【ソッカー（男子）】国立で圧巻の攻撃サッカーを展開　中町公祐監督／早慶クラシコ２０２６直前企画第１０弾

今年で７７回目を迎える早慶サッカー定期戦が８月１１日（火・祝）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われる。ソッカー部（男子）は昨年に続く早慶戦連覇目指し、２年ぶりに国立競技場のピッチに立つ。今回ケイスポでは選手だけではなく、グラウンドマネージャーやアナリスト、監督などさまざまな役職の方にインタビューを行い、それぞれが抱える想い、そして早慶戦への意気込みを伺った。第は１０弾となる今回は、中町公祐監督にインタビューを行った。

――自己紹介

慶應義塾大学ソッカー部監督の中町です。

――前期のリーグ戦の振り返り

１部から２部に下がってきた年ということで、そのリーグの違いとかサッカーのスタイルの違いとかいろいろあったなという印象と、あとは自分たちがやろうとしていることというのが昨シーズンなかなか貫いた末に勝てなかったというところの影響というのがチームにはあるんじゃないかなと思います。

――早慶戦について、慶應が1部で早稲田が2部という状況で今年は逆の立場となって臨むが

あんまりカテゴリーっていう意味では気にしてなくて、ただ、気にしなくちゃいけないことというのは、やはり大観衆の中でサッカーをすると、試合をする中で、昨年はやはり自分たちがメンタル的に優位というかやっぱり堂々と戦う土壌はあったっていうのはもしかしたらカテゴリーの話かもしれないし、自分たちのやってきたところの自信かもしれないしっていったところで変にカテゴリーのことを今年は意識しすぎるとより自分たちのプレーとかサッカーっていうのができなくなる難しさはあると思います。

――昨年の早慶戦では２対１で勝利。勝因は

自分たちのやってきたことっていうのをある意味ですけどああいう舞台でも貫き

通してできたっていうところだと思いますね。

――２年ぶりの国立開催、前回対戦では０―４で敗戦となっていますがやはり国立の

舞台でのリベンジに燃えている部分はありますか

早慶戦っていうのはもう常に毎年国立で、昨今国立でこうできるっていうことがある意味特別なことになった中で、やっぱりああいう聖地っていうところで早慶戦をやるっていうところに関する我々現場周りもそうですけどやっぱり感謝を忘れずにピッチに立ってやっぱり早稲田を倒すっていうことの責務ってあると思いますので、どちらかというと０―４のリベンジというよりは慶應義塾というのを胸に戦うということの意義、あとは皆さんの期待に応えたいなという思いのが強いですね。

――塩貝選手が今年のワールドカップに出場したがそこで刺激をもらったりする部分はあるか

僕自身がというよりは学生たち同期の年代なので、そういった意味での彼らにとっての応援したいというワールドカップ期間ではあったでしょうし、1個ワールドカップが終わった後には彼が頑張ってくれている分グランドにも来てくれましたけどそういった意味での収益はプレーヤーには絶対的にあると思います。

――塩貝選手の活躍はどのように評価するか?

もちろん嬉しいというのが一番先に来るのと、あとは口うるさくというか、監督と選手という立場で関わらせてもらったというのが一つと、先輩後輩という意味でかわいい後輩であるというところでいうと、彼がワールドカップのメンバーに入ったっていうのは彼自身も喜ばしいことだし周りも喜ばしいことっていう事実はある上でやはり何もこれがゴールではないっていうところは本人にも伝えましたし、どういう風に受け取ってるかわからないですけどでも彼も多分あの舞台に立ったからこそ、こういう成長曲線とかステップアップっていうのを描いてるからこそのやっぱり周りに対する感覚っていうのもすごく成長は感じたので引き続き頑張ってほしいです。

――今年のチームの強み

やはり昨年はメンバーも２部から１部に上げたメンバーっていうのが中心的に残ってたりとかしたので、自分たちのサッカーが出ればいい試合というか勝利というのは近づくという自信を持っている学年でありました。しかし今年は前期の勝ち点もそうですけどなかなか結果が出ていない中で団結力というか彼ら今の4年生は特にですけどそういった意味での泥臭さみたいなしっかりとひたむきにやるというところはポイントかなと思いますね。

――中町監督の思う慶應らしいサッカーとは

基本的にはやっぱり攻撃ですよね。攻撃というかやはり私はやっぱりサッカーを通じての

人格形成とか人間磨きみたいなところを常に選手に言ってますけど、それは何もサッカーっていうところに置き換えたところで言うと、やはりこのピッチの上でどうやって自分で考えて、自分の頭で考えて、どうやって味方と対話して、サッカーはうまくいくとき、うまくいかないときありますけど、うまくいかないときにもそういう問題解決っていうのをやはり学生たち自身が解決していくっていうところに、やっぱりテーマっていうか本質はあると思いますので、そういったところは常にみんなにも伝えてますし、サッカーという意味では重要だと思いますね。

――早慶戦に向けて意気込みを

何よりもカテゴリーどうこうは別にしてもやっぱりこの早慶戦って1年に1回しかないですし、早慶戦っていうことは私の時代からもそうですし、諸先輩方の時からもそうですしやはり特別なものだっていうのは自分の体には染み付いているので、それは多分学生たちも同じでやはり慶應義塾というエンブレムを胸に戦うというところで絶対に勝利をもぎ取りたいと思います。

――ありがとうございました

（取材：甲大悟）