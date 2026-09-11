【ハンドボール（女子）】鉄壁の守備で相手を制圧　１年生の躍動もあり開幕２連勝／２０２６秋季女子２部Ｂリーグ第２戦ＶＳ東京薬科大学

リーグ戦第２戦、開幕からの連勝を狙う慶大は東京薬科大に３７－３で勝利した。

前半は慶大が守備からリズムを作り着実に得点を重ねていく。角田百合佳（環３・慶應女子）の活躍もあり完全にペースを握り、１９－０で折り返す。

後半、序盤は相手のディフェンスに阻まれ得点が止まるも、徐々に修正し３７－３で試合終了。開幕からの連勝で昇格に向け好発進を切った。

２０２６年９月５日（土）１０時〜 ＠帝京大学八王子キャンパスソラティオアリーナ

２０２６秋季女子２部Ｂリーグ第２戦 前半 後半 合計 慶大 １９ １８ ３５ 東京薬科大 ０ ３ ３

慶大は立ち上がりから流れを掴む。前半約３０秒、ディフェンスからの速攻で坂元結衣（総３・慶應義塾湘南藤沢）がシュートを決め、先制に成功する。その後も速攻を中心に得点を重ねていく。慶大ペースで試合が展開される中、１０分、東京薬科大はタイムアウトを要求する。

しかし、その後も主将・森田愛弓（理３・慶應義塾湘南藤沢）や角田ら主力メンバーの多彩な攻撃から連続得点し、点差を引き離す。ディフェンス陣も安定感のある守備で躍動。攻守の噛み合った慶大の連携力で相手を完封し、１９－０で前半を終える。

点差を広げていきたい後半、慶大は守備では奮闘するも、相手の固いディフェンスの壁に苦戦し、序盤はなかなか得点が生まれない。さらに４分、相手に７ｍスローを献上しピンチを迎える。しかしここで慶大は相手のミスを誘い、速攻から森田愛が一気にシュートまで運ぶ。後半の先制点も慶大が奪取することに成功した。その後は惜しくも得点は奪えず、ゴールネットまで我慢の時間が続く。そこで９分、慶大はタイムアウトを要求し、流れを引き戻そうと試みる。タイムアウト終了後、チームの期待に応えたのはやはり森田愛。最初のプレーでチャンスをモノにし、追加点を獲得した。

その後、相手にこの試合初得点を許すも、１年の下垣こころ（文１・豊岡）、松尾倭（経１・カリタス女子）に大学初得点が生まれる。フレッシュな面々の力を見せつけ、一気に慶大ペースに。ここで１４分、今度は東京薬科大がタイムアウトをとる。ただその直後、岡部希望（理１・柏陽）が見事に得点を奪い、流れを渡さない。西村美優（法１・慶應湘南藤沢）の大学初得点、終盤の園田綾乃（経２・慶應義塾湘南藤沢）による連続得点もあり相手を一気に突き放し、３７－３で試合終了。開幕から２連勝となった。

【選手インタビュー】

１人で１０得点を決めたエース・角田

ーー今日の試合を振り返って

今回の試合の相手は、そのもと分析とかできてたわけじゃなくて、初めて当たる相手で、どういう相手かわからなかったので、自分たちのペースを崩さないように頑張ろうみたいなことを最初言ってて、前後半通して、基本的には自分たちのペースで押したっていうのはすごい良かったなって思ったのと、初めて出場する１年生とかが全員得点できたことが良かったなとは思います。 反省としては、後半立ち上がりがちょっと悪かったり、後半の序盤で点数取れない時間が続いたので、そこを明日以降改善して全部全勝につなげられるように頑張ります。

ーー1人で10得点を決められていたが

試合を通して、基本的には点数を取って、自分たちのペースで流れを崩さないっていうことをずっと意識してたので、それが結果につながって良かったなと思います。

ーー前半流れを持って来れた要因

全員シュート率が高かったことと、ディフェンスのシステムを相手に合わせて調整できたことが良かったかなと思います。

ーー次戦に向けて

明日以降も毎週末試合が続いて、あと残り７戦あるので、気を緩めずに練習をして２部Ａ昇格できるように頑張ります。

大学初得点を記録した１年・松尾倭

ーー今日の試合を振り返って

個人的に初めてリーグ戦で出場したので緊張はしたんですけど、みんなでパスをたくさん回して、シュートまで繋げることができたのでよかったかなと思います。

ーーリーグ戦初得点について

シュートを決めた時は嬉しかったんですけど、自分の実力でシュートまで行くことはできなくて、先輩方がいっぱいパスを頑張って回してくださって打てたシュートだったので、もっとこれから戦力になれるように練習を重ねたいなと思いました。

ーー他の１年生とも得点を決められていたが

同期として、これまで入部してから頑張ってきたので、その成果がみんなで得られてよかったなと思いました。

ーー次戦に向けて

次戦からはベンチに入る時も入らない時もあるんですけど、ベンチ外でもベンチ内でも声とかプレーでチームを鼓舞できるようにしようと思います。

相手の攻撃を封じ込めた守護神・森田圭香（環４・淑徳）

ーー今日の試合を振り返って

３点決められちゃったんですけど、終始自分たちの速攻とか得点を重ねられたのかすごく良かったかなと思います。ただシュートミスだったりとか、細かいミスが多くて、本来だったらもうちょっと得点が伸びたところを決めきれなかったところがあるので、そこはチーム一環となって、今後の試合でしっかり枠内に決め切って、しっかりシュート率を上げるっていうところを意識してと頑張っていきたいなと思います。

ーー失点を抑えられた要因

ディフェンスがすごく良かったなって思うのと、相手のキーマンを試合の序盤で見抜いて、それに合わせたディフェンスの形を早い段階で作れたってことで、シュートまで行かせないっていうところを意識できたのかなと思います。

ーーディフェンスからの速攻で意識したこと

キーパーとしては、最初に走り出している人に対して正確なスローを出して、１本速攻で確実に点数まで繋げるというところで、しっかり広い視野を持って走り出している人にパスを出すっていうところを意識しました。

ーー次戦に向けて

私たちは昇格を目指しているので、今後１戦も落とせないっていう状況なんですけど、確実に１戦１戦勝ち切って、最終的に２部Ａ昇格できるように頑張ります。

（取材・記事：稲垣遥河）