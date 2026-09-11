【野球】最強左腕で打線を制圧せよ 慶大が誇る二枚看板～渡辺和大×鈴木佳門～／２０２６秋季リーグ開幕前企画第６弾

いよいよ東京六大学野球秋季リーグ戦が９月１２日に開幕する。“強い慶應”を取り戻すべく挑んだ春季リーグ戦では、５季ぶり４１度目の優勝を果たした。その後の全日本大学野球選手権大会でも、エース・渡辺和大（商４・高松商業）をはじめとする投手陣が粘り強く守り抜き、強力打線が得点を重ねて決勝まで駒を進めた。決勝では関西大の３枚看板に阻まれ、惜しくも準優勝。あと一歩届かなかった日本一への悔しさを胸に、チームは再び戦いの舞台へ挑む。新たな「秋の慶應」を示すべく、春秋連覇、そして今度こそ日本一へ。今回ケイスポでは秋季リーグ戦前企画として、選手たちの意気込みや４年生のラストシーズンにかける想いに迫る。

第６弾は、渡辺和大（商４・高松商業）投手、鈴木佳門（経２・慶應）投手の最強サウスポー対談！（このインタビューは９月５日に対面で実施しました。）

――他己紹介お願いします！

渡辺和：２年生の鈴木佳門投手です。彼の持ち味はなんといっても身長で、長いリーチから投げられるストレートが非常に魅力的です。普段の生活は、基本寝てるかボーっとしてるかなんですけど、マウンドに立ったときは急に気分入れ替わって、そこのスイッチの切り替わりが同一人物とは思えないくらい本当にすごいです。あとは、よく食べますね。春は勝負メシって言って、土曜日のリーグ戦終わったらみんなで一緒にご飯食べてたんですけど、寮の夜ご飯食べたあとに、ドマーレの特特盛を食べるという。めちゃくちゃ食べます。それくらいで終わっておきます。

鈴木佳：４年投手の渡辺和大さんです。慶應の大エースで、和さんが投げればチームは勝てるという感じで、信頼感があるピッチャーだなと思っています。和さんは僕のことをマウンドと普段が全然違うって言ってましたけど、和さんも一緒で、普段はずっと部屋にこもっていろんなゲームをしているんですけど、野球となったらしっかりストイックに練習に取り組んで、試合でも圧巻のピッチングをするので、そのギャップがあるなと思います。野球で言ったら、力強いストレートとバッターが全然当てられない変化球を持っていて、相手バッターを圧倒してるなという感じです。

――お互いの尊敬するところ

渡辺和：やっぱり身長ですね（笑）。僕もあと１０ｃｍあったらもうちょい人生変わってたかなと思います。

鈴木佳：和さんはタフさが尊敬できるところかなと思っています。１戦目百何十球とか投げても３戦目、先発で完投とかしていて、それでも弱音吐かずに投げているところを尊敬してます。

――逆に直してほしいこと

渡辺和：直してほしいところ…。ないですね。

鈴木佳：僕はあります（笑）。

渡辺和：すご（笑）。

鈴木佳：一緒にゲームとかするんですけど、それで僕が負けたらめちゃくちゃ煽ってくるので、そこだけやめてほしいなって思います。

――鈴木佳選手以外に対してもなのか

鈴木佳：そうですね。誰に対しても煽り散らかしてます。

――何のゲームをしてるのか

渡辺和：めちゃくちゃいろいろです。

鈴木佳：スマブラ、マリオカート、イーフト…。

渡辺和：あと…。

鈴木佳：プロスピ？

渡辺和：プロスピ（笑）。基本なんでもしますよ。

――プロスピではどこの球団を使っているか

渡辺和：変えてるっすね。契約書で自チームが当たりやすいとかあるので、好きな球団とかはないのでガチャによって変えたりしてます。

鈴木佳：同じくです。

――同じ左腕として意識していること

渡辺和：意識してること…。ないですね（笑）。

鈴木佳：僕は和さんの後に投げることが多かったので、和さんと差別化を図るために、前は和さんをお手本にして寄せようとしていた部分もあったんですけど、それだと相手からしたら同じピッチャーが２人出てきてくるような感じなので、自分の特徴を作ったりするところで意識しているかなと思います。

――春季リーグ戦を振り返って

渡辺和：僕は任された先発で、だいたいどの試合も試合を作れたので、そこは良かったかなというふうに思います。

鈴木佳：僕は中継ぎでいろんな場面で登板したんですけど、しっかり１イニングずつ、バッター１人ずつ全力で抑えにいくというのを意識してやってました。

――全日本選手権を振り返って

渡辺和：全日本は早慶戦が終わってから、あんまり休めない中でも２回先発させてもらって、２回とも勝てたので良かったかなと思います。

鈴木佳：僕は決勝だけしか投げてないんですけど、ちょっと状態を落としちゃって投げられるか分からなかったんですけど、決勝までにコンディション上げて、決勝で３イニング投げられたというのは大きいかなと思います。

――春季リーグ戦優勝、全日本選手権準優勝という結果については

渡辺和：僕は決勝投げてないので何とも言えないんですけど、チーム的にはもっとやれたかなと、悔いが残る試合だったかなと思います。（決勝で）登板できなかったっていうだけで悔しかったので、本当に悔いが残る試合でした。

鈴木佳：満足いく結果ではなかったかなと思っていて、僕も状態が良ければ決勝先発させてもらえるみたいな感じだったんですけど、そこで状態を上げきれなくて先発できなかったというのは、悔しい思いが残ったかなと思います。

――印象に残っている試合

渡辺和：やっぱり早慶戦３戦目ですね。優勝が決まった試合。あんまり覚えてないんですけど（笑）。本当にすぐ忘れるので、印象残っていると言われればその試合ですね。

鈴木佳：僕も早慶戦３戦目で、３連投で疲れもあったんですけど、その中でもしっかり自分のベストを尽くせたところが印象に残っています。

――秋に向けて北海道キャンプで重点的に取り組んだこと

渡辺和：僕はやっぱりフィジカル面の強化。リーグ戦とその後のジャパン（日本代表）も含めてウェイトの重さがだいぶ落ちてたので、この２か月でそこをしっかり戻すということに励んでいました。

鈴木佳：僕もフィジカルの強化で、リーグ戦を全部投げ抜く体力がまだ自分には足りなかったので、しっかり球数多く投げられるようにというところを意識してやってきました。

――先発で投げるということを見据えてなのか

鈴木佳：そうですね。先発したいですね。

――韓国遠征やオープン戦での手ごたえ

渡辺和：暑さっていう部分で、投げる体力とはまた違った暑さの対策がオープン戦では課題でした。そこにしっかり慣れてるというところと、フィジカルも強化したのであとは投げる体力と精度がここからどれだけ突き詰められるかなと思います。

鈴木佳：オープン戦の手応えはないんですけど、先発するときと中継ぎのときでメンタルの作り方がちょっと違っていて、その先発のメンタルの作り方にまだ慣れてなくて、入りで失点してしまったりするところが多かったので、そこを今からもっと修正していきたいなというふうに思います。

――大学日本代表の活動を通して

渡辺和：基本はピッチャーと交流していたんですけど、みんなそれぞれ個性があって絶対１つもしくは２つ以上の武器を持っているというピッチャーばっかりでした。その人たちのピッチング理論を聞いたりとか、非常に濃い合宿期間になったかなと思います。

――六大学オールスターでの登板について

鈴木佳：自分が投げるイニングに対しての準備がしっかりしているなというふうに感じて、投げる何時間も前からアップとか自分のやるべきことをしっかり丁寧にやっていて、野球に向き合う姿勢というのは勉強になりました。

――秋季リーグ戦の目標

渡辺和：優勝しかないですね。

鈴木佳：優勝と日本一です。

――個人として目指す数字は

渡辺和：僕はないですね。一試合一試合しっかり自分が投げた試合で勝てるようにすることしかないですね。

鈴木佳：先発で登板して、２勝できたらいいなと思います。

――今の状態の完成度は

渡辺和：８０％くらいですかね。

鈴木佳：そうですね。８０％くらいですね。

――対戦したい選手

渡辺和：霜（＝早大・霜結太、国教２・マクレーン）で。

鈴木佳：僕も霜選手ですね。ホームラン打たれているので。

――慶大の注目選手

渡辺和：僕は純司（＝林純司、環３・報徳学園）ですね。春もすごかったんですけど日本代表を経験して、守備は本当にピカイチ仕上がっててバッティングも良い感じなので、またすごい成績残すかなと思います。

鈴木佳：僕は中塚（＝中塚遥翔、環３・智辯和歌山）さんで。やっぱり４番で長打力があって、ホームラン１本出るとチームに流れが付くので、中塚さんに期待してます。

――林選手の守備は同じ日本代表で活動する中でも上手さを感じたのか

渡辺和：足の運び方とか打球に入る姿勢が、代表の中でもちょっと抜けてるなという感じで本当に上手かったです。

――渡辺和選手のラストシーズンにかける思いは

渡辺和：やっぱり悔いがないようにというのと日本一取りたいので、まずはリーグ戦優勝するために東大戦で勝ち点を取ることですね。

――秋季リーグ戦への意気込みを

渡辺和：絶対に優勝します。

鈴木佳：４年生たちを日本一にできるように一生懸命頑張ります。

（取材、記事：奥秋柚生）