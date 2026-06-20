【野球】代表入り目指し平塚に集結 慶大３選手が候補合宿参加／侍ジャパン大学日本代表候補選考合宿１日目

６月２０日（土）侍ジャパン大学日本代表候補選考合宿＠バッティングパレス相石スタジアムひらつか

侍ジャパン大学日本代表選考合宿が６月２０日から２２日までの３日間、神奈川県平塚市内にあるバッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われる。慶大からはエース・渡辺和大（商４・高松商業）、主将・今津慶介（総４・旭川東）、そして追加招集として林純司（環３・報徳学園）が参加。初日は開始時間から雨に見舞われ、予定されていた練習内容を変更し、グラウンドには投手陣のみが残った。キャッチボールやストレッチなどで翌日以降に行われる実戦練習に向け調整を行った。

関西大の５４年ぶり全日本大学野球選手権優勝から約１週間が経った。決勝で涙をのんだ慶大から選出された３選手が、今度は大学日本代表入りを懸けた戦いに挑む。

２０日、侍ジャパン大学日本代表候補選考合宿が神奈川県平塚市で開幕した。合宿は２２日までの３日間行われ、７月１０日から１５日まで台湾で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に出場する大学日本代表メンバーの選考が行われる。

慶大からは、春季リーグ戦で７勝を挙げ、全日本大学野球選手権準決勝・東北福祉大戦で１５奪三振の快投を見せたエース・渡辺和、リーグトップの打点を記録した主将・今津、そして全日本大学野球選手権で敢闘賞を受賞した林純の３選手が選出された。候補選手たちは実戦形式などに取り組み、２２日に発表される代表メンバー入りを目指す。

初日の様子

初日は雨天のため予定されていた練習内容が変更となり、グラウンドには投手陣のみが残った。ミーティング後は、アップやランニングなどに取り組み、汗を流した。慶大の渡辺和は関大・米沢友翔（人間健康４・金沢）とキャッチボールを行う場面も見られた。

雨脚が強まると、選手たちは球場外へ移動してストレッチを開始。渡辺和は、全日本大学野球選手権準決勝で投げ合った東北福祉大のエース・猪俣駿太（総マネ４・明秀日立）とともに取り組んだ。

その後、一同はグラウンドに戻り、キャッチボールや談笑を交えながら交流を深めた。青山学院大のエース・鈴木泰成（社情４・東海大菅生）と言葉を交わす場面も見られた。

渡辺和大投手 練習後インタビュー