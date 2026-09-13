【野球】副将コンビでチームを引っ張り勝ち点１ 寳田が待望のリーグ戦初安打含む３安打２打点／東京六大学野球 ２０２６秋季リーグ戦 東大２回戦 ＠明治神宮野球場

９月１３日（日）東京六大学野球２０２６秋季リーグ戦 東大２回戦 ＠明治神宮野球場

前日の試合を６－２で勝利した慶大は２回戦も１０－１で大勝し、今季初の勝ち点を獲得した。慶大は３回裏、小原大和（環４・花巻東）の内野ゴロと中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の遊失間に２点を先制する。４回裏には寳田裕椰（経４・三重）が待望のリーグ戦初安打・初打点を挙げると、小原もこれに続き５－０と点差を広げる。５回裏には吉開鉄朗（商４・慶應）、丸田湊斗（法３・慶應）、寳田が３連続で適時打を放つ。さらに６回には中塚、８回には小原にそれぞれ今季初本塁打が生まれ、東大から１０点を奪う。一方、投手陣は先発・広池浩成（経４・慶應）が３回表に振り逃げを含む４奪三振を見せるなど５回無失点１０奪三振で流れを作ると、２番手・沖村要（商４・慶應）も２回無失点３奪三振と流れを渡さない。リーグ戦初登板となった別所孝亮（環４・大阪桐蔭）は堀端大貴（農３・向陽）に本塁打を浴びたものの、最終回は熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）が抑え、１０－１で勝利した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 慶大 0 0 2 3 3 1 0 1 × 10

慶大バッテリー：〇広池、沖村、別所、熊ノ郷ー吉開

東大バッテリー：●高橋、中根、小山、佐伯、栗林ー深見、大山

慶大本塁打：中塚１号ソロ（６回）、小原１号ソロ（８回）

東大本塁打：堀端１号ソロ（８回）

東京六大学野球２０２６秋季リーグの開幕戦となった前日の東大１回戦では、先発・渡辺和大（商４・高松商業）が２回裏に小村旺輔（経４・私立武蔵）の犠飛、４回裏に横井春太朗（工３・市立向陽）の内野ゴロの間に追加点を許し、２点を追う展開に。しかし、４回まで松本慎之介（教育３・國學院久我山）に無安打に抑えられていた打線が５回表に４本の長打を放ち、一気に逆転。７回表には主将・今津慶介（総４・旭川東）に今季第１号本塁打が生まれるなど、６－２で試合を制した。

今季初の勝ち点を決める２回戦の先発は広池。春季リーグでは規定投球回未達のものの、６試合で１９回を投げ防御率２・３７という数字を残した。

広池は初回、２回と無安打に抑える。３回表には小美野晴寛（文Ⅱ２・早稲田）に振り逃げを許すものの、その後３者連続三振を奪い、１回４奪三振という離れ業を見せる。

広池を援護したい打線は３回裏、先頭・丸田が四球で出塁すると、盗塁と暴投で三塁に進む。続く寳田は四球を選ぶと、今津の一ゴロ間に二、三塁に。ここで小原の二ゴロ間に三塁走者が生還し、先制に成功。なおも２死三塁で中塚が遊失で出塁し２点目を追加。さらに一宮知樹（経２・八千代松陰）が左中間に二塁打を放つも、林純司（環３・報徳学園）は見三振に倒れる。

４回裏には、１死から吉開が右安打を放つと、盗塁を決める。丸田は空三振を喫するも、寳田が左翼手の頭上を襲う適時二塁打を放つ。これが待望のリーグ戦初安打・初打点となった。さらに今津が四球、小原が左フェンス直撃の適時二塁打を放ち、この回３点を挙げる。

５回表、広池は伊藤滉一郎（工４・県立千葉）から空三振を奪い、この試合１０個目の三振を奪う。広池は５回８６球被安打１、１０奪三振と東大打線を封じ込める。

５回裏、先頭の一宮が左中間へ二塁打を放つと、林純の右飛で三塁に進塁。１死三塁から吉開が右前に適時打、丸田の左中間への適時二塁打、寳田が中越えの適時二塁打を放ち、この回も３点を挙げ、８－０に。

６回からは沖村が登板し、２奪三振含む三者凡退に抑える。するとその裏、中塚が佐伯豪栄（工４・渋谷幕張）から右翼席に今季第１号本塁打を放ち、９点目を挙げる。

７回表も沖村が三者凡退に抑える。その裏、寳田の右安打などで二、三塁のチャンスを作るも、今津は遊ゴロに倒れる。

８回表はリーグ戦初登板となる別所孝亮がマウンドに上がる。しかし別所は代打・堀端に右翼席への本塁打を浴びる。しかし８回裏、先頭の小原が栗林和輝（工３・灘）から右翼席への今季第１号本塁打を放ち、１０点目。さらに中塚は四球、一宮はこの日３本目の二塁打でチャンスを作るも得点を挙げられず。

最終回は熊ノ郷が登板。秋元諒（法３・市川）に四球を許すも、明石健（農４・渋谷幕張）を投ゴロに打ち取り試合終了。これで今季初の勝ち点を挙げた。

前日の試合では渡辺和が２失点、打線も４回まで松本慎に無安打に抑えられるなど東大を追いかける展開だったが、この試合では序盤に先制し、相手に主導権を握らせることなく、大量得点で試合を制した。振り返ってみれば打線は１４安打１０得点２本塁打、投手陣は被安打２、被本塁打１、１失点と投打ともに満足のいく結果であったであろう。特に寳田が３安打２打点や広池が５回無失点など４年生が勝利を呼び込む活躍をしたことが大きい。次節は2週間後、立大とのカードに臨むことになる。４年生の活躍に期待して２つ目の勝ち点を挙げたい。

◆活躍選手コメント

寳田裕椰（経４・三重）

最初の一本を打つことが非常に難しかったので、良い結果が出て良かったです。スタンドからの歓声が非常に嬉しかったです。次戦もチーム一丸となって戦います！

小原大和（環４・花巻東）

広池の援護をすることができてよかったです。次戦の立教戦も大事な場面で自分のバットでチームを勝利に導きます！

（記事：奈須龍成／写真：河合亜采子、林佑真、神戸佑貴、山内悠暉）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 寳田裕椰（経４・三重） 一邪飛 四球 左２ 中２ 右安 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 捕２ 一ゴロ 四球 右飛 遊ゴロ 4 服部翔（政３・星稜） [D] 小原大和（環４・花巻東） 左飛 二ゴロ 左２ 見三振 右本 [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 三安 遊失 中飛 右本 四球 9 藤田一波（環１・智辯和歌山） [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 空三振 左２ 中２ 右飛 左２ [6] 林純司（環３・報徳学園） 三ゴロ 見三振 中飛 一ゴロ 見三振 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 二ゴロ 右飛 一ゴロ 空三振 遊飛 3 山本勇太（政２・慶應湘南藤沢） [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 空三振 右安 右安 遊飛 三ゴロ [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 四球 空三振 中２ 四球

◆慶大投手成績