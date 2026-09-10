【野球】攻守で慶大を支えるキャッチャートリオ～吉開鉄朗×市橋慶祐×加藤右悟～／２０２６秋季リーグ開幕前企画第５弾

いよいよ東京六大学野球秋季リーグ戦が９月１２日に開幕する。“強い慶應”を取り戻すべく挑んだ春季リーグ戦では、５季ぶり４１度目の優勝を果たした。その後の全日本大学野球選手権大会でも、エース・渡辺和大（商４・高松商業）をはじめとする投手陣が粘り強く守り抜き、強力打線が得点を重ねて決勝まで駒を進めた。決勝では関西大の３枚看板に阻まれ、惜しくも準優勝。あと一歩届かなかった日本一への悔しさを胸に、チームは再び戦いの舞台へ挑む。新たな「秋の慶應」を示すべく、春秋連覇、そして今度こそ日本一へ。今回ケイスポでは秋季リーグ戦前企画として、選手たちの意気込みや４年生のラストシーズンにかける想いに迫る。

第５弾は、吉開鉄朗（商４・慶應）選手、市橋慶祐（商３・小野）選手、加藤右悟（環２・慶應）選手による扇の要を担う捕手トリオ対談！（このインタビューは９月６日に対面で実施しました。）

――他己紹介をお願いします

吉開→市橋：とても真面目で何事でも全力で取り組むっていう印象ですね。バッティングが特に良くて羨ましいなって思います。

加藤→市橋：市橋さんは自分の軸をぶらさずにやってることを続けられる人かなと思います。どんな状況でもあまり悲観的に考えず、楽観的に考えず。 自分がやるいいことを常にやるイメージがあります。

吉開→加藤：加藤はバッティングが上手くて肩も強いです。まだ２年生ですけど、チームの中心選手なんで、日々過ごしてほしいなと思います。

市橋→加藤：加藤はポテンシャル高くて監督とかいろんな人に期待されてて、甲子園とかでも４番打っていて、スターになる素質とかあると思います。来年僕と加藤で頑張っていくことになると思うので、良きライバルという感じです。

市橋→吉開：野球から言うと素晴らしくて、技術的にも入学した時からすごくて憧れたし、ピッチャーとの接し方とかも見習うことも多くて、それにこの秋はバッティングにすごい結果があったので。人間的にも僕らが怒られた時に吉開さんが慰めてくれるという優しい先輩です。

加藤→吉開：塾高（慶應義塾高校）の時から一緒で、いつも怒られた時に慰めてくれるんです（笑）。先輩というよりかはお兄ちゃんとかの方が近いかなイメージがあります。

――お互い尊敬しているところ

市橋→吉開：技術面もそうですし、試合出る機会がなかなかもらえなかったり、僕が１年の時とか渡辺憩（商３・慶應）がいっぱい出てて。結構下積みが長かったと思うんですけど、全然腐ることなく去年今年とレギュラーとって花開いたことはすごい尊敬して見習いたいなと思います。

加藤→吉開：人としての深みというか。僕が言うのと同じことを吉開さんが言うのでちょっと違うんです。

吉開→市橋：僕とちょっと似てる部分があって、あまり出場機会に恵まれない時期とかはすごいあると思うんですけど、それでも夜とか室内でずっと打ったり、自分の感覚とかを全て大事にしてて、やり続けられるっていうのは才能だと思うので。そういった愚直さっていうか泥臭さみたいなのはすごい尊敬するなと思います。

加藤→市橋：まずこのフィジカルもそうですし、周りに流されない。そこがやっぱ一番尊敬できるし、いいところなのかなとは思います。

吉開→加藤：とりあえずやってみるみたいなのをすごいできる。これいいと思ったらやってみたりとかどんどん次にステップアップしてる感じを練習からいけるので。僕は教えてもらったことをとにかくやってる感じで ベーシックな感じにまとまりがちなんですけど、加藤とかはこうやっぱ花がある選手だと思うんで、そういったところで、自分の感性みたいなの持っていますね。そういったところで花があるような選手になれるのかなと思って、いいなと思います。

市橋→加藤：素直というか嘘をつけないというか。監督とかマックさん（上田誠コーチ）とかに怒られても嘘をつかずにしっかり本当のこと言って怒られているところを尊敬します（笑）。

――この中で最もキャッチャー向きの性格の人

加藤：市橋。キャッチャーしか出来なさそう。

吉開：キャッチャーにしかいない人種（笑）。

加藤：よしてつ（＝吉開）はショートにもいそう。

市橋：加藤は外野手やなー（笑）。

吉開：市橋はキャッチャーって想像しうる性格。

加藤：野球しか考えてない。

――それぞれの捕手としての強み

吉開：僕はワンバンを止めることかなと思っています。そこにあんまり恐怖心みたいなのがないからこそ思い切ったリードが出来ているというか、少しでもそこに躊躇があると本来のリードができないと思うんですけど、そこに１個自分の強みがあるからこそリードの幅も広がるのかなと思ってます。

市橋：僕が特別 2人に勝ってるということはないんですけど、自信があるのは配球です。バッターを観察してピッチャーのいいところを引き出していくということは結構自信があって長所かなと思います。

加藤：僕はセカンドスロー（笑）。

――お互いのプライベートでの関わり

吉開：３人ともみんな関わらないですね。リーグ戦とか一旦終わったらキャッチャーみんなで集まって、Ｃ会と言われるものなんですけど、飲み会とかで話したりとか、そういう大きなイベントはありますね。

加藤：僕は誘ってほしいですね（笑）。

――お互いのプライベートで直して欲しいところ

市橋：（吉開の）服のセンスじゃない（笑）？噂で聞いてるけど、ピンクのジャージ着てきたりとか。

加藤：僕好きっすよ！（笑）

吉開：僕あんま服買わないんで、もらい物とかで生活しますね。サイズ感とか全然あってないんですけど。それをよく指摘されます。

加藤：なんかそこがいいっすね。僕なら着ないです（笑）。

――春季リーグと全日本を振り返って

吉開：やってきたことは間違ってなかったのかなというのは思っています。冬場とか３季連続５位でとりあえず脱却しようって結構がむしゃらにやってた部分があって、ただそのがむしゃらさがいい方向につながって、全国の決勝に行くことができたんですけど、その最後の１ピースを足りなかったっていうことで、この夏は取り組んできたので、それをぜひなんか秋発揮することができればいいなと思っています。

市橋：自分はちゃんとリーグ戦のベンチに入ったのが今季が初めてだったので、これまでどうだったとかあんまりわかんないですけど、今季は自分が入ってても、これ勝てるなという風に感じました。最後負けたの悔しかったですけど、吉開さんが言ったように、これまでやってきたこととかが正しいと思ったし。それでも負けてしまったのもあるんで、秋に向けてこの夏もしっかりと準備してきました。個人的にもヒットを打てたんですけど、もっとリーグ戦に出たかったし、もう少し打てたらよかったと思ったので、秋こそは個人的にもチーム的にも結果を出せるように頑張りたいです。

加藤：僕はよしてつのすごさが分かるシーズンだったなと思いました。ベンチから見ていてももちろん安心感ありますし。バッティングもそこまで打つとは思ってなかった。集中力がすごくて、センスもあって。自分が出たいという気持ちもあったんですけど、春の段階では、自分が吉開さんの代わりに入って、吉開さんよりピッチャーを引っ張っていけたかなと考えたら、その自信はなかったように感じたシーズンになりました。

――春季リーグで印象に残っている試合

吉開：展覧試合は結構印象に残っています。負けてしまって慶應としては結構苦しい試合だったと思うんですけど、見てる人からすれば早慶戦で、しかも天皇陛下も見に来られて、好ゲームができたという中の１プレイヤーとして試合に参加できたことは嬉しく思っています。

市橋：優勝した試合も印象に残ってるんですけど、僕が入学してから２年間明治に勝ってなかったので、明治１戦目に１点差で競り勝ったっていう試合が、ベンチで試合には出てないんですけど、ベンチで感じた嬉しさとかが他の試合とはちょっと違ったなと感じました。

加藤：僕は開幕戦です。こんなに打つんだ、スタメンの人って思って（笑）。

――春に出た課題と夏に取り組んだこと

吉開：僕は（打）率といったところは残せたかもしれないですけど、長打率とか攻撃のパンチ力の部分は足を引っ張る部分が多かったので、夏はそこを改善して、秋に向かっています。

市橋：春、吉開さんのプレーはベンチで間近に見て、優勝できるキャッチャーというのはピッチャーとしっかりコミュニケーションを取っていたり、信頼関係がもっと必要だと感じたので、この春終わってからはピッチャーとこれまで以上にコミュニケーションをとったりしました。

加藤：僕は配球をこの夏やってきました。春までは別に何もしなかったんですけど、終わってからメモを試合中と試合後にとり始めて、マックコーチ（上田誠コーチ）からいろんなことも言われて監督からもいろんなことを言われて始めました。

――夏で成長を感じた投手

吉開：沖村（=沖村要、商４・慶應）。僕らもキャッチャーとして配球を考えるんですけど、沖村自身もバッターを見ながら自分の力量とバッターの力量を考えながら投げれるようになっているなというのをすごい感じていて。秋はフル回転で頑張ってくれると思います。

市橋：僕は期待を込めて２人いて、１人は熊ノ郷（=熊ノ郷翔斗、環２・桐蔭学園）で、これまで春とは違う幅の広いのピッチングを日吉に帰ってきてからすることができていて、秋期待しています。２人目は齊藤（=齊藤眞俊、商２・慶應湘南藤沢）で、これまで調子の波があってなかなか日よって抑えたり抑えられなかったりしてたんですけど、北海道行って帰ってくるあたりからどっしりしていて、今年投げるのかわかんないですけど、来年以降めっちゃ頼りにしていきたいなと思います。

加藤：僕も熊ノ郷は思っていて。春は自分の自信のあるボール投げていただけだったんですけど、それを自分の中で変えようとしてる感じがすごい伝わってくるのと、あと１人は期待を込めて小宅（＝小宅雅己、環１・慶應）で。他のピッチャーと比べて、ボールが小宅だけ長けてるかとなったらそうではないんですけど、マウンド上がった時の安心感とか、歩き方とか所作がどっしりして自分に自信を持っているんで、そういうピッチャーは見てて安心感ありますし、期待できる。

――１年生で期待している捕手

吉開：茅野（=茅野悠喜、環１・諏訪清陵）は期待してて。肩が強くてフィジカルあってバッティングがあって。キャッチャーとして勝てる選手になれば間違いなくもっと上のレベルでできる選手なので。 本当に４年間頑張ってほしいなと思います。

市橋：茅野が出たんで僕は山田望意（法１・慶應）で。最近オープン戦でめっちゃ打ってるし、性格的にもキャプテンシーあって、チーム引っ張っていくというキャッチャーぽい性格なんで。プレーもそうですし、１年生自体を引っ張っててほしいっていうのもあって、山田望意に期待してます。

加藤：僕も山田で。山田も吉開さんみたいに怒られた時話聞いてくれるし、朝とか起こしてもらってる優しい後輩です。

――秋季リーグで抑えたい他大学の打者

吉開：境選手（=法大・境亮陽、経営２・大阪桐蔭）には打たれすぎているので。抑えないといけないです。

市橋：僕が抑えるというかじゃないですが、井上選手（=法大・井上和輝、法２・駿台甲府）で、言わずもがなです。

加藤：德丸選手（=早大・德丸快晴、スポ２・大阪桐蔭）で。仲いいんで一番活躍されると嫌なんで（笑）。

――秋季リーグでの慶大のキーマン

吉開：沖村だと思います。春、渡辺（=渡辺和大、商４・高松商業）と鈴木佳門（経２・慶應）に負担がいった分、他のピッチャーが頑張らなきゃいけない状況で、オープン戦で一番結果出しているのが沖村なので。春の鈴木佳門以上、渡辺（和）とまでいきませんけど、それぐらい軸になってほしいなと思います。

市橋：僕は丸田（=丸田湊斗、法３・慶應）で。理由は春感じたんですけど、丸田が打って試合始まるとこの試合絶対勝てるなというぐらいはその勢いを感じたし、丸田のポテンシャルがあったらもっと出るんじゃないかなというのは思っています。丸田がトップバッターとして、チームを引っ張ってくれたら勢い乗っていけるんじゃないかなと思っています。

加藤：僕は市橋さんで。春はずっとリードしてる展開が多かったので、控え選手の試合出場が少なかったんですけど、多分秋は春よりもリードされたりとか自分たちが負けてる状態での試合展開が多くなると思うので。そこでこの代打の切り札・市橋が流れを変える一打を確実に打ってくれると信じています。

――吉開選手の最後のリーグ戦やプロに対する想い

吉開：最後のリーグ戦は、ケイスポの方も何回も聞いてると思いますし、市橋とか加藤も何回も聞いてると思うんですけど、４年間苦しいこともたくさんあったんですけど、本当にあっという間でした。本当に今慶應大学の野球部として活動してることが改めて嬉しいことなんだなというのを感じながら、もっとやりたいなっていう感じもあります。最後のリーグ戦ということで後悔のないように準備してやり切りたいなという気持ちと、プロに対する思いは自分が小さい頃から「将来の夢は何ですか」と聞かれたとき、１００パーセント答えてた職業で、特殊な職業だと思うので、野望とかそういうのじゃなくてワクワクというか、そういう世界に入ってみたいっていう感情が強いです。

――プロを目指したきっかけや時期

吉開：もともと野球をやるからにはプロに行きたいという思いで練習とか試合とか取り組んでて。（プロ志望届を）出すのは無料なんで。 目指せるチャンスだと思うんです、出すことが。０．１パーセントでも可能性があるんだったら志望したいなって思ってます。

――秋でアピールしたいこと

吉開：ホームラン３本ぐらい打ちたいなと思います。

――市橋選手、加藤選手は４年生にどのような思いがありますか

市橋：新チームが始まったときから思ってたんですけど、自分が１年生の時よりも日本一になりたいとか四冠取りたいっていうのが、毎日そういう言葉が出るぐらい熱い学年で。後輩から見ていても、この４年生と日本一取りたいとか四冠取りたいって思うような４年生だし。最後の秋にかける思いというのは、最近でも日に日に感じてるので。頑張りたいと思います。

加藤：一緒に寮とかいてもずっと４年生は野球の話してて、みんな仲も良くて。 今の４年生の代を見てると、自分も頑張ろうと思うし、野球をしてるのがみんな楽しそうに見えますね。自分たちの代も早く来ないかなとか、去年はあんまり思ったことなくて、１年生だったっていうのもあるんですけど。今年の代を見てると、自分たちの代はどうなんだろうとか、そういうのも考えさせてくれるような学年なので。自分もちょっとでも優勝に貢献できるように頑張りたいなと思います。

――秋季リーグの意気込み

吉開：全チームから勝ち点取って、またもう一度完全優勝という形でリーグ戦を終えたいですね。神宮大会で、春優勝できなかったんですけど、それを今度は優勝して学生野球を終えたいなと思います。

市橋：秋も途中代打で出る場合が多いと思うので、個人としてはしっかり任された自分の役割を果たして、得点圏で１００パーセント打つというのがあります。チームとしては春日本一を取れなくて悔しい思いをしたんで、なんとしても日本一取れるようにまずリーグ戦優勝に向けて頑張りたいです。

加藤：吉開さんのいいところをしっかり吸収して、リーグ戦を頑張りたいと思います。

（取材、記事：稲垣遥河）