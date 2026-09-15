【競走】市村が慶大12年ぶり男子800m決勝進出！　十種・高橋、やり投・倉田も４位入賞の奮闘を見せる／天皇賜盃第95回日本学生陸上競技対校選手権大会

９月５日から７日にかけて、横浜・日産スタジアムにて開催された天皇賜盃第９５回日本学生陸上競技対校選手権大会（全カレ）。慶大は、目標であった「男子２０点・女子１８点」には及ばず、男子７.３５点、女子８点の結果となった。

真夏の暑さから一転、１０月並みの肌寒さと冷たい雨が続いた３日間。厳しいコンディションの中、選手たちは「大学陸上最高峰」の特別な舞台でしのぎを削った。

「最後の全カレ」となった４年生は苦戦を強いられた。女子やり投の前回王者・倉田紗優加（環４・伊那北）は、連覇を狙うも、最終順位は４位と表彰台を逃す結果に。主将・須﨑遥也（商４・丸亀）も、男子走高跳で惜しくも６位。

そんな中、頭角を現したのは、男子８００ｍの市村瞭太郎（経３・慶應志木）。準決勝ではラストに驚異的な追い上げを見せ、慶大として実に１２年ぶりとなる念願の決勝進出を決めた。

結果

〈男子〉７.３５点／総合２３位

〈女子〉８点／総合２２位

種目 選手名 記録 備考 男子200ｍ 予選 林 明良 ― DNS 三宅 陽立 ― DNS 男子400ｍＨ 予選 沼田 直樹 53秒31 6着 男子800ｍ 予選 市村 瞭太郎 1分51秒92 3着／準決進出 準決勝 市村 瞭太郎 1分52秒01 2着／決勝進出 決勝 市村 瞭太郎 1分50秒86 7位／2点獲得 男子走幅跳 決勝 細萱 颯生 7m28(+1.4) 17位 男子走高跳 決勝 須﨑 遥也 2m05 6位／0.85点獲得* 女子100ｍＨ 予選 坂田 涼音 14秒98 7着 女子三段跳 決勝 佐田 那奈 12m33(+0.5) 6位／3点獲得 女子やり投 決勝 倉田 紗優加 51m51 4位／5点獲得 男子4×100ｍＲ 予選 中島 叶雅、三宅 陽立、岩舩 遙信、藤井 清雅 39秒54 4着 男子4×400ｍＲ 予選 沼田 直樹、荒井 光、圓山 倫生、長谷川 滉 3分13秒77 5着

*６位に、同一記録（無効試技回数も同じ）の選手が７人並んだため、得点は０.８５点になる

種目 選手名 十種競技 高橋諒 総合得点 6940点 4位／4.5点獲得** 十種100ｍ 11秒26(-0.8) 十種走幅跳 6m80(+1.0) 十種砲丸投 11m48 十種走高跳 1m89 十種400m 50秒73 十種110ｍＨ 15秒16(-2.3) 十種円盤投 35m04 十種棒高跳 4m00 十種やり投 53m40 十種1500ｍ 4分43秒60

**４位に同じ得点の選手が１人並んだため、得点は４.５点になる

トラック

８００ｍ予選には市村瞭太郎（経３・慶應志木）が出場。スタート直後は全選手横並びの拮抗した展開となるが、４００ｍ付近で２位につけると、６００ｍを通過したタイミングで仕掛け、先頭に躍り出る。ハイペースのレースのなか、ラスト２００ｍは粘りを見せて３位フィニッシュし、準決勝進出を決めた。

予選と同日、雨足が強まる中で準決勝が始まる。市村は序盤から集団の前方で積極的にレースを進める。一時集団の後方に下がる場面もあったが、残り２００ｍを切ってから驚異的な追い上げを見せる。ラストの直線で一気に前方の選手を追い抜き、組２着でフィニッシュ。慶大勢１２年ぶり、そして本人も今大会の目標として掲げていた決勝へと駒を進めた。

翌日、男子８００ｍ決勝では、激しい競り合いの中で集団の後方に位置取り、冷静にレースを進めていく。一度集団から離されかけるも懸命に食らいつき、必死のラストスパートをかける。ハイレベルな選手たちの中で奮闘を見せ、７位入賞を果たした。

ルーキーの坂田涼音（環１・渋谷幕張）は女子１００ｍＨに出場し、予選で７着となった。

男子４×１００ｍＲ予選には、中島叶雅（商４・慶應）、三宅陽立（環２・県立長田）、岩舩遙信（環３・新潟明訓）、藤井清雅（総３・渋谷幕張）が出場するも、４着となり決勝進出とはならず、競技を終えた。

４００ｍＨ予選に沼田直樹（法３・慶應）が出場。大雨に見舞われる中、６着となった。

男子４×４００ｍＲ予選には沼田直樹（法３・慶應）、荒井光（政１・国立）、圓山倫生（総２・新潟）、長谷川滉（総３・都立駒場）が出場するも、５着で決勝進出とはならなかった。

フィールド

女子やり投では、絶対女王・倉田紗優加（環４・伊那北）が連覇をかけた戦いに挑む。優勝と共に、同競技パリオリンピック金メダリストの北口榛花が持つ大会記録更新に期待がかかる。１投目で５０ｍ２２をマークするが、降りしきる雨の影響もあり、その後はなかなか記録を伸ばすことができない。それでも５投目、６投目と記録を伸ばし、最終６投目で５１ｍ５１を記録する。最終順位は４位にとどまり、表彰台にはあと一歩届かず。しかし奮闘を見せ、チーム初得点となる５点を獲得した。

男子走高跳には主将の須﨑遥也（商４・丸亀）が満を持して登場。最初の高さとなる２ｍ０５を一発目の試技で悠々クリア。しかし続く２ｍ１０の高さをクリアすることができず、記録２ｍ０５で競技終了となった。朝から断続的に降り続いていた雨の影響もあり記録を伸ばしきることができなかったが、６位入賞を果たした。目標としていたところには届かず、競技終了後には悔しさをにじませた。それでも直後の市村の決勝では、間近で仲間を鼓舞するなど、最後まで主将としての役目を全うした。

女子三段跳には、佐田那奈（看３・福岡雙葉）が出場。強まった雨で試合が中断となるなど波乱が巻き起こる中、佐田は徐々に記録を伸ばし、３度目の跳躍で１２ｍ３３を記録。上位選手８名のみで行われる４回目以降の試技に見事駒を進めた。その後の試技では記録を伸ばすことはできなかったが、全体６位で競技を終えた。

今年大飛躍を果たした細萱颯生（政３・桐朋）は、男子走幅跳に出場。結果は７ｍ２８（＋１.４）で第１７位。全国の舞台で、レベルの高さを見せつけられる結果となった。

混成（十種競技）

十種競技に出場した高橋諒（商３・桐朋）は、１日目、１００ｍは１１秒２６で７着。続いて走幅跳では、１回目の試技で６ｍ８０を出すが、２回目・３回目の試技はファウルとなり、記録は６ｍ８０。砲丸投は最終投擲となる３回目に１１ｍ４８を記録する。３種目終了時点で２１４６点、暫定１２位。ここまで高橋の本領発揮とはならず、上位勢との差が広がっていく苦しいスタートになった。

しかしその後の走高跳では、１ｍ７７からスタートし、順調にクリアしていく。１ｍ８９まで一度もバーを落とすことなく競技は進み、高さは１ｍ９２、挑戦者は残り５人に。高橋はここで３回失敗してしまうが、他２人も同様に失敗したため、無効試技回数が最小であった高橋が種目３位となる。十種１日目最終種目の４００ｍは５０秒７３で５着。１日目（５種目）終了時点では暫定１２位。決して順調とは言えないものの、２日目へと望みを繋いだ。

雨が降りしきり冷え込む中、２日目が始まる。高橋は２日目最初の１１０ｍＨを１５秒１６でスタート。続く円盤投では３５ｍ０４をマークし、この種目６位につけ再起を図る。棒高跳では、最初の跳躍で３ｍ６０をクリアして波に乗ると、続けて３ｍ７０、３ｍ８０も危なげなく突破。最終的に４ｍ００まで記録を伸ばした。やり投では最終投擲となる３投目に５３ｍ４０を記録し、種目４位で徐々に総合順位を上げていく。最終種目となる１５００ｍで４分４３秒６０を記録し、無事競技を終えた。最終的には総合４位入賞を果たした。

選手インタビュー

男子走高跳・須﨑遥也

――競技当日（大会３日目）は雨でした。当日のコンディションについて、どのように考えていましたか？またどのような対策をしていましたか？

試合当日が雨予報になることは以前から予想できていたため、雨の中では助走で滑ったり、踏み切りの感覚が変わったりする可能性がありました。助走の段階からしっかりと地面を踏み、力を伝えていくイメージを持ってピットに入りました。

自分は、パワーを生かしてダイナミックに跳ぶタイプだと考えています。そのため、雨という難しいコンディションではありましたが、自分の跳躍の特性を考えれば、十分に戦えるという自信はありました。

――ご自身の結果について、率直な感想を教えてください

記録だけを見れば、決して満足のいくものではないかもしれません。しかし、入賞し、僅かな得点を獲得出来たことは非常に評価できることだと考えています。

――最後に４年間応援してくれていた人、支えてくれた人へメッセージをお願いします

ここまで競技を続け、今回の結果を残すことができたのは、日頃から支えてくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございました。

一方で、競技者としても、主将としても、まだここで終わりではありません。主将としては、同志社大学との対抗戦や箱根駅伝予選会が控えています。また、個人としても、１０月中旬に国民スポーツ大会への出場を予定しています。

最後まで自分の役割を全うしたいと考えています。引き続き、応援・ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

女子やり投・倉田紗優加

――当日は大荒れの天気でした。競技当日のコンディションについて、どのように考えていましたか？またどのような対策をしていましたか？

大学１年の日本選手権で雨の中、塾記録を出すことができた経験もあり、雨は得意な方だったので自分の投げができれば大丈夫だと思っていました。槍はグリップが濡れてしまうと滑ってかかりが悪くなるため飛距離が出なくなります。そのためタオルや傘を持参して投げる直前まで濡れないよう細心の注意を払っていました。

――ご自身の結果について、率直な感想を教えてください

２連覇を狙っていた中で表彰台にも登ることができなかったことに大変情けなさを感じています。記録的にも優勝が狙えないわけではなかった上に、２〜４位がかなり接戦だったため余計に悔しいです。

――最後に４年間応援してくれていた人、支えてくれた人へメッセージをお願いします

最近は特に、１人ではここまで来ることができなかったと日々感じています。うまく行かない時に自分のことのように悩んでくれてうまく行った時に自分のことのように喜んでくれるかけがえのない仲間がいてくださることで４年間が改めて充実していたなと思います。結果を笑顔で報告したい方がたくさんいるのでこれからもまだまだ自分を超え続けられるよう精進します。

男子８００ｍ・市村瞭太郎

――どのような心境で大会を迎えましたか？

今回で３度目の全国大会で、関東インカレよりもレベルの高い環境の中で自分がどこまで戦えるのかを楽しみにしていました。今年はこれまでと練習方法を変え、約２週間にわたる長めの合宿を行い、良い手応えを得られました。その上で準決勝進出を絶対条件、あわよくば決勝進出を目標に設定して臨みました。

――準決勝では慶大１２年ぶりの決勝進出を果たしました。準決勝での走りを振り返っての感想を教えてください。

資格記録は組で下から２番目で、厳しい戦いになることは覚悟していましたが、とにかくレースを楽しむこと、恐れることなく自分らしい走りをすることを考えていました。当日は雨が非常に強く、スローな展開からラストスパート勝負になると予想していました。だからこそ冷静に判断し続け、焦らないことを意識しました。

レースでは「まだいける、まだいける」とラスト１００ｍまで力を温存することができ、ラストスパートで刺すことができました。以前から課題としていたスプリントに対する余裕度と、ラストスパートでの切り替えの部分を克服し、決勝に進出することができました。

全中に出場して以降、「全国入賞」を目標に取り組んできました。中学から約６年間追い続けた最大の目標を達成でき、言葉では言い表せないほどの喜びがありました。自分はインターハイで入賞・優勝を経験した選手ではなく、大学に入ってから伸びた選手です。全カレとなると高校時代から実力のある選手が活躍する舞台という印象がありますが、たとえ高校で大した実績を残せていなくても、慶應という環境の中で活躍できるということを、同期や後輩たちに示すことができたと思います。

――決勝を振り返っての感想を教えてください。

予選と準決勝の疲労が残り、順位争いに絡めなかったことを悔しく感じました。決勝進出そのものが目標になってしまい、決勝の舞台に立った時点で満足していた部分があったと思います。上位の選手との実力差も大きく、決勝に行っただけで満足することはできません。来年、最後の日本インカレでは、順位争いに絡み、表彰台に乗れるよう、残りの１年間を過ごしていきたいと思います。

――今後の目標を教えてください。

日本選手権決勝進出、関東インカレ優勝、日本インカレ表彰台を目標に頑張ります。そのためにはまず、日本選手権の参加標準記録を突破するところから取り組んでいきます。

取材：片山春佳、鈴木拓己、髙木謙、竹腰環、中島冬奈、中原亜季帆、山口和紀