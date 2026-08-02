【ソッカー（男子）】４年間の「集大成」を今　成長した姿を国立で　斎藤大雅×朔浩太朗／早慶クラシコ２０２６直前企画第１弾

今年で７７回目を迎える早慶サッカー定期戦が８月１１日（火・祝）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われる。ソッカー部（男子）は昨年に続く早慶戦連覇目指し、２年ぶりに国立競技場のピッチに立つ。今回ケイスポでは選手だけではなく、グラウンドマネージャーやアナリスト、監督などさまざまな役職の方にインタビューを行い、それぞれが抱える想い、そして早慶戦への意気込みを伺った。第1弾となる今回は、 斎藤大雅（文４・立命館宇治／京都サンガF.C.U-18）、朔浩太朗（理４・学習院高等科）にインタビューを行った。

ーー他己紹介

朔：去年と変わったところは４年生になって、役職がつきました。学年ミーティングで話し合って、大雅に票が集まって副将になりました。役割に就く前からだったけど、就いてからさらに結構練習中とかも声張り上げてチームの指揮上げてくれたり、プレーでも引っ張ってくれたりしてます。

斎藤：彼は掃除部隊長で、理工学部なので毎日研究室にこもってます。ほんとに毎日いるよね。それ以外だと先導して、地域の清掃だったり、草刈りっていうのを行っています。

朔：あと研究室長になります。今は先輩がいっぱいいるのでゆくゆくやります。もうあとは去年の対談のリンクを貼っといてもらえれば。

斎藤：ちゃんと真剣に考えてるからね。

朔：ポジションが変わったこととかは。

斎藤：真剣に話すと、去年に比べて左ウィングだったり、最近だとフォワード、ワントップで起用されたりといったいろんなポジションで勝負するようになって、より彼のスピードを活かしたプレーも増えているのかなと思います。

ーーどのような気持ちでラストシーズンに臨んだか

斎藤：副将というのもそうですけど、 ４年としてこれまでの先輩たちがどういう姿で引っ張ってきてくれたのかっていうのを振り返った時に、どの４年生たちも一番率先して、先導してチームを引っ張っていたっていう姿が、自分の中にはあって。そういった姿を見てきたからこそ、自分もそうならなければならないと思いましたし、４年生としてより自分だけではなくて、チームのことに対して考えるようになったのかなと思います。

朔：去年の入れ替え戦で法政大学にああいう負け方をして、２部に落ちてしまって。僕たちの学年は学年ミーティングをする中で、責務として１部を後輩たちに残すっていうものを常に目標に置いて、その目標から逆算して学生スタッフとかとミーティングを何時間も積み重ねてきました。やっぱり２部に落ちてしまったから、１部を後輩たちに残すっていうのは、そんな簡単なことじゃないって思いましたし、結果は今はそこまで振るってないかもしれないけど、後期にもっと上位に食い込んでいくためには、早慶戦っていうのを大事なきっかけになる試合になるかなっていうに思います。

ーーチームとして今季のリーグ戦に点数をつけるなら

斎藤： ４０点ぐらいですね。

朔：５５点ですね。今４勝６敗１分けですけど、立正大戦とか拓大戦とか勝った試合は一体感があったし、勝った試合にはなんか勝つべき理由があったというか、その日のその週の練習は全員いつもの週より違って活気があったりとか、試合中でも試合出てる１１人ベンチ入れて ２０人が常に同じことを意識できていたと思います。１１試合の中でもあまり上手くいかなかった試合もあったけど、上手くいった試合もあって、そういうゲームを残りの後期１１試合全てでできれば。後期の１部奪還に向けての望みはあるかなって思うので、そこまで低くもなく高くもない５５点。 もっとできればね、もっとやりたいという意味を込めて ５５点で。

斎藤：自分たちが掲げている１部に昇格するっていうところから考えると、この勝ち点っていうのは非常に遠いものだと思いますし。それがこの点数の一番の理由にはなるのかなと思う一方で、今言ってくれたようにチームとして、上手く自分たちがやりたい形で勝つことができた試合っていうのも当然あったと思っていて。全然これからの伸びしろっていう意味でも、この点数になるのかなっていうに思いました。

ーー今季で一番印象に残っている試合

斎藤：第５節の関東学院大戦です。自分のミスから流れを持っていかれて前半に４失点してしまって。そこで試合として崩れてしまったのかなっていうところがあって、当然自分のパフォーマンスもそうですし、悪い流れを変えることができなかったっていう意味で、非常に悔しい経験をしたという意味で、印象には残ってます。

朔：第６節の立正大戦が印象に残っていて。やっぱりその前まではあんまりチームとして上手くいってなくて、チームとして何か変えなくちゃいけないと、学生たちで思って。学生たちで話しあった結果、出ている選手たちの中で決め事を決めようという形になって、とりあえずそれだけをまずは意識しようという試みを初めてやった試合で。そういう風にチームとして何か意識することを統一して、全員のやることがクリアになった結果、アウェイの熊谷の地で、最初先制点を早い時間帯に入れられたけど、そこから崩れることなく逆転して最終的に勝利まで持っていけたっていうのは、ここから慶應が復活するような雰囲気を感じた試合でした。熊谷って僕たち去年の夏えげつない合宿したんですけど、そういう場所で「自分たちはあの熊谷であいつらより走ってるぞ」みたいな自信っていうのもチームとしてあって、そこで勝てたっていうのはすごい僕は印象的でした。

ーー斎藤選手のブログに父親もサッカーをしていたとあったが

朔：両親への感謝を綴ったブログね。 「原点にして頂点」ね。彼のお父さんは中央大学でサッカーやってて、ベストイレブンまで行った選手で、プロにはならなかったんですけど。彼の家系は結構凄くて、彼の父の兄弟は、、、ちょっと言ってやってよ。

斎藤：そこまではわからなかったか。

朔：いやわかるよ。正確に言った方がいいかなと思って。

斎藤：全部言ってくれるのかなと思って任せてたのに。サッカーを始めたきっかけは、多分父がサッカーやってたことだと思っていて、ちっちゃい頃から気づいたら一緒にボール蹴っていて。常に小学校中学校高校で、京都行った時もそうですけど、遠くからわざわざ試合を見て見に来てくれたりとか、今でもそうですし。 本当に常に一緒になって、自分のサッカー選手としての成長をそばで見てくれていたのかなと思いますね。

ーー朔選手のサッカーを始めたきっかけは

朔：僕は父親が体育会でアイスホッケーをやってて、幼い頃からアイスホッケーのスケートリンクとかに連れてってもらっていて、父は当然アイスホッケーやってたから、僕にアイスホッケーやって欲しかったと思うんですけど、僕は公園で気軽に蹴って自主練できるし、そこまで強くはなかったけどサッカーチームが僕の地元結構たくさんあったこともあって、近くのみんなとすぐ遊べるサッカーを選びましたね。 幼いころから早慶戦とかにも父に連れてってもらってて、いろんな種目の早慶戦が身近にあって、「若き血」とかも結構小さい頃から聞き慣れていたので、なんとなく慶應でサッカーやりたいなみたいなのはもう小学生ながらに思ってました。

ーーサッカー以外のリフレッシュ方法は

朔：大雅は料理ですね。最近ちょっと文句があって（笑）解決したんだけど、僕の母は結構大雅のインスタを見て献立とか決めてるらしくて。困ったときの 一品とか。大雅のこと俺のお母さん好きだから。でもインスタの投稿が最近少ないみたいな。 １週間前とかから 2週間前ぐらいに結構言われて、「大雅くんに言っといて。インスタ見たいんだけど、最近投稿が少ないから」みたいな。でも実はそれは今までお姉ちゃんに投稿を全部任せていて（笑）。

斎藤：マネージャーね。アカウントの始まりが俺が姉に料理を振る舞った時に、「これはあげるべきだ」って姉に言われて、でも自分一人じゃこれは続かないぞって言って、じゃあ私があげるから写真だけ送りつけなさいって言われて、それでずっとやってたんですけど、今年の１月からマネージャーに契約解除されて、そっから自分でこう運用するようになって。

朔：それでなかなかサボってあげられなくなって、俺のお母さんが不満を漏らしてて、それを大雅に伝えたらなんかちょうどね考えてたんだよね。

斎藤：俺もちょうどの対策を考えていて。インスタは日時指定投稿できることに気づいたんだよね。

朔：そう予約投稿がインスタでできるらしくて、その方法を友達からなんか大雅が学んで最近復活したっていう。それが大雅のリフレッシュ方法です。

斎藤：リフレッシュしてんのかな。 ご飯食べてるだけだし、生きるためだから。

朔：僕のリフレッシュはお昼寝です。寝るの大好きでいつもお昼寝してます。

斎藤：サッカーの試合はめっちゃ見るけど、リフレッシュじゃないもんね。

朔：でもさ料理グッズとかさ買ってもらったら結構喜ぶよね。

斎藤：嬉しいね。サッカー系か料理系を渡しとけば俺はだいたい喜ぶから。

ーー昨年の早慶戦を振り返って

斎藤：俺が言った方が早いね。スタメンで等々力でピッチに立って。気づいたら１０分で終わっていたっていう。 アクシデントもあって、非常に悔しい思いはしたんですけど、脳震盪で搬送されて、病院にいた時に看護師さんに「今何対何なんですか」って調べてもらって、本当に何回も。 別にぶっ飛んだわけではなくて、意識はあったから。でも本当に動けなくて。「今何対何ですか」って聞いて、看護師さんも「今１－０、あ今２－０になったよ！」みたいな。「２ー１になったけどまずいんじゃない」「今２－１で終わって勝ったっぽいよ」みたいなことをその都度教えてもらって。 看護師さんもよくわからないサイトを頑張って調べてくれたらしくて。 看護師さん３人ぐらいが携帯で検索しながら「なんだこれ」「どれどれどれ」って、「多分それ今年のじゃなくて去年のです」みたいなのを何回も話して（笑）。まあ当然、最後までピッチで戦いたかったっていう気持ちはもちろんあるんですけど。西野純太（令８総卒）さんであったり、多くの４年生が活躍して、チームが勝ったっていうのは非常に嬉しかったっていう思いもあったので。 とはいえ、やっぱりやり残したことは多くあると思っているので。 そこは今年にぶつけたいなって思います。

朔：僕は早慶サッカー定期戦っていうものに初めて去年出て、早慶戦は今までリーグ戦とか総理大臣杯とか天皇杯予選とかちょっと何回か早稲田とは試合してきたんですけど。２年生の頃はベンチ入りして１秒も出られずに、去年初めて早慶サッカー定期戦というものに出て。 今までの早慶戦とは違う特別な感覚っていうものをピッチに立った瞬間感じました。やっぱり早慶戦を作り出すためにかけてきたマネージャーたちの時間と労力とか、出たくても出られないような部員たちの思いをやっぱりピッチに立った瞬間、なんかゾクゾクって感じて。僕はあんまりプレイできなかったけど、なんかやらなきゃなって感じました。

ーー西野前副将から受け継いだもの

斎藤：一緒に出る機会っていうのは、めっちゃ多かったかって言われたらそうでもないと思うんですけど、センターバックとしてディエンスラインを統率して、チームのために体を張ってっていう姿は非常に印象的だったっていうのもありますし、よく練習とかで声をかけてもらって。 自分のプレーをよりよくするのをそばで手伝ってもらっていたっていうのもあって、身近な存在だけど、大きい存在だったのかなと思います。

ーー朔選手は受け継いだものはあるか

斎藤：いっぱい受け継いでるやん、お前愛されてたから。

朔：いろんな先輩が気にかけてくれて、愛されてたからなんか１人って決められないですね。 ほんとにいろんな先輩が優しくて、僕に対して。今もだけど、ご飯連れてってもらったりとか、一緒に車乗せてもらって帰ったりとかしたりして、選べないです。いろんな１個上の先輩、 ２個上３個上も、めちゃくちゃお世話になって、いろんなことを教えてもらったからちょっと選べないですっていう回答で。

ーー国立競技場に対する印象は

朔：楽しみです。

斎藤：２年前も国立でやっていて、あの年は１部昇格したりとか、 ２部優勝してっていういい思い出があった一方で、早慶サッカー定期戦っていうのは、あまり上手くいかなかったっていうところはあると思うので。ある意味１つのリベンジの機会にはなるのかなって思います。

ーー早慶戦で自分以外キーマンになるなっていう選手は

斎藤：彼で。

朔：俺いま真剣に今大雅以外で選んでたのに。

斎藤：えなんで俺も結構真剣に考えてお前にしたのに、俺は別にチョケじゃないよ。

朔：それはありがとう。

斎藤：キーマンでしょやっぱね。だって２年からベンチ入って、３年で出て。 多分自分たちの代で早慶戦経験してきてる数少ない１人だと思いますし。いろんな駆ける思いっていうのは、人一倍強いと思うので。 相手の守備陣を切り裂いてほしいですね。

朔：まぁ斎藤大雅くんで。

斎藤：今考えたやん。

朔：２人選んでいい？斎藤大雅くんと、堀ノ口瑛太（総１・神村学園）くんかな。大雅はまず去年ああいう風な早慶戦を経験して、人一倍この早慶戦に懸ける思いはもってるだろうし、副将として、今ここまでチームを引っ張ってきてくれたり、リーグ戦とかでも試合出て引っ張ってきてくれて。 試合は出たり出なかったりで、結構大雅の中で考えてることもあるだろうし、難しい中でも大雅は練習とかでは常にそんな自分の置かれた状況とか関係なく引っ張ってきてくれてて。やっぱ早慶戦で大雅には活躍してほしいなって個人的に思ってます。瑛太は１年生ながら結構頑張ってる姿を見ていて、守備とかも結構走るし、守備範囲広いし、期待してる１年生なので。キーマンだと思います。

ーー今回の早慶戦での活躍を誰に見せたいか

斎藤：両親と祖父母ですね。 祖父母は去年来てて、でもそこで俺が倒れて、バタバタで。俺の両親が自分に付きそうなきゃいけないとかもあって、じゃあ帰らなきゃいけないってなっちゃって。祖父母は別にこっちの人じゃないから、足がないから。わざわざ来てもらったのに、５分１０分で終わってしまったっていうのがあって、一つ活躍している姿を見せたいなというふうに思います。

朔：僕も両親ですね。家族。 どんなに遠い試合でも応援しに駆けつけてくれて。もう僕が２年生ぐらいの頃からほとんどの関東リーグとかほとんどの大会に応援しに来てくれてる家族なので。早慶戦も来てくれると思うので家族には一番活躍する姿を見せたいです。

ーー最後に早慶戦への意気込み

斎藤：個人的な思いで言えば、やはり去年ああいう形でこう終わってしまったっていうのは、悔しい気持ちが一番あって。なんとしても今年はそういう意味で、活躍してチーム勝たしたいなと思います。 あとは前期振り返った時にチームとして、あまり波に乗れなかった前期だと思いますし、そういう意味でこの早慶戦を機に１つチームが勝利して、ここからのシーズンを通して最終的により良い結果が生まれるように、なんとしても勝ちになったように思っています。

朔：早慶戦に憧れて、 この部に入部して来る子も多くて。僕たちの学年はそれぞれの学年で、最上級生の４年生が目標を定めるんですけど、ミーティングで。僕たちの代は１部奪還と早慶戦勝利っていうのをわざわざ掲げたんですよ。やっぱり早慶戦の勝利っていうのは、それほど価値のあるものだし、やっぱりさっきも言ったけど、マネージャーとか主務含むとか、やっぱりその舞台を作り上げるために、１年前から準備してるし、それでも試合に立てるのって。スタメンの１１人と交代の５人なわけで、１００人以上いるサッカー選手である部員がやっぱりほとんど出られないっていうのは、やっぱり彼らの気持ちも背負わないといけないし。 僕たち 4年生にとっては、やっぱり早慶戦勝利っていうのを学年の目標でわざわざ掲げている以上負けるわけにはいかないというか、早慶戦できるのも多分最後だし、必ず勝利で終わりたいなと思います。

斎藤：真面目になったよね。他己紹介に追加しといて。

朔：真面目になりました。

ーーありがとうございました！

（取材：塩田隆貴）