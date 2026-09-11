【野球】目指すは頂点ただ一つ　最後の秋に挑む“太陽”コンビ～上田太陽×吉野太陽～／２０２６秋季リーグ開幕前企画第７弾

いよいよ東京六大学野球秋季リーグ戦が９月１２日に開幕する。“強い慶應”を取り戻すべく挑んだ春季リーグ戦では、５季ぶり４１度目の優勝を果たした。その後の全日本大学野球選手権大会でも、エース・渡辺和大（商４・高松商業）をはじめとする投手陣が粘り強く守り抜き、強力打線が得点を重ねて決勝まで駒を進めた。決勝では関西大の３枚看板に阻まれ、惜しくも準優勝。あと一歩届かなかった日本一への悔しさを胸に、チームは再び戦いの舞台へ挑む。新たな「秋の慶應」を示すべく、春秋連覇、そして今度こそ日本一へ。今回ケイスポでは秋季リーグ戦前企画として、選手たちの意気込みや４年生のラストシーズンにかける想いに迫る。

第７弾は、上田太陽（商４・國學院久我山）選手と吉野太陽（法４・慶應）選手による安定感を誇る４年内野手対談！（このインタビューは９月６日に対面で実施しました。）

――他己紹介をお願いします！

吉野：上田くんは守備がうまくて、イケメンで、性格もよくて、最近はバッティングもよくなってきて．．．

上田：スッと言え（笑）

吉野：（笑）。もちろんバントもうまいですし、非の打ちどころのない完璧な人間かなと思います。

上田：吉野は自分を持っている人間ですね。良くも悪くも（笑）。

吉野：悪くも？（笑）

上田：芯がしっかりしているというか、自分の道を行くタイプで、基本的には誰とでも仲良くできますね。後輩にも優しくて慕われています。

――お互いの尊敬しているところ

吉野：とがっていないところですかね。多方面に良い顔ができることは才能だと思うし、色々な人と仲良くなれて、人当たりが良くて、すごく性格の良い人だと思っています。

上田：自分をしっかり持っていて、周りからなんと言われようと自分の道を行けるところは、かっこいいなと思いますね。

――逆に直してほしいところ

吉野：ロッカーが汚いところですね。

上田：きれいだろ（笑）

吉野：隣まで侵食してくるので、そこですかね。あと、上田のロッカーが汚くて座れないので、汚いユニフォームで僕の方に座ってくるところですね。非常に遺憾です（笑）

上田：吉野の直してほしいところは．．．

吉野：別になかったら全然大丈夫だから。

上田：本当にないです。

吉野：ないです（笑）

上田：吉野は吉野なので。吉野が直すというより、僕たちが変わるっていう感じですね。

吉野：すごいな（笑）

――初めて会った時の印象は

吉野：最初は高関寮で一緒になって、そこで初めて会ったんですけど、第一印象は、今みたいにイケメンな感じじゃなかったので、お猿さんかなと思いました（笑）。

上田：吉野の第一印象はデカい（笑）。あとは、自分は高校が慶應ではなかったので、塾高出身のやつらに「なんやこいつら」みたいのがあって、吉野はその先頭に立っているようなやつだったのでちょっと怖いなと思っていました。

――お互いの守備の印象

上田：吉野がファーストをやっている時が一番投げやすいです。体がデカいし、ショートバウンドを全部カバーしてくれるので、信用して投げられますね。

吉野：サードからの送球は角度が難しくて、捕るのが大変なんですけど、上田のボールは一番きれいですね。ショートバウンドでも汚いボールではないので、僕の技術ではなくて、上田の技術でグローブに入っているという感じです。サードゴロは安心感がありますね。エラーとかしているのを見たこともないので、サードに飛んだらもう無理なんじゃないかなと思います。ほかの大学には気を付けてもらいたいですね（笑）。

――副将としての上田選手の印象

吉野：普段からチームを引っ張っていってくれています。怪我があって思うようにプレーできていないこともあったと思うんですけど、それでもチームのために常に動いてくれていて、僕はそういうことをできるタイプではないので、尊敬していますし、上田のおかげでチームがうまくいっているんじゃないかなと思います。

――春季リーグ戦を振り返って

吉野：僕は自分というよりは周りの力の大きさとか偉大さを感じたシーズンでしたね。別に自分がうまくいかなくても勝てるという自信はありましたし、みんなにおんぶに抱っこで、本当にチームメイトの力は偉大だなと感じました。特に春は上田がずっとベンチにいてくれて、守備固めでもバントでも代打でも、何でもやってくれたので僕も安心してプレーできましたね。

上田：個人的にはリーグ戦にほとんど出ていないので、吉野と同じく仲間の偉大さを実感しました。吉野をはじめスタメン陣がよく打ってくれて、頼もしいなと思いながら見ていました。その中で、ラストシーズンとなる秋こそは自分が活躍してやろうという気持ちが芽生えたシーズンでした。

――春季リーグで印象に残ったプレーは

上田：吉野の初ヒット（明大３回戦）です。吉野になかなかヒットが出なくて、「なんで出ないんだろう」と思いながら見ていて、やっとの思いでヒットが出た時には、自分のことのようにうれしかったのを覚えています。

吉野：僕は上田がセカンドライナーを捕った時（明大３回戦）ですね。上田が足をけがしていて、もうやばいっていう感じだったんですけど、いきなりサードではなくセカンドで出場して、しかも先頭打者の打球が飛んでいって「やばい」と思ったら、いつの間にかジャンプしてキャッチしていました。けががある中でも、ボールに必死に食らいつく姿は印象に残りました。

――全日本選手権を振り返って

上田：全日本選手権はスタメンで出られていた試合もあった中で、なかなか思うように結果が出ず、優勝もできなかったので、秋こそはという思いが芽生えました。

吉野：関大と決勝で戦って、その時は紙一重だと思っていたんですけど、夏にもう一度戦った時に、実際は点差以上の差があったんだなというのを痛感しました。関大は自分たちとチームとして似ていると思っていて、そういうチームに負けたからこそ悔しかったですし、同時に自分たちはまだまだ上に行けるなと思いました。だからこそ、秋に良い思いをするためにも、負けてよかったと思える負けにしたいです。

――決勝後の気持ちの切り替えについて

吉野：ここで負けたから、もう一回気持ちを引き締めて秋を迎えられて、また優勝できたって思えるようにするしかないという感じで切り替えました。

上田：僕はスタメンを取りに行くというところで、落ち込んでいる暇はなかったので、しっかり切り替えて練習をするという感じでした。

――夏に個人として取り組んだこと

吉野：全日本の時をベースにしてスイングを改良することと、体づくりを頑張りました。ランニングとウエイトをしっかりやって、脂肪がありすぎないスタイリッシュな感じで秋には入れると思うので、まあ、盗塁（笑）。

上田：（笑）

吉野：初盗塁を秋はできるかなと思っています。

上田：僕はバッティングです。各自練の時間はほとんど守備はやっていなくて、とにかくバッティングという感じですね。一宮（＝一宮知樹、経２・八千代松陰）を参考にしながら、一緒に２時間くらい話しながらやっていたこともあって、そこでちょっと掴んだものもありつつ、試行錯誤しているという感じです。

――チームとして取り組んだこと

上田：チームとしては、全日本の決勝で勝てなかったというのを受け止めて、まずは体づくり。ウエイトも例年の夏よりもやったと思いますし、１シーズン戦い抜ける体づくりをしっかりしました。あとは、練習試合で勝てない時期があったんですけど、その時に幹部で話し合って、「勝ってシーズンに入らないと良いシーズンは迎えられない」ということで、勝ちにこだわっていこうという話をしました。そこからはチーム全体が勝利のために動いてきた夏だったと思います。

吉野：僕がチームとしてやっていたと思ったのは、走塁と基本の徹底です。走塁では、常に次の塁を狙っていくという意識をしっかり持って取り組んできました。走塁って誰でもできることですけど、結構重要なことで、チームの士気にも関わってくるので。僕はそこで足を引っ張りがちなので、しっかりとやりました。

――お互いに秋に期待すること

吉野：上田はホームランですね。多分普通に打つと思うんですけど、ついに初ホームランがみられると思います。けがしなければ、本当に１００％だと思います。

上田：吉野に期待するところは走塁です。

――吉野選手はプロ志望届を提出されますが、プロへの思いを聞かせてください

吉野：野球を始めた時から、プロというところしか目指していなかったので、野球をやっているからには、どんな道をたどってでもプロを目指したいと思っています。プロを目指さなくなったら、もうそこで終わりだという気持ちでずっとやってきたというところが一番ですね。日本で一番野球がうまくなれる場所がプロだと思っているので、そこで野球をしてみたいです。

――プロを目指していることについて二人で話すことはありましたか

上田：大阪に遠征に行った時にお風呂で話しました。これからの進路について二人で話して、そこで、吉野の「プロになりたい」という強い思いを感じました。

――秋季リーグ戦で対戦したい選手は

上田：対戦したい選手か．．．

吉野：東大の．．．

上田：松本（＝松本慎之介、教育３・國學院久我山）。

吉野：でしょ。

上田：です。

吉野：僕はワセダの髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）です。

――秋季リーグ戦で活躍を期待する後輩は

上田：一宮です。

吉野：藤田（＝藤田一波、環１・智辯和歌山）です。

――ラストシーズンへの思い

上田：これまでまともな成績を残せていないので、ラストシーズンこそはという思いは強いです。自分の成績は追い求めますけど、一番はチームの勝利だと思っているので、日本一に貢献できるように頑張ります。

吉野：僕もこれまで誇れるような成績を残せたシーズンがないので、まずはやるべきことを一生懸命やりたいと思っています。ここまで頑張ってきたので、最後くらいは良い思いをさせてくれるんじゃないかなという気持ちもありますし、やるべきことをしっかりやった上で、あとは運に任せるというか、うまくいくと思っているので優勝します。

――最後に秋季リーグへの意気込みをお願いします

上田：日本一になります！

吉野：この代で野球ができるのも最後なので、優勝だけを目指します。試合に出られるのは９人だけですけど、いつも支えてくれた同期のみんなとパレードを歩けるように一生懸命頑張りたいです。

（取材、記事：原田武郎）