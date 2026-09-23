【端艇】「水の王者」扇原が４６年ぶりの快挙　男子エイトは逆襲叶わず／第５３回全日本大学ローイング選手権大会４日目

昨年は出場が叶わなかった扇原優（医３・慶應）が男子シングルスカルにて見事優勝を果たした。慶大が全日本大学ローイング選手権大会（インカレ）の同種目で優勝を果たしたのは実に４６年ぶり。文武両道の大エースが歴史的快挙を成し遂げた。また、主将・岩本流空（商４・慶應）が率いる男子フォアはFinal Bで優勝、男子クォドルプルはFinal Bで３位という結果に終わった。Final Aに出場した種目では女子主将・笠原愛美が率いる女子舵手付きフォアはFinal Aで５位、男子舵手付きフォアはFinal Aで６位、男子エイトはFinal Aで５位と表彰台入りは果たせなかった。

２０２６年８月３０日（日）

第５３回全日本大学ローイング選手権大会@サンクジャパン戸田公園

◆試合結果

種目名 名前 結果 タイム 男子シングルスカル S：扇原優（医３・慶應） Final A １位 ７分２０秒３８ 男子フォア Ｓ：岩本流空（商４・慶應） ３：髙尾礼士（経４・慶應） ２：佐々木健太朗（商２・慶應） Ｂ：山田侑（経２・慶應） Final B １位 ６分３９秒７６ 男子クォドルプル Ｓ：倉片遼太郎（経１・慶應） ３：中村圭希（政２・慶應志木） ２：谷水祐仁（環３・慶應） Ｂ：中村航貴（経４・慶應） Final B ３位 ６分２５秒２５ 女子舵手付きフォア C：石川恵奈（商４・東洋英和） S：岩井咲嬉（法３・立教女学院） ３：佐藤亜美（文３・渋谷幕張） ２：髙木真保（商２・慶應女子） B：笠原愛美（経４・慶應湘南藤沢） Final A ５位 ７分３８秒３１ 男子舵手付きフォア 男子舵手付きフォア C：吉澤光憩（経２・慶應志木） S：髙島悠（政２・慶應湘南藤沢） ３：三野剛生（経４・慶進） ２：古舘弘光（経４・慶應） B：平田森裕（経３・開成） Final A ６位 ６分５６秒１６ 男子エイト C：坂田健太郎（法４・慶應） S：小糸源（環４・慶應NY） ７：白石健人（総３・今治西） ６：吉田伊吹（法２・慶應志木） ５：林和央也（政２・慶應志木） ４：牛場龍之介（理２・慶應） ３：藤森隆成（法３・慶應） ２：阿部憲太（商３・慶應） B：橋爪一樹（法２・慶應） Final A ５位 ６分８秒８７ OX盾レガッタ C：和田隆之介（政３・慶應志木） S：渡邉寛大（経４・日大習志野） ６：駒井朝陽（商１・慶應志木） ５：西山裕太郎（法１・慶應） ４：佐竹航（一橋大） ３：岸田晴己（一橋大） ２：下山寛貴（一橋大） B：鈴木颯真（経１・慶應） Final B ４位 ６分４２秒９７

男子シングルスカル

扇原優（医３・慶應）が1980年以来４６年ぶりの快挙に挑む。快挙の前に立ちはだかるのは強敵・首田笙（富山国際大）。今年６月に行われた全日本選手権ではこの首田に破れ、学生トップの座を逃した。レースが始まると、試合はやはり扇原と首田の一騎打ちに。1500m時点ではわずか２秒差ながらも扇原がリードする展開に。このまま逃げ切りたい扇原。應援指導部の後押しもあってか、最後は首田を引き離し、７分２０秒３８で優勝。「水の王者」の咆哮を戸田公園に轟かした。

男子フォア

慶大、龍谷大、東大の三つ巴の争いに。接戦を繰り広げ、最後は龍谷大との一騎打ちになるも、慶大６分３９秒７６、龍谷大６分４０秒５５と約１秒差の戦いを制し、見事１位に。Final Bで有終の美を飾った。

男子クォドルプル

序盤は順調な滑り出しだった慶大。1000m時点では１位の日体大と１秒差と好ペースで前半を折り返す。1500m時点でも３秒差と大きく離されていない一方で、３位の熊本大にジリジリと差を縮められる。最終的には６分２５秒２５で３位。惜しい結果に終わった。

女子舵手付きフォア

石川恵奈（商４・東洋英和）、岩井咲嬉（法３・立教女学院） 、佐藤亜美（文３・渋谷幕張） 、髙木真保（商２・慶應女子）、笠原愛美（経４・慶應湘南藤沢）の女子舵手付きフォアは準決勝を２位で通過しFinal Aに進出、メダル獲得を狙う。序盤から苦しい展開、1000m時点では１位の立命館大に１０秒差をつけられるなど、難しい状況を迎える。なんとか追い上げたい慶大だったが、猛攻も及ばず。７分３８秒３１の５位で終了。女子主将・笠原と４年・石川がラストレースを終えた。

男子舵手付きフォア

準決勝を３位で通過した慶大はFinal Aに進出。1000m時点では１位の仙台大と７秒差と苦しい展開も、1500m時点では１位の東京経済大とは大きく差をつけられるも、２位以降のチームに必死に喰らいつく展開に。徐々に追い上げを見せていた慶大だったが、その差は縮まらず。５位と３秒差の６分５６秒１６の６位でフィニッシュ。悔しい結果に終わった。

男子エイト

早慶レガッタでは大きく差をつけられ敗れた男子エイト。準決勝では早大６分１５秒９８、慶大６分１５秒９９とタッチの差で敗れ、２位でFinal Aへ進出。決勝での「逆襲」を誓う。しかし、試合は序盤から早大が圧倒的な滑り出し。１位の早大と４秒差で1000mを通過する。絶対に追い上げたい慶大だったが、その差は徐々に広がっていき、最終的には約７秒差で敗戦。早大１位、慶大５位という結果に終わった。

【試合後インタビュー】

◇扇原優（医３・慶應）

ーー今回の大会どのような気持ちで臨んだか

実は去年のインカレに資格試験の関係で出場出来ていなくて。くすぶった気持ちがあったので、絶対来年発揮してやるって思いで、 この１年間やってきたので。強い気持ちを持って、この大会に臨みました。

ーー予選１日目は圧倒的なタイムで通過したが

もともと全日本選手権の時に、今回３位だった首田選手に負けていて、その首田選手に結構タイムをつけられていたのは、かなり自信にはなりました。

ーー決勝を振り返って

決勝はもう首田選手と１対 １の勝負になると思っていたので。スタートからしっかり首田選手を見ながら、トップでレースを支配して、他選手の上げに合わせて、ペースコントロールしながらゴール出来たところが良かったのかなと思います。

ーー率直な今の気持ち

どちらかというと嬉しいよりも安心というか安堵の方がすごく大きくて。應援指導部の方や家族、部活のみんなとか本当にいろんな人に応援していただいてるので、その方たちに恩を返せてよかったなという気持ちです。

ーー今後の意気込み

今回男子エイトは５位だったんですけど、来年は男子エイトに自分も乗って、男子エイトで優勝することを目標に１年頑張りたいと思います。

（取材：塩田隆貴）