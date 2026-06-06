【バレーボール】早慶戦直前特別企画！　第４弾女子主将対談～西崎梨乃×渡辺凜～

いよいよ直前に迫った早慶バレーボール定期戦。今年で90回目の節目を迎える定期戦は、早稲田アリーナで開催される。ここ12年、早大に勝利できていない慶大だが、春季リーグでは１部復帰を果たしており、打倒・ワセダに向けて勢いに乗っている。一方の早大も春季１部リーグで優勝と、簡単に倒れる相手ではない。今回ケイスポは早稲田スポーツ新聞会と合同で早慶選手対談を行い、早慶戦を控えた選手たちにここだけの特別なお話を伺った。第４弾は、女子主将対談！

（この対談は５月２８日にzoom上で行いました）

ーー自己紹介をお願いします

西崎：早稲田大学スポーツ科学部４年の西崎梨乃です。ポジションはアウトサイドヒッターです。よろしくお願いします。

渡辺：慶應義塾大学文学部の４年の渡辺凜です。ポジションはセッターです。よろしくお願いします。

ーー趣味等オフの過ごし方

西崎：基本的にオフの日は家で過ごすことが多くて、YouTubeやNetflixを見ることにハマっています。

渡辺：私は食べることがすごく好きです。最近はメロンパンにハマっていて、いろいろなパン屋さんのメロンパンを探し歩いています。私が一番好きなのは、チェーン店のドンクさんの「こだわりメロンパン」です。

ーーチーム内で一番よく話す選手

西崎：やっぱり同期ですね。同期が２人しかいないので、大松未羽（スポ４・沖縄・首里）とはチームのこともバレーボール以外のこともよく話します。

渡辺：私も同期の２人とはもちろんよく話すのですが、１つ下の副将の小栁ここ（看４・慶應女子）ともよく話します。彼女とはメニューを考えることも多いので、すごく頼っていますし、心強い存在だなと思っています。

ーー早慶の交流はあるか

西崎：合同練習を早稲田の上井草キャンパスで２回ほど行ったことがあって、その時に交流したくらいですかね。

渡辺：慶應としては、早稲田さんがどのような練習をしているのか学びたいという思いがあって、こちらからお願いした形でした。

ーー相手に聞いてみたいこと

渡辺：早稲田さんは学年間の仲が良くて、チームの雰囲気もすごく良い印象があります。得点した時もみんなで盛り上がっていますし、普段からそういった楽しい雰囲気づくりのために意識していることはありますか。

西崎：学年ごとの人数が少ないこともあって、練習時間だけではなく普段の生活の中でも他学年との交流が多いです。良い意味で学年の壁がないので、得点した時の一体感やチームの雰囲気につながっているのかなと思います。

西崎：慶應さんはサーブが強く、粘りのあるチームという印象があります。その２つの強みを生かすために、どのような練習をされているのか気になります。

渡辺：サーブに関しては春リーグに向けて特に力を入れていました。以前は５分程度だったサーブ練習を倍の10分に増やしていましたし、今は早稲田さんに勝つためにも攻めるしかないということで、とにかくサーブで攻めようという意識で取り組んでいます。メニューの合間にもサーブ練習を挟みながら、合計20分ほど徹底して練習しています。

西崎：ありがとうございます。

ーー今年のチームを一言で表すと

西崎：一言で表すと「個性」だと思います。さまざまなバックグラウンドを持った選手が集まっていますし、性格もそれぞれ違います。私が経験していないことを経験してきた選手もいますし、逆に私が経験していることを経験していない選手もいます。選手一人一人の経験や特徴が違うからこそ、それぞれの個性が生かされているチームだと思います。

渡辺：私たちは「全員バレー」ですね。去年と比べて主力メンバーが大きく入れ替わり、一からチームをつくるような状態でした。だからこそ誰か一人でも欠けてはいけないですし、みんなで協力しながら１点ずつ積み重ねていくことを大切にしてきました。チーム全員で戦うことが今年の強みだと思います。

ーー今年の春季リーグ戦を振り返って

西崎：今年のチームは攻撃する人と守備をする人という役割がはっきりされていた分、それを発揮できた試合はうまく機能して勝つことができていたんですけど、そこが１つでも機能していないと自分たちの流れとか強みを生かすことができなくて負けてしまうケースが多かったなっていうのが春リーグで出た課題と振り返りです。

渡辺：私たちは３部に残留するっていうことを目標にやってきたのですが、結果として０勝10敗で４部に降格してしまいました。でも、これまで戦力的に厳しいって自分たちでも分かっていた中で、３部で１セットでも２セットでも勝ち取れるセットがあるということはそれなりに成長が見られたということですし、怪我とかイレギュラーなこともあったんですけど、なんとか全員で春リーグを戦いきれたっていうのはチームとして成長できた点かなと思います。秋リーグでは必ず３部に戻ってこれるように、またみんなで頑張ろうって改めて気を引き締めなおしました。

ーー相手チームの印象

西崎：学年の壁がいい意味でないなと感じているのが慶應への印象です。

渡辺：攻撃力がすばらしいなと感じています。スパイカー陣の決めてやるみたいな、野心のような熱意もプレーから感じ取れるし、見てるこっちがワクワクするような試合を展開していて、学ぶところがたくさんあるなと思います。

ーー注目してほしい点

西崎：役割がしっかりしている分、それがうまく重なり合う瞬間が強いチームなので、その一体感に注目してほしいと思っています。

渡辺：とにかく諦めないという所です。とらなきゃ絶対に戦えないと思うので、とにかくボールを落とさない所と必死につなぐという所は、頑張って１点でもとれるようにしたいなと思います。

ーー自分のチームの注目選手は

西崎：３年の川村彩乃（社３＝岡山・就実）選手です。理由としては、チームの副将を務めてくれていて、チームのムードメーカーでもあり、大事なところでしっかり左利きのスパイクを決めてくれるので、ぜひ注目してほしいなと思います。

渡辺：３年の久保田幸来（法３・慶應湘南藤沢）選手に注目していただきたいと思っています。どんなに苦しい場面でも絶対に打ち切ってくれるという強さと、最近は特に精神的な成長もすごい見られたので、注目してほしいと思います。

ーー早慶戦に向けて一言

西崎：４年間やってきて最後の早慶戦なので、まずは全力で楽しんで絶対勝ちたいと思います！

渡辺：「全員バレー」を掲げて、みんなで声を出してみんなでつなぐという精神を大切にしながら１点でも多くとれるように、全力で頑張ります！

（取材：山内悠暉）