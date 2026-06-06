【ソッカー（女子）】〈戦評〉佐藤弾で先制も 痛恨の逆転負けで５連敗／第４０回関東大学リーグ１部前期第９節　VS帝京平成大学

関東大学リーグ１部前期第９節。リーグ戦４連敗中の慶大ソッカー部女子は、ホームで最下位の帝京平成大学に１―２の逆転負けを喫し、５連敗となった。

後半開始早々に副将・佐藤凜（総４・常盤木学園）のゴールで先制するが、終盤に立て続けの失点で逆転を許した。チームの目標の『インカレ出場』に向け、痛恨の１敗となった。

２０２６／５／３０（土）１４：００キックオフ＠慶應義塾下田グラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 前期第９節

【スコア】

慶應義塾大学１ー２帝京平成大学

【得点】

５１分 慶大 佐藤凜

８２分 帝平大 西尾唯花（上田妃茉里）

８６分 帝平大 宍倉梨里華（西尾唯花）

【慶大出場選手】

ポジション

背番号 選手名（学部学年・出身高校）

GK

１ 四宮里紗（環１・桐蔭学園）

DF

１８ 岩田理子（総３・十文字）

→７３分 １５ 田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）

６ 木田遥（総１・十文字）

５ 米口和花（総３・十文字）

４ 宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）

１４ 福島紗羅メヘル（政１・昌平）

MF

１１ 森原日胡（総２・作陽学園）

→９０分 ２５ 廣本瑞季（文３・学習院女子高等科）

１０ 野口初奈（環４・十文字）

２ 竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）

８ 佐藤凜（総４・常盤木学園）

→６２分 １３ 山田葵（総２・聖和学園）

FW

９ 野村亜未（総４・十文字）

『インカレ出場』（＝８位以上）を目指す慶大は試合前時点で１０位。前期第５節の今季初黒星から４連敗中で、勝負どころで決め切れない展開が続いている。

今節も慶大は攻撃時３―１―５―１、守備時５―４―１のシステム。対する１２位（最下位）の帝平大は攻撃時４バック、守備時５バックに可変するシステム。低いブロックを敷いてくる。

最初のピンチは１１分、左ポケットに侵入され、ゴール前にクロスを入れられるも、右ＣＢ・木田遥（総１・十文字）がクリアしてシュートには持ち込ませない。

帝平大はその後も前線の選手の連携による速攻で攻め込んでくる。１７分、ＤＦラインの裏に抜け出されるも、キーパー・四宮里紗（環１・桐蔭学園）がボックスの外まで飛び出してシュートを防ぐ。

慶大は攻撃時、右の岩田理子（総３・十文字）と左の福島紗羅メヘル（政１・昌平）の両ＷＢがマンマークされ、自由にプレーできない時間が続く。アンカーの竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）がフリーでボールを引き出すも、アタッキングサードまで運ぶことがなかなかできない。

３２分、左ＣＢ・宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）のフィードに反応したＣＦ・野村亜未（総４・十文字）が粘り、落としを受けた岩田がクロスを供給するも、キーパーにキャッチされる。

３７分、相手ゴールから３５ｍほどの位置でリベロ・米口和花（総３・十文字）が直接フリーキックを狙う。ショートバウンドでゴール右下を襲ったボールはキーパーに防がれるも、コーナーキックを獲得。しかし、サインプレーは不発で攻め切れない。

４４分、自陣ゴール前でクロスにフリーで合わされるも、枠を外れ、ピンチを逃れる。アディショナルタイムには相手のアーリークロスを米口がスライディングでクリア。ボール支配率は高いものの決定機はなく、速攻でピンチを招きながら前半を終える。

後半開始早々の４８分、コーナーキックのサインプレーを今度は成功させると、ゴール前で立て続けにシュートを放つ。しかし、帝平大守備陣に防がれ、得点には至らない。

５１分、帝平大のショートカウンターを右シャドウ・森原日胡（総２・作陽学園）、竹内、米口が素早く囲い込んで防ぐと、トップ下・野口初奈（環４・十文字）が中盤でボールを運び、野村にラストパス。野村のシュートはキーパーに防がれるが、こぼれを左シャドウ・佐藤凜（総４・常盤木学園）が押し込み、先制する。チームとしてはリーグ戦４試合ぶりの得点になった。

慶大の先制後、帝平大は前がかりになり、中盤にスペースができ始める。５５分、森原が岩田とのワンツーから右サイドを崩し、右足でクロスを供給するも、キーパーに弾かれる。６１分、岩田が自らのシュートのこぼれに反応し、シュート性のボールを供給するも、キーパーにキャッチされる。

慶大最初の選手交代は６２分、先制点の佐藤に代えて、山田葵（総２・聖和学園）を左シャドウに投入する。７３分には岩田に代えて、前期第３節を最後に戦列から離れていた田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）を右ＷＢに投入。攻勢を強める。

しかし、追加点を挙げられないでいると、８２分、スルーパスからキーパーと１対１の状況に持ち込まれ、失点。同点に追いつかれる。

直後の８６分、自陣でのロストからクロスに合わされ、勝ち越しを許す。９０分、右シャドウの森原に代えて、廣本瑞季（文３・学習院女子高等科）をＦＷに投入。右の野口、左の山田の２トップ下で攻撃時３―１―４―２のシステムに変更したが、反撃は及ばず、１―２の敗戦で１１位に転落した。

帝平大の５バックに苦戦した。マンマークに遭ったＷＢは時折ダイヤゴナルランで内側のスペースを狙うも、チャンスにつなげることはできなかった。

前節からトライしているデザインされたセットプレーは、ゴールにはつながっていないが武器となっていきそうだ。

後半は１５本ものシュートを放ったが、先制後、丁寧にボールをつなぐのか、速攻を狙うのか、チームとして統率が取れていなかった。今季は複数得点がなく、先制しながら勝てなかった試合が今節を含めて５試合ある。

自陣でデュエルに負け、手数をかけずに攻められて失点するシーンも多い。今季のチームの課題が表れた試合だった。

残り２試合で前期リーグを終える。開幕直後は４戦無敗だったものの、その後は５連敗と苦しんでいる。

課題に向き合い、弱点も強さに変えながら、昨季は４年越しに１部昇格を成し遂げた。ソッカー部女子はここで終わるチームではない。必ず巻き返せるチームだ。一人ひとりが自信を持ってプレーしてほしい。

次節はホームに３位の日本大学を迎える。

【次節】

２０２６／６／６（土）１４：００キックオフ＠慶應義塾下田グラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 前期第１０節

慶應義塾大学対日本大学

【後期リーグ日程発表】

前期第９節の試合後、後期リーグの日程が発表された。慶大の後期第１節はホームの十文字学園女子大学戦。６／２０（土）の１４：００にキックオフ。翌週は試合が組まれていない。７／２５（土）の１７：００キックオフのアウェイ・山梨学院大学戦を最後に、２か月の中断期間に入る。全試合の日程は以下の表に記載。

（取材：柄澤晃希）

前期第６節以降の図表をすべて掲載しました。資料の掲載が遅れましたこと、お詫び申し上げます。