｈ前後の速球と１００ｋｍ／ｈ前後の変化球を軸に緩急をつけた投球を披露。しかし、コントロールが定まらず、四球で出塁を許し、毎回のように得点圏に走者を進められるも、要所で三振を奪う粘りの投球で、法大打線を５回無失点に抑える。
打線は１回裏、２死無走者から加藤が法大先発・吉田遥孔（人１・静岡）の投じた直球を捉え、左翼席に飛び込む本塁打を放ち先制に成功する。
２回裏、先頭の山本勇太（政２・慶應湘南藤沢）が四球で出塁すると、廣瀨央裕（商２・慶應）も左安打で続き、無死一、二塁のチャンスを作るも、後続が倒れ、この回は得点ならず。
４回裏、この回からマウンドに上がった福井陽太（文２・聖隷クリストファー）を慶大打線が攻め立てる。先頭の紺野真太郎（商１・慶應）がフルカウントから、中安打で出塁すると、続く山本勇が左安打、廣瀨は四球を選んで無死満塁の大チャンスを作る。ここで打席に入った稲富は、初球の速球を中前にはじき返す適時打を放ち１点を追加。なおも無死満塁で清原を迎える。福井の３球目を完璧に捉えた打球は、あわや本塁打かという大飛球。しかし、これを中堅手・岩井天史（人２・滋賀学園）がフェンスにぶつかりながら捕球。三塁走者はタッチアップで生還し、この回２点目を追加した。
６回表からは、東大戦で９回を締めた本多大がマウンドに上がる。テンポよく２死を取ると、続く打者を空振り三振で斬って取り、この回三者凡退で抑える。
７回表に入ると、一転して制球が乱れる。２番手・本多大は３つの死球を与え、１死満塁のピンチを招くと、山田頼旺（法２・中京大中京）に中前適時打を浴び、１点を返される。続く打者に押し出しの四球を与えたところで降板。鷹尾がマウンドに上がる。見逃し三振でアウトを取るも、続く打者に押し出しの死球を与え、同点に追いつかれる。悪い流れを断ち切るべく、４番手・齊藤眞を投入。武田勇哉（営２・常総学院）を遊飛に打ち取り、２死満塁のピンチを切り抜ける。
７回裏、１死無走者の場面で今季の早慶戦で初ヒットを放った藤田一波（環１・智辯和歌山）が代打で送られるも、二飛で凡退。５回からマウンドに上がっている秋田康介（法１・大分舞鶴）を打ち崩すことができない。
同点のまま迎えた最終回、齊藤眞は先頭を空振り三振に抑える。しかし、続く只石貫太（営２・広陵）が放った打球に、右翼手・廣瀨が果敢に飛び込むも捕球できず、打者走者は三塁に到達。１死三塁のピンチを招くと、代打・田中信（営２・沼津東）に左翼手・加藤の頭上を越える適時二塁打を浴び、逆転を許す。さらに、連続四球でピンチを広げると、押し出し四球で追加点を許す。
２点差で迎えた、９回裏の攻撃は２死から代打・原が四球で出塁するも、青木祐貴（政１・慶應）が二ゴロで打ち取られ、試合終了。３－５で敗戦を喫した。
序盤に３点をリードするも、計１２個の与四死球を数えるなど投手陣の制球の乱れが大きく影響し、逆転を許す苦しい展開となった。一方、打線も５回以降法大投手陣に無安打に抑え込まれ完全に沈黙。逆転の糸口をつかめなかった。この敗戦を受けて、慶大はAブロック２位が確定。６連覇を逃し、Bブロック２位の明大との３・４位決定戦へと駒を進めることとなった。
（記事：原田武郎／写真：河合亜采子、奈須龍成、奥秋柚生、
神谷直樹、吾妻志穂／取材：河村怜、片山春佳、秋吉一樹、佐久田真帆）
◆慶大野手成績
|位置
|選手
|1回
|2回
|3回
|4回
|5回
|6回
|7回
|8回
|9回
|[D]
|青木祐貴（法１・慶應）
|三ゴロ
|右安
|二ゴロ
|中飛
|二ゴロ
|[8]
|林李峰（法２・中京）
|二ゴロ
|一邪飛
|一ゴロ
|H8
|藤田一波（環１・智辯和歌山）
|二飛
|[7]
|加藤右悟（環２・慶應）
|左本
|遊ゴロ
|四球
|二飛
|[5]
|紺野真太郎（商１・慶應）
|捕飛
|中安
|四球
|遊ゴロ
|[3]
|山本勇太（政２・慶應湘南藤沢）
|四球
|左安
|空三振
|空三振
|[9]
|廣瀨央裕（商２・慶應）
|左安
|四球
|遊飛
|見三振
|[6]
|稲富瑠己（法２・桐蔭学園）
|遊併打
|中安
|中飛
|見三振
|[4]
|清原勝児（商２・慶應）
|三ゴロ
|中犠飛
|左飛
|二ゴロ
|[2]
|山田望意（法１・慶應）
|中飛
|右飛
|二邪飛
|H
|原遼希（経１・慶應）
|四球
|R
|嘉村幸太郎（環２・敦賀気比）
◆慶大投手成績
|選手
|投球回
|打者
|投球数
|被安打
|被本塁打
|与四死球
|三振
|失点
|自責点
|先発
|品川千尋（商１・慶應）
|5
|22
|78
|3
|0
|4
|3
|0
|0
|2
|本多大輝（理２・県立長野）
|1 1/3
|9
|34
|1
|0
|4
|1
|3
|3
|3
|鷹尾充千雄（総２・慶應）
|0 1/3
|2
|9
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|齊藤眞俊（商２・慶應湘南藤沢）
|2 1/3
|13
|55
|3
|0
|3
|3
|2
|2