【野球】春季リーグ戦優勝に続くは「二冠目」の全日本優勝へ “チーム今津”の執念を見せろ／全日本大学野球選手権大会展望

６月８日（月）に開幕する第７５回全日本大学野球選手権。慶應義塾大学が５年ぶりにその舞台へ帰ってくる。５年前の２０２１年では名主将・福井章吾（令４卒・現トヨタ自動車）率いるチームが、正木智也（令４卒・現福岡ソフトバンクホークス）や渡部遼人（令４卒・現オリックスバファローズ）、増居翔太（令５卒・現東京ヤクルトスワローズ）など現在プロ野球で活躍する錚々たるメンバーを擁し、３４年ぶり４回目の優勝を果たした。あれから５年。「四冠」を目標に掲げる“チーム今津”の「二冠目」の戦いが、いざ始まる。

３季連続５位という苦しい戦いを強いられてきた慶大が、なぜ「強い慶應」を取り戻し、今春リーグ優勝を果たしたのか。チーム打率．２９８、チーム防御率２．２８という、いずれもリーグトップを誇る「投打」での高成長が、その強さの秘訣だ。

春季リーグ戦優勝の立役者は大エース・渡辺和大（商４・高松商業）。今季９試合に登板し、７勝２敗、防御率１．２８で最優秀防御率に輝いた。特に明大戦と早大戦では圧巻の投球を見せた。５季ぶりに勝ち点を獲得した明大とのカードでは、１回戦で１３４球の完投勝利を挙げ、中１日となった３回戦でも８回１２１球１３奪三振と力投。昨年の雪辱を果たした早慶戦では３連投となりながら、３回戦で８回１２４球１１奪三振という執念の投球を見せつけた。

そして次世代左腕・鈴木佳門（経２・慶應）の存在も大きい。今季１０試合に登板し、失点は早大２回戦での本塁打のみに留まっている。ゆったりとしたフォームから繰り出される緩急のある投球で相手打線を翻弄する。

また、全日本大学野球選手権は決勝まで進めば５日間で４試合という過密日程となる。連戦の中で第２先発として期待されるのが、副将でもある頭脳派右腕・広池浩成（経４・慶應）だ。今季は６試合に登板し、序盤は失点も多かったものの、尻上がりに調子を上げている。

先発から救援まで切れ目のない投手陣こそ、慶大の最大の武器である。リリーフ陣には鈴木佳に加え、多彩な顔ぶれがそろう。“火の玉ストレート”が代名詞の熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）は力強い直球で打者を押し込み、１００キロを超える巨体から投げ下ろす気迫の投球が持ち味の栗林兼吾（商４・小山台）も控え、試合終盤の安定感を支える。

また、沖村要（商４・慶應）はフォーム改造によって球速を伸ばし、今季は５試合に登板。立大２回戦では勝利投手となるなど、状態を上げてきている。水野敬太（経３・札幌南）は今季こそ失点がかさむ場面もあったが、昨秋には１１試合に登板して防御率１．５０を記録しており、守護神としての復活が期待される。

一方、打率３割超えが６人を数える切れ目のない打線にも注目だ。リーグ最少の三振数と最多の安打数を記録し、長打力も兼ね備えた高い得点力が最大の武器となっている。特に注目すべき選手は主将・今津慶介（総４・旭川東）と林純司（環３・報徳学園）。今津は今季２本塁打を記録し、キャプテンとして出塁すれば塁上で吠えチームを奮い立たせている。林純はチームトップの打率を誇り、走者を確実に生還させる勝負強さが光る。

さらに今年から東京六大学野球でもDH制が導入され、不動のDHとして君臨しているのは、ベストナインも獲得した小原大和（環４・花巻東）だ。「チームが苦しい時に打ちたい」と意気込んだ早慶戦では、３回戦で貴重な追加点となるソロ本塁打を放った。チームに流れを呼び込む打撃が期待される。

今年の慶大は打撃だけではない。俊足・丸田湊斗（法３・慶應）の意表を突く走塁や、今津、林純を中心とする鉄壁の守備でもチームを救うだろう。

慶大の初戦の相手は６月９日第２試合の結果から函館大と決まった。函館大は、多数のドラフト候補を擁する上武大を相手に１点差のリードを守り切り勝利。全国屈指の戦力を誇る相手を破った勢いは十分で、慶大にとっても警戒すべき相手となるだろう。

「部員みんなと一緒に全日本で優勝して、日本一になりたい」。優勝後に行われた祝賀会で主将の今津はそう語った。「一冠目」を手にした今、道のりは始まったばかりだ。５年ぶり５度目の全国制覇へ。粘り強く果敢な野球で、慶大の「魂」を見せつけろ。

（記事：河合亜采子）