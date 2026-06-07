【早慶バレー号外】「俺がやる」で掴め早慶戦勝利　早稲田アリーナで「響統」せよ　見どころ紹介＆紙面公開

慶應スポーツ新聞会（ケイスポ）では、６月７日（日）に早稲田アリーナにて行われる第９０回早慶バレーボール定期戦に向けて「早慶バレー号外」を発行しました。新聞は試合当日に早稲田アリーナにて配布を行う予定です。また三田・日吉キャンパスのラックにも設置します！ぜひ手に取ってご覧ください！

〈１面〉

１面ではチームを１部復帰に導いた山口快人（経４・慶應）主将を大きく取り上げています。また、春季リーグ戦のプレイバックや早慶戦の展望、予想スタメンも掲載しています！

～担当者からのメッセージ～

１部復帰したチーム慶大。そんなチームを率いる山口主将と2026年度スローガン「俺がやる」を１面らしく華やかにレイアウトしました。同期や後輩、バレー部の方々の協力で作り上げることができました！

製作担当：梅木陽咲

〈２面〉

2面では、男子バレー部の1部昇格を大きく取り上げました！個人賞を受賞した今田匠海（政３・慶應）、松田悠冬（商２・慶應）選手の記事をはじめ、女子バレー部の予想スタメンや注目選手も紹介しています。

～担当者からのメッセージ～

初めて面担を務めました。男子部・女子部の両方を取り上げたため、盛り込むべき情報が多く、編集作業は大変でしたが、先輩方をはじめ、同期や後輩の力を借りてなんとか完成させることができました！バレー部の魅力がたっぷり詰まった見どころ満載の紙面をぜひご覧ください！

製作担当：根本佳奈

＜編集長より＞

今回のバレー号は春野球号からわずか１週間と短い期間での制作となりました。編集は面担と自分だけになることを覚悟していましたが、後輩が野球早慶戦後に編集に参加してくれるなど、多くの方々の支えがあって無事完成しました。新聞発行は早くも５号目に差し掛かりましたが、全ての紙面のクオリティが高く、編集長としての責務をしっかりと果たせているのではないかと思います。まだまだ新聞発行は続きますが、引き続きよろしくお願いいたします。

編集長：塩田隆貴

新聞の設置場所がわからないなどのご質問・ご要望は、弊会のメールアドレス（keiosports.main@gmail.com）までお気軽にお問い合わせください。