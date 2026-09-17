【ソッカー（男子）】横浜F・マリノスユース×U16日本代表　経験豊富な若武者が求めるものは目に見える結果のみ　海邊真太朗×岩井優太／１年生インタビュー「ROOKIES FILE」Vol.11

（左：岩井、右：海邊）

１年生の新人記者を中心に、１年生の選手たちにインタビューをするこの企画。第１１回はソッカー（男子）・海邊真太朗（法１・城郷高／横浜F・マリノスユース）選手、岩井優太（法１・駒大高）選手です！（このインタビューは８月１８日に対面で実施しました。）

ーー自己紹介

海邊：法学部法律学科１年の海邊真太朗です。ポジションは主にＭＦで、ラストパスとか展開力が自分の持ち味です。

岩井：同じく法学部法律学科１年の岩井優太です。ポジションはＦWをやってて、得意なプレーとしては、ゴール前でのシュートだったり得点を奪うっていうところです。

ーー競技の経歴

海邊：小学校のころ最初は地元のサッカーチームでスタートして、小学校３年生から高校３年生まで１０年間、横浜Ｆ・マリノスの下部組織に所属してました。その後、慶應大学に入学しました。

岩井：小学校のころは地元のクラブチームに所属していて、小学校５年のころから中学２年まで福岡のほうに行ってたんですけど、そこでは学校の部活動っていう形で中体連に所属してて、中３で東京に戻ってきてからも中体連で活動してて、高校は駒澤大学高校でやっていたていう感じです。

ーーお互いの印象

海邊：優太は私生活だと生きるのがうまいなって。１年生は結構仕事があるんですけど、めっちゃ仕事やるわけでもなければ、なんて言うんですかね（笑）、ちょうど良い具合でこなせるというか、要領良いイメージです。

岩井：海邊はとにかくストイックかなって感じてて、マリノスユースでやってたっていうことも関係してるのかなと思うんですけど、食生活のところから日常生活、トレーニング以外の時間帯でも常にサッカーについて考えていて、サッカーに対してすごいストイックな選手だなって思います。

ーー横浜Ｆ・マリノスユースは厳しいのか

海邊：そんなにルールとかは厳しくないんですけど、よく言われていたのは自分次第っていうことで、「やってもやらなくてもいいけど返ってくるのは自分だぞ」っていうのはずっと言われてました。

ーー１年生同士の仲は深まってきたか

海邊：だいぶ深まってきましたね。

ーー具体的なエピソードは

海邊：最初は一般受験、指定校、総合型とかでグループみたいなのは多少なりともあったと思うんですけど、今はそういうのはなくて、みんな仲良いなっていう印象です。

岩井：慶應の良さっていうので学年ミーティングっていうのを定期的に開催するんですけど、その中で各個人で本音をぶつけあったりして高め合っていく組織だと思っているので、そこのところで徐々に仲良くなってお互いを知れてるっていうところでそう感じてますね

ーー受験方式という話があったがお二人は

海邊、岩井：総合型です。

ーーサッカーと受験勉強の両立においての苦労は

海邊：去年の総合型の受験は９月とかだったんですけど、高３になってから９月までの半年間は、サッカー以外の時間は基本的に総合型に向けた探求とか勉強っていう感じだったので、そこの両立っていうのは難しかったです。

岩井：サッカーの選抜歴があるのでそこを有利に使えるようにしながら、直前期とかは一切部活は休んでなくて、１日の中で部活と寝てる時間と受験の対策に当てる時間をしっかり分けてというか、両立できるような形で取り組むことを意識してました。

ーー競技を始めた時期、きっかけ

海邊：僕は５歳のときに始めたんですけど、３つ上の兄が地元のサッカークラブでサッカーを始めたのをきっかけにスタートしました。

岩井：僕は３歳でサッカーを始めたんですけど、最初の動機は特にこれといったものはなくて、親が「運動させた方が良いな」みたいな感じで、いろんなところに行ったとは思うんですけど、自分に一番合っているサッカーを始めました。

ーー高校までの競技生活を振り返って

海邊：小学校のころは、最初マリノスに入ったころはみんなレベルが高いのでついていくのに精一杯で、試合に出れない時期とかもあったんですけど、小学校６年生くらいになってから徐々にチームの中心選手になれてきて選抜とかに選ばれて、その結果中学校のマリノスでプレーさせてもらえることができて、中学校は２年生のころから３年生の試合にも出させてもらって、全国大会とか海外遠征とかいろんな経験をさせてもらって、順調に高校もマリノスでプレーさせていただいて。部員ブログにも書いたんですけど、中学校のころに腎臓疾患でサッカーを続けられるかどうかわからない状況で、マリノスのアカデミーの方々とお話しする中で、サッカーができないリスクがある中でも、マリノスでサッカーを続けさせてもらえるっていう機会をもらって、高校３年間はそういう意味でもプロになってマリノスに恩返ししたいなっていう思いがすごいあったんですけど、自分の思うようなプレーっていうのがなかなかできなくて。高校３年間は思い描いたような３年間にはならなかったんですけど、大学４年間で今までよりも良い結果を残して恩返ししたいなっていう気持ちはあります。

岩井：自分は年齢を重ねるごとに徐々にステップアップしてきたサッカー人生かなって今振り返ってみて思ってるんですけど、小学校のときとかは選ばれても北九州市選抜止まりで、なんなら区選抜止まりみたいなところで、県大会に出場することがギリギリできるかできないかっていう、チームの中では上手い方かもしれないですけど、側から見たら決して特別な選手ではないっていう状態で。中学校に上がって、県内のそこそこの強豪校に入ってたんですけど、そこに通い始める中で成長することができて、中学２年生のときに初めて県選抜に選ばれることができて、チームとしても九州大会に初めて出場して。こっち（東京）に帰ってきてからは、高校１年で駒澤に入学してルーキーリーグの方で、１年生リーグではあるんですけど、得点王、アシスト王、ＭＶＰの三冠を達成して、そこから徐々に駒澤のチーム内でもステップアップしていった感じで、高校２年生のときにはチームとしてインターハイに１０年ぶりに出場して、それと同時に自分はＵ１６の日本代表に選出してもらって、徐々にレベルアップしていった中で、高校３年生のときにケガで半分ぐらいの時間公式戦には出場することができなくて、思うような高校３年生の１年間をプレーすることはできなかったんですけど、そこの悔しさも含めて大学４年間で頑張っていきたいと思っています。

ーー高校３年間の悔しさをどう大学で晴らしていきたいか

海邊：僕も優太と一緒で高校３年間はケガがすごく多くて、思うように行かない時期も多かったんですけど、まずは大学はケガなしっていうところを４年間続けていきたいっていうのと、あとはチームとしても個人としてもそういう目に見える結果っていうのを意識してやっていきたいと思います。

岩井：自分も似たことにはなってしまうんですけど、ステップアップしていく中で何が一番自分の中で価値となっているのかなって考えたときに、やっぱりＦWとしてゴールという目に見える形で結果を出すことによって、自分もチームもステップアップできたかなって感じているので、そこの得点を奪うっていうところにこだわって過ごしていきたいかなって思います。

ーー慶應を選んだ理由

海邊：それもマリノスの話にはなっちゃうんですけど、高校になってから「サッカーだけじゃないよ」っていうのは常々言われてて、その中でサッカー以外の選択肢を広げるために慶應大学っていうのは最適な場所だな考えたのと、一番の理由は家から近いっていうので、サッカーに打ち込める環境が整っているなっていうので選びました。

岩井：駒澤が大学の付属高校で何もしなくてもそのまま駒澤に上がることができるんですけど、そういった中で高校２年のときに国立競技場での早慶戦を見る機会があって、行きたいなっていうよりはかっこいいなっていう感じで興味を抱いた記憶があって、その中でソッカー部に所属しているわけではないんですけど、駒澤のサッカー部から総合型の入試で慶應に入学した先輩が何人かいて、先輩からの紹介とかもあり自分も法学部に総合型入試っていう形で挑戦してみようかなって思ったのが最初のきっかけです。

ーー入部を決めた理由

海邊：受験する上でソッカー部に入りたいっていう意思はあったので、入部するっていうのは大学入る前から決めていました。

岩井：高校３年生の１年間でケガとか上手くいかない時期が多くあって、「もういいかな」って思う時期もあったんですけど、引退してから数ヶ月の間はサッカーを離れて生活してみて「物足りないな」って感じた自分がいて、ソッカー部の練習会にも参加して、ソッカー部でもう一回サッカーに打ち込んでみようかなと決意しました。

ーー入部から現在までを振り返って

海邊：僕はもうちょっと試合に絡みたいなと思っていて、メンバーには入っているんですけど出場時間は自分は少ないので、そこに対しての悔しい思いっていうのは結構この４ヶ月間で感じました。

岩井：自分はメンバーにもよく入ってて試合に出場する機会が結構多くて、得点も５ゴールくらい奪えているんですけど、まだまだ物足りないなっていう感じで自分の思うようなプレーを出せていないっていうのが現状で、ここからＴＯＰチームの試合に絡んでいくために、もっとゴールという形で結果を示していかないといけないかなって思ってます。

ーー高校と大学の違い

海邊：一番感じるのは強度っていうところで、サッカーの上手さとかだけでいったら（高校の）ユースのほうが正直レベルが高いのかなっていう部分があるんですけど、大学サッカーを経験してみて球際のところとか攻守の切り替えとか、一個一個のプレー強度が全然違いますね。

岩井：自分も強度のところだったりとかアジリティの高さっていうところで高校との差を感じているっていうのがあって、あとは慶應のサッカーは後ろからつないでいくスタイルだと思うんですけど、そこのサッカーに慣れるというか、そのチームに求められている選手になるっていうのに一つ苦労しているところがあるかなって思います。

ーー初出場のピッチの感触

海邊：そんなに試合の直前に緊張するタイプとかではないのでいつも通りだったとは思うんですけど、やっぱり練習試合とかとは違って公式戦は強度が上がるし、勝利に対する意欲みたいなのも違うと思うので、そこの勝ちにこだわるところっていうのは高校のときよりも相手に感じました。

岩井：最初の公式戦はゴールに絡むっていうのができなかった悔しさっていうのが大きくて、特に緊張とかはなかったんですけど、初めての公式戦では強度に圧倒されてしまうような部分もあったかなって思います。

ーー早慶クラシコを見て感じたもの

海邊：率直に僕は悔しかったっていうのが一番で、プロサッカー選手を目指すうえで逆算したときに本当はもうＴＯＰチームにいなきゃいけないし、早くプロサッカー選手になるには早慶戦とかああいう舞台でもっと活躍してなきゃいけないっていう思いがあったので、チームが勝ったこと自体はチームにとって良いことだし嬉しいことではあると思うんですけど、自分の主観的に見たら悔しいっていう試合でした。

岩井：自分は「不甲斐ない」っていう言葉が一番合ってるかなって思ってて、その試合に出場して勝たせるっていうのを思い描いていた中で、ベンチにすら入れなくて外から試合を見てて、試合内容としては先制されたあと粘って持ちこたえて３発入れて勝ち切るっていう慶應の意地が見えた試合っていうところで、勝利は素直に嬉しくはあったんですけど、そこに絡めないっていうのを冷静に考えたときにそんな感じだったなって思います。

ーープレーがすごいと思ったチームメイト

海邊：僕は同じポジションの山本凉（法２・桐蔭学園）くんっていう２年生の先輩なんですけど、凉くんの特徴としてはボールを持ったときに違いを生み出せる選手っていうことで、自分とは全く違うタイプだけど自分にはないものをすごい持ってる選手だなと思います。

岩井：自分はポジションは少し変わってしまうんですけど、右ＷＧの三浦大其（経３・慶應）選手はすごいなって思ってて、スタッツで見ても前期７ゴール４アシストで得点に一番多く絡んでいるっていうところで、自分が一番大事にしている目に見える結果を一番示している選手だと思いますし、大其くんのそのドリブルの形っていうか自分のテリトリーを持っている感じがして、その絶対に負けない自分の武器っていうのをすごく感じたので、自分の得意なプレーっていうのは絶対に作り出していかないといけないなって思いました。

ーー岩井選手の高校の先輩である秋元心太選手（法３・駒大高）の存在は

岩井：高校のときは自分が高１で心太が高３で一緒にプレーした期間が半年ぐらいだけだったんですけど、そのときは特に印象はないというか（笑）優しい先輩だなって思ったんですけど、（大学に）入ってきてそれは変わらず自分を見たときには向こうから声をかけてきてくれるし、関東リーグでもＣＢでスタメンで出ている試合が数多くあって堂々とプレーしている姿を見て、自分の先輩が活躍しているから自分も頑張んなきゃいけないっていうのは思ってます。

ーー自分の持ち味、強み

海邊：僕の強みだと思っているのは右足のパスとかキックで、ボールをすごく持つタイプではないんですけど、ボールを触ったときにはそういうチャンスメイクとかゴールの起点になるプレーっていうのはできる自信はあります。

岩井：自分はゴール前のシュートっていうところはすごく注目してほしくて、どんな形であれゴール前で自分にボールが入ったらシュートを決め切る自身はありますし、ゴール前での駆け引きっていうところは評価されてきた部分だと思うので、そこを見てほしいですね。

ーーこの半年で成長したこと

海邊：精神的に強くなったなっていう印象があって、ソッカー部って走ったりサーキットとかきついメニューが多いんですけど、その中で今までユースとかだと経験したことないような練習が結構あって、そういうところで最後まで走り切るっていう精神的な部分っていうのは一番成長してるかなって感じます。

岩井：自分はまだできてはないんですけど、入学したころに比べれば守備のところは成長しているかなって感じていて、代表に行ったときも守備と攻撃の連動性っていうところを課題に挙げられて、高校サッカーだとどうしても意識的に守備するってところがあまりなくて自分がそこでやってこなかったっていうのもあって、そこは入学してから少し苦労した部分あるんですけど、徐々に慶應のサッカーを理解していくにつれてどこに立つべきか、どういう場面でプレッシャーをかけに行くべきかっていうところは徐々に理解しているかなっていう感じはあるので、そこの理解度は深めていきたいなって思っています。

ーー前線の選手の守備は大学に入ってより求められているのか

岩井：自分はＣＦをやっていて守備では一番最初にプレッシャーをかけに行く選手なので、そこで自分がどうできるかによって後ろの選手の守りやすさってところは変わってくると思うので、大事にしていきたいなと思っています。

ーー自分自身のチーム内での役割はどのように考えているか

海邊：チーム内だったら１年生っていうところで若いので、誰よりも元気にやらなきゃいけないっていうところがありますし、１年生らしさっていうところは自分の役割っていうよりかは１年生全体の役割かなって思います。

岩井：チームを脅かす存在にならないといけないなってところは感じていて、上級生と慶應義塾でプレーしている時間はもう少しっていう中で、そこにどんどん食い込んでいってチームの競争意識をより上げていって、より良いチームにしていく必要があるかなって思います。

ーー１年生としてのフレッシュさはここまで出せてきたか

海邊：まだまだだったかなって思います。先輩の方からも「まだ１年生の元気が足りない」っていうのは指摘されているので、そういうところは出していかないといけないかなって感じてます。

ーー１年生と言う立場から見た中町監督のサッカーの印象は

海邊：難しいなっていうのが第一印象で、ポジションの取り方も難しいしポジションの入れ替えとかっていうところで、頭を使うサッカーだなっていうのは感じました。

岩井：第一印象はキーパーがこんなに上がってビルドアップに参加するんだっていうのが一番感じたところで、中町さんがおっしゃっているのは、キーパーも入れて１１対１０を作ることによってマーキングエラーを起こして、できた弱点とかスペースをついて前進していくっていうことで、キーパーがビルドアップに参加しているっていうところと、ＣＦだけに関してはそんなに動きすぎず真ん中にいて、最後のゴール前のところで勝負してゴールを奪うっていうのを自分は求められているなって思ったことがあって、そこの後ろから繋ぐところと最後仕留めるところは少し難しいなって感じた部分はありました。

ーーＣＦが降りてきてボールを受ける動きというのはあまりないのか

岩井：そうですね、ＷＧとかＩＳＨの選手が前進させてくれたボールを最後ゴール前で仕留めるっていう感じですね。

ーーこの先ＴＯＰチームに上がったらチームにもたらしたいもの

海邊：もともとはボランチで、大学入ってからはＩＳＨっていう一個前のポジションに入ってボランチのときとは違う景色を見てきて、ＩＳＨとして評価されるためにはアシストというような目に見える結果っていうのが求められると思うので、そういうプレーを増やしてチームの勝利に直結するプレーをしたいです。

岩井：ゴールでチームを勝たせるっていうところ、チームの勝利に直結させるっていうところは大事にしていきたいと思います。

ーー参考にしている選手

海邊：タイプはちょっと違うんですけど、チアゴ・アルカンタラ（元バイエルン・ミュンヘン他／元スペイン代表）っていう選手がいて、自分はあんまりボールをもって違いを出す選手ではないので、チアゴ・アルカンタラ選手みたいにファーストタッチで外すところとか相手の逆をとるプレーっていうのは参考にしています。

岩井：自分は最近にはなってしまうんですけど上田綺世（現LOSCリール／日本代表）選手で、理由としてはなんでもできるＦＷで、収めることもできるし空中戦も強いし背後への抜け出しの能力も高いですし、自分で運んでゴールまで持っていく力もある選手だなって感じているのでそこは意識していきたいなって思ってます。

ーー試合前のルーティーン

海邊：僕は特に決めてなくて、ルーティーンができない日があるとプレーにも支障がでちゃうかなって思って、ルーティーンは決めてないです。

岩井：ルーティーンと言うか分からないですけど、精神統一っていうか気持ちの整理は試合前にやるようにしてて、ゴールを奪うっていうことを自分に言い聞かせてそれを実現させるようなプレーをするようにしてます。

ーー好きなチャント

海邊：俺は中町監督のチャントが好きで、小さいころからマリノスでプレーしてて、スタジアムにも小学校のころとかに見に行ったときに、実際に中町監督がプレーしているところを見ててよく歌ってた曲でもあったのでそれが一番好きです。

岩井：チャントっていうか若き血、ゴールをとったときに歌うので、決めて若き血を歌って喜びたいなっていつも思ってます。

ーー慶大の体育会の他競技で親交の深い選手

海邊：ラグビー部の前鹿川くん（＝前鹿川雄真／政１・桐蔭学園）とか西本くん（＝西本友哉／法１・桐蔭学園）とか、あとは野球部のモネケくん（＝モネケジェレミー結／政１・國學院久我山）とかは結構仲良くて、（西本とモネケとの）つながりは総合型の塾があるんですけど、そこでみんな優太も含めて一緒に対策とかしてたので、そこで仲良くなりました。

ーーサッカー以外に好きなこと、オフの過ごし方

海邊：自分は結構外に出るのが好きなので、一人でも晴れている日は１時間くらい家の周りとか散歩してます。

岩井：入学する前に免許を取れたので、最近はドライブして景色を楽しんでます。

ーールーキーイヤーで達成したい目標

海邊：ＴＯＰチームの試合に出場することです。

岩井：ＴＯＰチームの試合に出場して、ゴールを奪うっていうことを目標にしたいです。

ーー慶大での４年間で達成したい目標

海邊：チームとしては早慶戦は自分が所属する４年間はすべて勝ちたいっていうのと、今２部に所属しているので１部に昇格して１部で１位取るっていうところを目標にしていて、個人としてはなるべく早くプロサッカー選手になれるように頑張っていきたいです。

岩井：チームの中で絶対的なエースになりたいっていうところを一番の目標にしてて、そのためにゴールっていう結果で証明出来たらなって思います。

ーーその先の目標はプロサッカー選手なのか

岩井：自分は先のことを考えるのが得意じゃなくて、目の前の小さな目標を達成してその先に何があるかっていう感じです。

ーーケイスポ読者に向けて

海邊：慶應の試合にいろんな人に足を運んで欲しいなと思ってて、この記事を見てくれた人は時間が合えば慶應の試合に来てくれればいいなって思います。

岩井：サッカーに興味を持ってほしいと思ってて、慶應ソッカー部を応援してほしいのももちろんですし、サッカーはとても魅力のある競技だよって伝えたいです。

（取材：奥秋柚生）