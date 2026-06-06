【野球】品川が５回無失点も終盤に逆転を許し敗戦 ６連覇逃す／東京六大学野球２０２６春季フレッシュトーナメント 法大戦 @明治神宮野球場

６月５日（金）東京六大学野球２０２６春季フレッシュトーナメント 法大戦 @明治神宮野球場

史上初の大会６連覇に向けて、初戦となった東大戦で大逆転勝利をおさめ、好発進を切った慶大。この日は首位通過に向け法大と激突した。１回裏、加藤右悟（環２・慶應）に左本塁打が飛び出し、先制に成功。４回裏には、稲富瑠己（法２・桐蔭学園）の適時打、清原勝児（商２・慶應）の犠飛で２点を追加した。先発・品川千尋（商１・慶應）は毎回のように得点圏に走者を進められるも、粘りの投球で５回無失点に抑える。７回表、２番手・本多大輝（理２・県立長野）は制球に苦しみピンチを招くと、適時打と四球で１点差に詰められ、続いてマウンドに上がった鷹尾充千雄（総２・慶應）も押し出しの死球を与え、同点に追いつかれる。９回表、４番手・齊藤眞俊（商２・慶應湘南藤沢）が適時二塁打と押し出しの四球で２点を奪われ、ついに逆転を許した。９回裏、２死から代打・原遼希（経１・慶應）が四球で出塁するも得点を奪うことはできず、３―５で敗戦を喫した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 法大 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 慶大 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3

慶大バッテリー：品川、本多大、鷹尾、●齊藤眞ー山田

法大バッテリー：吉田遥、福井、秋田、〇菊池斗、宮本恭ー只石

慶大本塁打：加藤１号ソロ（１回）

法大本塁打：なし

台風による悪天候に伴い、１日遅れで開催された法大戦。史上初の大会６連覇を目指す慶大にとって、大一番となるこの試合。前日に行われた東大との試合に法大が７―０で勝利したことを受け、慶大が決勝戦に進出するためには勝利しか選択肢はなくなった。

そんな大事な試合の先発を任されたのは、１年生左腕・品川。スターティングメンバーには、先日の東大戦で値千金の本塁打を放った山田望意（法１・慶應）や、リーグ戦出場経験のある加藤らが入った。

初回、品川は１４０ｋｍ／ｈ前後の速球と１００ｋｍ／ｈ前後の変化球を軸に緩急をつけた投球を披露。しかし、コントロールが定まらず、四球で出塁を許し、毎回のように得点圏に走者を進められるも、要所で三振を奪う粘りの投球で、法大打線を５回無失点に抑える。

打線は１回裏、２死無走者から加藤が法大先発・吉田遥孔（人１・静岡）の投じた直球を捉え、左翼席に飛び込む本塁打を放ち先制に成功する。

２回裏、先頭の山本勇太（政２・慶應湘南藤沢）が四球で出塁すると、廣瀨央裕（商２・慶應）も左安打で続き、無死一、二塁のチャンスを作るも、後続が倒れ、この回は得点ならず。

４回裏、この回からマウンドに上がった福井陽太（文２・聖隷クリストファー）を慶大打線が攻め立てる。先頭の紺野真太郎（商１・慶應）がフルカウントから、中安打で出塁すると、続く山本勇が左安打、廣瀨は四球を選んで無死満塁の大チャンスを作る。ここで打席に入った稲富は、初球の速球を中前にはじき返す適時打を放ち１点を追加。なおも無死満塁で清原を迎える。福井の３球目を完璧に捉えた打球は、あわや本塁打かという大飛球。しかし、これを中堅手・岩井天史（人２・滋賀学園）がフェンスにぶつかりながら捕球。三塁走者はタッチアップで生還し、この回２点目を追加した。

６回表からは、東大戦で９回を締めた本多大がマウンドに上がる。テンポよく２死を取ると、続く打者を空振り三振で斬って取り、この回三者凡退で抑える。

７回表に入ると、一転して制球が乱れる。２番手・本多大は３つの死球を与え、１死満塁のピンチを招くと、山田頼旺（法２・中京大中京）に中前適時打を浴び、１点を返される。続く打者に押し出しの四球を与えたところで降板。鷹尾がマウンドに上がる。見逃し三振でアウトを取るも、続く打者に押し出しの死球を与え、同点に追いつかれる。悪い流れを断ち切るべく、４番手・齊藤眞を投入。武田勇哉（営２・常総学院）を遊飛に打ち取り、２死満塁のピンチを切り抜ける。

７回裏、１死無走者の場面で今季の早慶戦で初ヒットを放った藤田一波（環１・智辯和歌山）が代打で送られるも、二飛で凡退。５回からマウンドに上がっている秋田康介（法１・大分舞鶴）を打ち崩すことができない。

同点のまま迎えた最終回、齊藤眞は先頭を空振り三振に抑える。しかし、続く只石貫太（営２・広陵）が放った打球に、右翼手・廣瀨が果敢に飛び込むも捕球できず、打者走者は三塁に到達。１死三塁のピンチを招くと、代打・田中信（営２・沼津東）に左翼手・加藤の頭上を越える適時二塁打を浴び、逆転を許す。さらに、連続四球でピンチを広げると、押し出し四球で追加点を許す。

２点差で迎えた、９回裏の攻撃は２死から代打・原が四球で出塁するも、青木祐貴（政１・慶應）が二ゴロで打ち取られ、試合終了。３－５で敗戦を喫した。

序盤に３点をリードするも、計１２個の与四死球を数えるなど投手陣の制球の乱れが大きく影響し、逆転を許す苦しい展開となった。一方、打線も５回以降法大投手陣に無安打に抑え込まれ完全に沈黙。逆転の糸口をつかめなかった。この敗戦を受けて、慶大はAブロック２位が確定。６連覇を逃し、Bブロック２位の明大との３・４位決定戦へと駒を進めることとなった。

（記事：原田武郎／写真：河合亜采子、奈須龍成、奥秋柚生、

神谷直樹、吾妻志穂／取材：河村怜、片山春佳、秋吉一樹、佐久田真帆）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [D] 青木祐貴（法１・慶應） 三ゴロ 右安 二ゴロ 中飛 二ゴロ [8] 林李峰（法２・中京） 二ゴロ 一邪飛 一ゴロ H8 藤田一波（環１・智辯和歌山） 二飛 [7] 加藤右悟（環２・慶應） 左本 遊ゴロ 四球 二飛 [5] 紺野真太郎（商１・慶應） 捕飛 中安 四球 遊ゴロ [3] 山本勇太（政２・慶應湘南藤沢） 四球 左安 空三振 空三振 [9] 廣瀨央裕（商２・慶應） 左安 四球 遊飛 見三振 [6] 稲富瑠己（法２・桐蔭学園） 遊併打 中安 中飛 見三振 [4] 清原勝児（商２・慶應） 三ゴロ 中犠飛 左飛 二ゴロ [2] 山田望意（法１・慶應） 中飛 右飛 二邪飛 H 原遼希（経１・慶應） 四球 R 嘉村幸太郎（環２・敦賀気比）

◆慶大投手成績