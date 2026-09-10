【野球】底知れぬパワーでチームを勝利に 左右の強打者コンビ～一宮知樹×中塚遥翔～／２０２６秋季リーグ開幕前企画第４弾

いよいよ東京六大学野球秋季リーグ戦が９月１２日に開幕する。“強い慶應”を取り戻すべく挑んだ春季リーグ戦では、５季ぶり４１度目の優勝を果たした。その後の全日本大学野球選手権大会でも、エース・渡辺和大（商４・高松商業）をはじめとする投手陣が粘り強く守り抜き、強力打線が得点を重ねて決勝まで駒を進めた。決勝では関西大の３枚看板に阻まれ、惜しくも準優勝。あと一歩届かなかった日本一への悔しさを胸に、チームは再び戦いの舞台へ挑む。新たな「秋の慶應」を示すべく、春秋連覇、そして今度こそ日本一へ。今回ケイスポでは秋季リーグ戦前企画として、選手たちの意気込みや４年生のラストシーズンにかける想いに迫る。

第４弾は、一宮知樹（経２・八千代松陰）選手と中塚遥翔（環３・智辯和歌山）選手による打線の中心を担う主砲対談！（このインタビューは９月５日に対面で実施しました。）

――他己紹介をお願いします！

中塚：一宮は三拍子揃っていて、特にバッティングではホームランも打てて、かつ守備も上手くて走塁もあって、良い選手だなっていう風に思っています。私生活でも、みんなのお手本になるような生活を送っていて、すべてにおいてチームの核となるような選手かなと思います。

一宮：中塚さんはとにかく野球に熱心で、毎日室内でバッティング練習をしていますし、その成果が結果として出てるのかなと思っています。魅力は飛距離で、引っ張りでも流しでもセンターにもすごい飛ばせるので、自分もそういう選手になりたいなと思っています。私生活でも本当に野球にフォーカスしてて、遊んだりとかあまりせず、とりあえずご飯を食べてよく寝てっていう感じで、自分もそういうところを見習いたいなと思っています。

――食事量はどちらの方が多いですか？

中塚：僕の方が食べると思います。

――１食でどれくらい食べますか？

中塚：いやでもそんなめっちゃは食べないですけど、人よりはちょっとは食べるかなって。食べすぎると太っちゃうので抑えています。

――春季早慶戦のアンケートで一宮選手が中塚選手と対談したいと挙げていましたが、その理由は何かありますか？

一宮：よく一緒にバッティング練習とかティーとかするので話しやすいですし、憧れの先輩なので色々話したいなと思いました。

――どういうところが憧れですか

一宮：やはりバッティングですかね。バッティング練習の飛距離とかを見ててすごいなと思っているので、近づけるように日々頑張ってます。

――一宮選手のすごいなと思うところは

中塚：まずホームランが打てるので、そこはすごいなと思います。それに加えて守備も走塁も、弱点がないっていうか、全てにおいてレベルが高いので、そこもすごいなと思います。

――プライベートの面で逆に直してほしいところはお互いありますか

中塚：うーん…。一宮の直してほしいところはあまりないかなと思っていて、あまりプライベートで関わる機会がそこまでないですね。さっき小原（＝小原大和、環４・花巻東）さん（が対談）やってたんですけど、小原さんとかって結構プライベートでうるさいみたいな感じで（笑）。一宮は人に迷惑かけるタイプじゃないんので、直してほしい所はあまりないですね。

一宮：中塚さんはよく寝てるので、たまにバッティングのこととか聞こうとするときに寝てるとちょっと声をかけづらいなっていうのがあります。

――普段はどのくらい寝られるんですか

中塚：大体１２時くらいに夜は寝るんですけど、夕方とかにも昼寝する時があるのでその時かなと思います（笑）。

――春のリーグ戦や全日本大学野球選手権記念大会を振り返ってみて

中塚：個人的には上手くいったシーズンではあったかなと思っています。確実性がこの春の課題だったと思うんですけど、そこを春２三振で終われたというのは成長であるかなと思います。でもホームランが２本でもっと打てたかなと思うので、そこはこの秋もっと増やしていきたいなというところですね。

――三振数が少なくなった要因はどこにありますか

中塚：そこはこの冬からチームとしても個人としても取り組んできて、追い込まれてからのアプローチを練習から意識してやってきたので、そこが結果として表れたかなという風に思ってます。

――一宮選手は

一宮：春始まってから個人としては３割は乗せたいっていう思いでやっていたので、それが達成できて、かつチームもリーグで優勝できたというのは良かったです。でも長打が自分はまだ少ないところが課題で、全日本の決勝もそうですけど、長打が出せれば点を取れた場面もあったので、長打力という課題を秋しっかり改善、克服できるように練習しています。

――お二人のパワーの秘訣は

中塚：大学に入ってウエイトに取り組んできたかなと思うので、そこが長打力に繋がってるかなと僕は思います。

一宮：自分は体重かなと思っています。ウエイトトレーニングも大事なんですけど、まず体重がないと飛ばないなという風に体重が増えて感じたので、食事面で体重増やすことが大事かなと思います。

――実際に結構この1年間で増えましたか

一宮：北海道キャンプのご飯が結構美味しくて、朝のホテルビュッフェで、全部食べたくて色々盛っちゃって、たくさん食べてた結果、体重が5キロぐらい増えました（笑）。それで、練習で飛ぶようになったなと思ったので、体重って大事なんだなと感じましたね。

――１番美味しかったメニューは何ですか

一宮：ホテルのクロワッサンですかね。５個ぐらい食べてました（笑）

――中塚選手は思い出に残っている北海道グルメはありますか。

中塚：ラーメンが美味しかったですね。夜、旭川のラーメンを食べに行ったり、幕別では山岡家とか行ったりして、ラーメンが美味しかったっすね。

――北海道キャンプからのオープン戦を振り返って現在の状態はいかがですか。

中塚：個人としては北海道は結構いい感じで練習できたかなと思うんですけど、日吉に帰ってきて状態は特別良くもなく悪くもないかなという感じです。ここからあと１週間あるので、もう１個、２個調子上げていけたらなという風に思ってます。

一宮：北海道で特に長打力っていう課題改善に取り組んでいて、帰ってからのオープン戦で結構長打が出るようになって、そこは良かったです。でも新しい課題も見つかってきたので、それをあと１週間しかないですけど、その間で潰していきたいなというところです。

――具体的な課題は何ですか

一宮：自分はレフト方向に引っ張って打つ傾向が強くて、それだと外の逃げていく変化球とかを打てないので、その課題を潰すために、短いスイングで逆方向打てるように頑張っています。

――中塚選手、何か言いたげな感じが…

中塚：いやそうですね。結構フルスイングしてる印象だったので、本当に思ってるのかっていう（笑）。

――お二人の打撃観を教えていただきたいです

中塚：自分の求められているところは長打だと思ってるので、自分もホームランを打てるバッターになりたいというところがあります。ホームランを打てるバッターになって、苦しい場面で１本ホームランを打って流れを変えられるようなバッターになっていきたいなと思っています。

一宮：自分も長打力っていうのはやっぱり発揮していきたいというのと、溜まったランナーをしっかり返せるかどうかだと思うので、状況に応じて長打が必要な場面では長打を狙いますし、ランナーがいる場面ではセカンドの頭をしっかり狙う。そういうバッティングをしていきたいです。

――一宮選手のスイングスピードの秘訣は

一宮：スイングスピードは力が大きいと思うので、ウエイトとか食事をしっかり取ることが一番速くなる近道かなと思います。

――この夏、重点的に練習したことは

中塚：自分は角度をつけたいなと思っていて、ホームランは角度がつかないと入らないと思うので、いかに効率よくその角度に対して打てるかというのを練習しました。

一宮：自分も角度ですね。春長打が少なかった原因として打球の角度が低かったので、角度を上げていくっていうところと、あと監督に逆方向に打てと言われているんで、そこは北海道から今までずっと意識してやってますね。

――現在の手応え的にはいかがですか

一宮：バッティング練習でも逆方向にいい角度の打球が増えてきて、確実に飛ぶようにはなってきています。目標はライトスタンドにホームランを打つことなので、そこを目指してリーグ戦まで頑張ります。

――守備面では何かありますか

中塚：守備はあまり目立つタイプじゃないんで、あまりやらかさない程度に堅実なプレーを見せられればなという風に思います。

一宮：自分は捕る方は得意なんですけど、投げる方に少し課題があるので。チームで課題としても出てるので、課題意識をしっかり持って、バッティングだけじゃなくて守備も意識して練習したいなと思います。

――野球面も含めて北海道キャンプでの印象的な出来事

一宮：自分はあれですね、木戸脇（＝木戸脇光、商３・時習館）さんがビジョントレーニング（目のトレーニング）をやったんです。そのときに丸が２つ書いてある紙をもらったんです。木戸脇さんが、毎日の練習のアップの時にずっと見ていて、それは印象的でしたね（笑）。

中塚：旭川キャンプの時に、毎日補食がバーガーキングだったんですけど、それがめっちゃ美味しかったのが一番印象に残ってることですね。

――日替わりなんですか？

中塚：日替わりでメニューも違くて。５日間ぐらい毎日持ってきてくれました。

――おすすめのバーガーはありますか

中塚：いつもダブルワッパーチーズ食べるんですけど、さすがにちょっと（補食では）出てこなかったんで。ちょっと残念だったんですけど、おすすめはダブルワッパーチーズですね。

一宮：自分もチーズですね。1人だいたい１個って決まってるんですけど、スタッフとか食べない人探して３個ぐらい…（笑）。何個食べてましたか？

中塚：おれは１個です。あんま食べすぎると動けなくなるので（笑）。

一宮：バーガーキングでも体重増えました。

――４年生との思い出は

中塚：僕は今津（=今津慶介、総４・旭川東）さんですね。１年生の時から可愛がってもらってて、 部屋は違うんですけど実質同部屋みたいな。本当は同部屋じゃないんですけど、部屋にずっといるんでほぼ同部屋ですね。みたいな感じで可愛がってもらってるんで、最後一緒に優勝したいなっていう気持ちっすね。

――本当の同部屋の先輩は…

中塚：本当は広池（=広池浩成、経４・慶應）さんと村岡（=村岡龍、商４・慶應）さんと竹内（=竹内丈、環４・桐蔭学園）さんで全員4年生なんですけど。そっちも仲良くしてるんですけど、誰か１人って言われたら今津さんですかね。キャンパスでも仲良くしてるんで。何回か一緒に授業を受けた記憶もあります。

――一宮選手は

一宮：自分も今津さんですね。キャプテンっていうのもそうなんですけど、よく自分が勇気付けてくれるような言葉をかけてくれて、「お前ならできる」とか。そういう言葉を自分だけじゃないんですけど色んな人にかけていて。３年生の時は「なんでキャプテン？」って最初思ったんですけど（笑）。キャプテンになって、真面目なところもありますし、そういう仲間思いというのも尊敬できるんで、今津さんかなと思います。

――かけられて印象的だった言葉で覚えているものはありますか。

一宮：「三冠王を獲れるよ」って。「お前なら獲れる。お前ならプロに行ける」。そういう言葉で、自分も頑張れるなって思います。

――秋のリーグ戦で対戦したい選手

中塚：僕は早稲田の高橋煌稀（スポ３・仙台育英）ですね。去年オール早慶戦で１回対戦したんですけど、リーグ戦ではまだ対戦したことないので、神宮で１回やってみたいなという気持ちですね。

一宮：自分は立教の1年生の道本（=道本想、コミュ１・星稜）はすごいって聞くし、六大学選抜の時もすごかったので、対戦してみたいなと思います。

――秋のリーグ戦のキーマンを挙げるなら

中塚：キーマンですか。やっぱり一宮だと思います。一宮が打てば勝てると思うので。一宮にかかってると思います。

――具体的にはどんな成績を期待してますか。

中塚：３割、５本、１５打点ぐらい。打ってほしいっすね。

――一宮選手は

一宮：自分は中塚さんですね。ホームランは試合の流れを決めるというか、ホームランが出る試合はほとんど負けることがないので、ホームランを期待していますね。打率は負けたくないので、打率はそんな考えないでもらって（笑）、ホームランを打ってほしいかなと思います。

――具体的な数値としては

一宮：７本ぐらい打ってほしいなと思います。

――投手のキーマンは

中塚：同部屋の広池さんでお願いします。ここまでケガとかで、広池さん自身思い通りのシーズンが送れてこなかったかなと思うんですけど、北海道キャンプとか見ていてもすごい球を投げてるので、最後は大活躍してくれるかなと思います。

一宮：自分は鈴木佳門（経２・慶應）です。鈴木佳門と和さん（=渡辺和大、商４・高松商業）が抑えてくれれば、野手陣としてはやりやすいので。任せるわけではないですけど、助け合いながらやっていきたいと思います。

――最後に秋季リーグ戦に向けての意気込みをお願いします！

中塚：自分がいいところで打てば勝てると思いますし、優勝に近づくと思うので、そこの自覚と責任を持って秋頑張りたいなと思います。

一宮：チャンスでの１本というのにこだわって、勝ちに繋げてリーグ戦優勝できるように頑張ります。

（取材：加藤由衣、記事：奈須龍成）