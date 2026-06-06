【バレーボール】早慶戦直前特別企画！　第１弾男子ルーキー対談～西原涼瑛×江原修平～

いよいよ直前に迫った早慶バレーボール定期戦。今年で90回目の節目を迎える定期戦は、早稲田アリーナで開催される。ここ12年、早大に勝利できていない慶大だが、春季リーグでは１部復帰を果たしており、打倒・ワセダに向けて勢いに乗っている。一方の早大も春季１部リーグで優勝と、簡単に倒れる相手ではない。今回ケイスポは早稲田スポーツ新聞会と合同で早慶選手対談を行い、早慶戦を控えた選手たちにここだけの特別なお話を伺った。第１弾は、男子ルーキー対談！

（この対談は５月２９日にzoom上で行いました）

ーー自己紹介をお願いします

西原：早稲田大学スポーツ科学部１年、西原涼瑛です。ポジションはＭＢです。鎮西高校出身です。よろしくおねがいします。

江原：慶應義塾大学経済学部１年、江原修平です。ポジションはＯＰです。慶應義塾高校出身です。よろしくおねがいします。

ーー初対面はいつですか

西原：初対面は、全中選抜（＝全国中学生選抜）の時です。

ーーお互いの第一印象は

江原：自分の第一印象は全中選抜で、涼瑛とは一緒にＭＢをやっていて。遠征先の部屋が一緒だったので、その時から本格的に話すようになりました。すごいおもしろい子だなという風に思いました。

西原：僕は、修平がJOCとかで優勝していたので上手い人だなっていうイメージがあって。話し方が頭の良さそうな人だなって思いました。

ーーお互いの個人のプレーについて

西原：修平は、パスもスパイクもできて、中学校の時も急にＭＢをやることになっても、１番できていたので。すごく器用な選手だなと思っていました。

江原：涼瑛は、高校３年のインターハイで対戦した時が記憶に残っていて。その時のプレーをみていて、スパイクのキレもすごいし、ブロックも正確なリードブロックをするので、すごいなって思いました。

ーーバレーボールを始めたきっかけは

西原：姉や母がバレーボールをやっていて。小学校３年の時にその影響でなんとなく始めました。

江原：母がバレーボールをやっていて、同じ小学校の体育館でバレーボールチームがあって。小学校１年生の時に体験に行って、始めました。

ーーバレーボールの魅力は

西原：僕は、チームを作っていくうえで、喧嘩したりすることももちろんあるんですけど、１つの目標に対して、話し合えるのがとても楽しいです。他にも仲間と一緒にプレーできるのがいいところだなと思っています。

江原：自分は、バレーボールはボールを人と繋ぐ珍しいスポーツだと思っていて。他の選手と繋ぐ時に、コミュニケーションを取ったりだとか、１点取った時に、全員と喜びを分かち合えるところが良いところだと思います。

ーー2025年(当時高校２年)の国体、春高の慶應と鎮西の試合では、お互いスタメンとして出場されました。振り返っていかがですか

江原：まず国体の時の話をすると、国体の時は、１回戦勝って、そのあと鎮西と当たるってなった時に、もう正直勝てるわけないよねって話してて。だったらもう楽しもうみたいな雰囲気で当日を迎えて。全力で立ち向かいました。いざ戦ってみたら意外といい勝負ができて、結果としては国体の時は鎮西に勝つことができて。奇跡だなと思いました。春高の時は、もう１回鎮西にあたるってことになったんですけど、その時は向こうに油断も隙もないだろうし、ガチガチにくるなと思っていて。慶應のセッター（＝松田悠冬・商２）も怪我からの復帰直後だったので。これはどういう試合になるのかなと思って不安だったんですけど。結果的には負けてしまったんですけど、フルセットでとても良い試合ができて。今思うと、鎮西とは良い試合をしてきたなと思います。

西原：僕は国体の時は、勝てるだろうというか、ちょっとダメな余裕があったというか。結果としてはやられてしまったんですけど。春高の時には、自分たちは慶應に苦手意識を持ちながらもなんとか勝ち切ることができたので。高校２、３年生と2年間、良いライバルだったなと思っています。

ーー進路を選択した理由

西原：僕は歴代の先輩、水町泰杜（令５卒）選手だったり、宮浦健人（令２卒）選手だったりがいて。やっぱり、１番上のところだと思っているので。１番強いところがいいなと思って選びました。

ーー塾バレー部に入部した理由

江原：もともと大学でそんなにバレーを続ける気はなくて。春休みに入ってからは旅行に行ったり、新歓でサークルとかをみたりとかもしてみました。でも、これまで自分の生活はバレーボールで満たされていたことを再認識して。入部することを決めました。

ーー高校と大学バレーの違い

西原：僕は高校で休みがなかったので、休みがあるのがすごく嬉しいです。授業とかはちょっと大変なんですけれども。なんとかやれています。

江原：自分は高校も、結構生徒に任せられている部分が大きいというか。言ってしまえば、放任というか。大学もその延長線にあると思っていて。宗雲先生も生徒たちに練習のやり方とかは一任しているので。似てるようで違うところもあるんですけど、練習の環境はそんな感じです。大学の授業は高校の授業よりも難しくて、ついていくのが大変なんですけど。頑張っています。

ーー大学生活が始まって約2ヶ月ですが、いかがですか

西原：高校の時より楽できてます。

江原：英語の授業が大学難しくてそれに苦労しているのと、大学生がよくいう１限がきついっていうのを身を持って実感しているというか。１限に行くつらさを実感してます。

春季リーグ戦について

ーー春リーグを振り返って

西原：僕らはまず１試合目がすごく皆さん不安って言ってたんですけど、しっかり勝っていいスタートができて、前半戦の最終戦の筑波大の試合で負けてしまったり、最後の明治戦も負けてしまったんですけど、全体で見るとすごいいい試合内容でできていたんじゃないかなと思ってます。個人としてはもうちょっと出場回数を増やしてチームに貢献できるようにしていきたいなと思っています。

江原：僕はリーグ戦の３試合目から入部させてもらって、そこからしか見れていないんですけど、僕たちはチームの目標として一部に上がるっていうところがあって、入れ替え戦に行くためには絶対に１位か２位にならなきゃいけないので、負けられない試合がずっと続いてたんですけど、そのプレッシャーに負けずに先輩たちが堂々と思いっきりプレーしてて。勝負する時は勝負するしそういう姿を見せてもらって、結果として勝ちにつながってて、すごいいい試合をずっとしてたと思います。個人としては数試合は出させてもらったんですけど、結構不甲斐ないプレーが多かったので、もっと上手くなっていいプレーができるようになりたいです。

ーーリーグ戦形式は高校まではなかった形式ですが

西原：僕はすごいリーグ戦がいいなと思って、その日の試合だけに集中できるっていうのはすごくやりやすいなと思いました。

江原：トーナメントは結局のところ勝つか負けるかっていう勝負だと思うんですけど、リーグ戦になったらそこにセット率とか得失点差とかが絡んでくるので、ただ勝てばいいっていう試合じゃないっていうようなことは実感して、そこが違うなという風に思いました。

ーー１年生の立場から見てご自身のチームはどのような特徴があるか

西原：早稲田は先生がこうしろああしろと指示を出すのではなくて、４年生や３年生が主体になってチームを引っ張ってくれているので、状況が悪くなっても、監督がタイムアウトを取るんじゃなくて、コート内で空気を変えれる強さのあるチームだなと思いました。

江原：慶應は試合後に選手だけでミーティングをして、課題が何なのかとかを話し合って練習メニューまで決めてるので、自分たちがどうしたいのかっていうのがすごい反映されてるチームだなっていう風に思いました。あとはプレースタイルは、見ててすごいミドルが強いチームだなと思います。

ーー秋リーグからはお互いに一部同士で対戦するが、意識しているか

江原：僕はあんまりないというか、試合にお互い出れたら試合とか意識するんですけど、まだそんなに出れていないので、まず試合に出て戦える土台を作れるように頑張りたいと思ってます。

西原：僕もまだそんなにがっつり試合に出てる訳でもないので、数年後にしっかり実力をつけてスタメンで出て、慶應と試合できたらいいなという風に思います。

早慶戦について

ーー早慶戦に対するイメージ

西原：僕は野球のイメージで、すごく人がたくさん入ってるイメージがあります。

江原：僕は YouTube とかの切り抜きの動画で、一昨年４年生だった渡邊大昭先輩っていう選手がいらっしゃるんですけど、その人がすごいプレーをしてるのを見た記憶があります。

ーー早慶戦への意気込み

西原：早稲田もそうだし、この試合を見てくれる人も多いと思うので、確実に自分の良さを出して見せられるように準備したいと思います。

江原：早稲田大学は一部で優勝していてすごい強いチームだと思うので、向かっていく気持ちで準備できたらいいなと思います。

（取材：根本佳奈）