【レスリング】髙橋慧大「嬉しい半分悔しい半分」のベスト１６ 佐藤、中島は初戦敗退／文部科学大臣杯 ＵＮＩＶＡＳ ＣＵＰ 令和８年度 全日本学生レスリング選手権大会 １日目

２０日、令和８年度全日本学生レスリング選手権大会（以降、インカレ）が開幕。慶大からは３選手が出場した。グレコローマン６３㌔級の髙橋慧大（商４・慶應）は、１回戦を堅実な戦いで勝ち上がると、２回戦を不戦勝も、３回戦（ベスト１６）で敗れた。グレコローマン８７㌔級の中島怜央斗（文１・Ｓ高）は２回戦（初戦）敗退、グレコローマン９７㌔級の佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）は１回戦敗退に終わった。

文部科学大臣杯 ＵＮＩＶＡＳ ＣＵＰ 令和８年度 全日本学生レスリング選手権大会 １日目

２０２６年８月２０日 ＠東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

グレコローマン６３㌔級

１回戦

髙橋慧大○［VPO 6:00=5-0］●藤原虎之介（明治大学）

２回戦

髙橋慧大○［VFO］●矢野暢崇（南九州大学）

３回戦

髙橋慧大●［VSU 2:00=0-9］○古市一翔（育英大学）

グレコローマン８７㌔級

２回戦

中島怜央斗●［VSU 0:38=0-8］○田原想羅（育英大学）

グレコローマン９７㌔級

１回戦

佐藤秀一郎●［VPO 6:00=0-6］○磯谷輝（近畿大学）

※スコアはすべて慶大選手を左、相手選手を右に表記。グレコローマンは８点差でテクニカルスペリオリティ。

主将・髙橋慧大（商４・慶應）。昨年のインカレはグレコローマン６０㌔級２回戦敗退に終わった。今年は階級を上げ、グレコローマン６３㌔級に出場した。

１回戦、開始３０秒頃に力強い投げ技で４点を先制。相手のチャレンジ失敗で１点を追加し、５−０で第１ピリオドを終える。第２ピリオドも安定した試合運びを見せる。審判から相手に「ブルーアクション」のコールが続く中、ダメ押しはならなかったが、危なげなく逃げ切った。

続く２回戦は相手の棄権で突破。３回戦は序盤から劣勢が続くと、開始１分３０秒頃にパッシブで先制される。そのままパーテレポジションで連続ローリングを決められ、テクニカルスペリオリティ負けを喫した。

昨年の２回戦敗退を上回る結果については「非常に嬉しい」と語った一方、３回戦の試合内容は「悔いが残る」と話した髙橋。「嬉しい半分悔しい半分」の結果だと振り返った。フリースタイルにはエントリーしていないため、今大会の戦いはここで幕を閉じた。

大学から競技を始めたルーキー・中島怜央斗（文１・Ｓ高）はインカレ初出場。グレコローマン８７㌔級の２回戦から登場した。

開始早々に背後に回られ、２点を先制されると、３連続ローリングでテクニカルスペリオリティ負け。グレコローマンは１カ月ほど前から練習を始めたが、「経験不足」が露呈したと中島。２日後のフリースタイル８６㌔級に向けては「７月の新人戦で見えた欠点やできなかった部分を直して臨みたい」と意気込んだ。

副将・佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）。昨年のインカレはグレコローマン８７㌔級で３位に輝いた。今年は階級を上げ、グレコローマン９７㌔級にエントリーした。

前日、大けがで計４０針縫った患部から抜糸した中での出場となった。１回戦、開始１分２０秒頃にパッシブで１点を先制されると、パーテレポジションからローリングで２失点。さらにステップアウトで１点を失い、０−４で第１ピリオドを終える。第２ピリオド開始３０秒頃、相手の４点技で８点差がつき、テクニカルスペリオリティ負けかと思われたが、チャレンジで２点技に覆り試合は継続。しかし、最後まで反撃できなかった。

今年１２月の天皇杯のフリースタイルの出場権は獲得しているが、今回のインカレでの天皇杯のグレコローマンの出場権獲得はならなかった佐藤。まずは１０月の全日本大学グレコ選手権大会で３位以上を目指す。２日後のフリースタイルは９７㌔級に出場予定。

翌日の大会２日目は、女子レスリング５９㌔級に淺野稔理（法４・慶應女子）が出場する。

（取材：柄澤晃希）

【試合後インタビュー】

髙橋慧大（商４・慶應）

――不戦勝もあったが、去年より一つ上の３回戦（ベスト１６）という結果について

ベスト１６に行ったのは非常に嬉しいのですが、最後の試合は悔いが残るような試合だったので、そういう面で言うと「嬉しい半分悔しい半分」という気持ちです。

――６月のリーグ戦からの２カ月間はどんな練習をしてきたか

（フリースタイルの）リーグ戦とは違ってグレコローマン一本に絞ってやろうと考えていたので、リーグ戦前の練習とはガラッと変えて練習を組み直して、練習時間の中でいかに勝つための工夫をできるか考えながらやってきました。

――今回のインカレは慶大から多くの選手が出場するが、主将としてはチームの練習の雰囲気をどのように感じているか

練習の雰囲気はリーグ戦後も非常によくできていたと思います。リーグ戦の（１部昇格を逃したという）結果を引きずることなく、それぞれが自分の目標を新たに設定して、各個人目的を持って練習に取り組めたと思いますので、女子とフリーの試合では成長した姿をお見せできると思います。

――引退まで半年を切った、残りの目標は

本当にもう数えられるくらいしか大会が無くなってきて、その中でも試合数は限られてくるので、まずは悔いのないよう、４年間の集大成を迎えられるようにというのが一つと、あともう一つは何か一つ試合を通して自分の気持ちを後輩に伝えられたらなと思って、改めて練習に励もうと思います。