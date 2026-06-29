【應援指導部】日本一へ弾みをつける快勝！応援席も一体となり日体大を圧倒／全日本大学野球選手権大会準々決勝 対日本体育大学戦

３年ぶりに全日本大学野球選手権の舞台へ帰ってきた慶大。初戦となった函館大戦を７－０で制し、迎えた準々決勝の相手は日本体育大。３年前、準決勝で勝利し、その後日本一へとつながった相手との再戦となった。再び頂点を目指す慶大にとって、負けられない一戦。その応援席の様子をリポートする。

６月１１日（木）慶應義塾大学○ １１ー１ ●日本体育大学

※大会規定により６回コールド

～試合概要～

慶大は初回から試合の主導権を握った。１回裏、今津慶介（総４・旭川東）の適時二塁打、吉野太陽（法４・慶應）の適時打で３点を先制。続く２回裏には林純司（環３・報徳学園）の２点本塁打でリードを広げると、３回裏にも吉野の２点本塁打が飛び出し、序盤で７点差をつけた。５回表に１点を返されるも、６回裏には林、今津の適時打などで４点を追加。１１－１で６回コールド勝ちを収め、準決勝進出を決めた。

試合前、相手応援席からは大きな声が響いていた。日本一へ向けた重要な一戦を前に、壇上に立った坪井代表は「優勝に向けて、応援席から盛り上げていきましょう」と観客席を鼓舞した。１回裏攻撃前には、「３年前に日体大には準決勝で勝った！その後日本一になった。日本一になるためには、彼らを倒さないといけない。そのためには日本一の応援席にしないといけない」と力強く呼びかけた。その言葉に応えるように、初回から今津の適時二塁打で先制。続く吉野の適時打でさらに２点を加えると、応援席には3点得点した際に演奏される『スリー慶應』が高らかに響き渡った。

２回裏には林の２点本塁打が飛び出し、慶大の勢いは止まらない。得点後には再び応援席が大きく沸き、序盤から完全に慶大の空気を作り出した。３回の攻撃前、壇上からは「あちら側の応援席を見てほしい。服だけじゃなくて顔も青ざめさせるぞ」と、相手校のチームカラーにかけた声掛けが送られた。直後、吉野が２点本塁打を放ち、スコアは７－０に。壇上の言葉とグラウンドの結果が重なり、応援席の一体感は一層高まった。

今大会では、５回までに１０点差、７回までに７点差がつけばコールドゲームが成立する。大差をつけて迎えた５回表、慶大は１点を失い、コールド勝ちへ向けてはもう一押しが必要な展開となった。６回表にはピンチを迎えるも、応援席からは「沖村頑張れ」の声が力強く飛ぶ。苦しい場面でも声を切らさず、選手を後押しし続け、最小失点で切り抜けた。

するとその裏、慶大打線が再びつながった。林、今津の適時打などで４点を奪い、試合を決定づける。最後は１１－１。序盤から試合の流れをつかみ、苦しい場面では声で支え、最後はコールド勝ちを呼び込む。まさに野球部と応援席が一体となった快勝だった。

平日木曜日の試合にもかかわらず、この日の応援席には多くの観客が集まった。大量リードの場面ではさらに勢いを加速させ、相手に流れが渡りかけた場面では声で踏みとどまらせる。得点のたびに盛り上がるだけでなく、試合の空気そのものを応援席から作ろうとする姿が印象的だった。

～試合後インタビュー～

ーー今日の試合を振り返って

昨日は試合展開に助けられた部分もあった中で、今日はチーム全員でまとまって戦っていこうということを目標に臨みました。厳しい展開も予想されましたが、初回の守りから先発の広池投手がしっかり抑えてくれて、そこから３点を取ることができました。最後は１０点差のコールドに持っていけて良かったです。

ーー平日にもかかわらず多くの観客が集まった

注目度がどんどん高まっているなというのは、応援席としても感じています。平日木曜日にもかかわらず、たくさんのお客様に来ていただけたことは、応援席としてもとても力になりました。今週末は土日というところで、よりたくさんのお客様に来ていただいて、慶應義塾大学の日本一を後押ししていただければと思います。

ーー今後への意気込み

野球部とともに４冠を目指しているところで、あと２勝で日本一、二冠目を取れるところまで来ています。今週末に決勝進出、そして優勝を決めたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。

この日は、序盤から慶大打線が爆発し、応援席もその勢いをさらに大きくした一戦となった。日本一へ向け、野球部と應援指導部の戦いはまだ続く。

（取材、記事：岩切太志 取材：小野寺叶翔）