【ボクシング】憧れの後楽園のリングで…　そのパンチで新たな時代を築く　影山煌征×田久夕樹／１年生インタビュー「ROOKIES FILE」Vol.19

１年生の新人記者を中心に、１年生の選手たちにインタビューをするこの企画。第１９回は、ボクシング・影山煌征（法１・慶應）選手、田久夕樹（政１・慶應）選手です！（このインタビューは９月１５日に対面で実施しました。）

ーー他己紹介

影山：彼は大学１年生の法学部政治学科の田久夕樹っていうんですけど、彼は非常に長い距離で戦う選手で、長い距離から打ち込むワンツーとかめちゃめちゃ強いしそれからのコンビネーションとかもめちゃめちゃ強い選手です。勝負どこを絶対決めきる、最後のリーグ戦の時とかも大東（＝大東文化大学）戦で、彼で勝負が決まりましたし彼はここぞっていう時にちゃんと決める男っていう感じです。

田久：彼の名前は影山煌征君で、法学部法律学科の１年生、高校時代からインターハイとか全日本の関東ブロックに出場したりして、国スポの順位が５位に入ったりする実力者で。近距離での打ち合いのパンチ力と的確なパンチの選択っていうのが強みかなって思います。大学に入ってからも大東戦に一緒に出場したりとか、弁護士を目指して勉強してたりっていうところで、色々なことをやっていると思います。

ーーお互いの競技歴は

影山：彼は高校からボクシングを始めたんですけど、小学校１年生から空手をやってて今も続けてる？

田久：今は休会中だけど。

影山：でも試合とかも最近出てて、空手はずっと何年くらい？

田久：１１年。

影山：１１年やってて、それが高校でボクシングを始めて生きてるっていうか、近い距離の連打とかも強いですし。僕は元々全然関係ないソフトテニスを中学の時やってて、（ボクシングを）見るの好きだったんで高校から始めて今っていう感じです。

ーーお互いの印象は

田久：影山君は高校ボクシング部の主将やってくれたりとか、あとは２年生の時とかでも部のムードメーカーで引っ張ってくれるようなリーダー的な役割で、大学でも他の選手にたくさん技術を教えてくれたりとかっていうところで、すごい部の中で重要な立ち位置にいると思います。

影山：ボクシングって減量とか色々そういうものがつくんで、彼はそういう減量とか栄養の知識とかに卓越してて、それで技術とか部がどうしたらよくなっていくかっていうのも客観的に考えられる人で。それが部のためになっていると思います。

ーーボクシングを始めたきっかけは

田久：自分は極真空手をやっていたんですけど。空手は蹴りは全身に攻撃してもいいんですけどパンチの方が顔面は禁止になっていて胴体の部分だけなので、顔面のパンチっていうのは効果的な攻撃だと思っていて。顔面パンチだけじゃなく締め技とか投げ技とかで他の格闘技をやってみたいなと思って合氣道だったり少林寺拳法とかいろいろな格闘技のサークルを見て、ボクシングが一番楽しいと思って始めました。

影山：（ボクシングを）見るのは好きで、今盛り上がってるRIZINとかボクシングの団体の試合動画とか見てて、ちょっと俺もやりたいなってただの好奇心からボクシングにしか目がなくて。高校受験からなんですけど第一志望にボクシング部があったんで絶対に行くしかねえってなって、高校に入ってボクシング部だけ新歓行ってそのまま入ったって感じです。

ーー高校での競技生活を振り返って

田久：試合に出場したのは２年生からで、２年生の時は日本ランクが結果的にその年の１位だったっていう選手が同じ階級で神奈川にいたりだとか、冬でも浅野高校の強い選手がいたりっていうので優勝したりっていうふうには思うようにいかなかったんですけど。３年生になってから関東大会の予選の県大会で優勝したりとかそこから出場した関東大会で３位入賞できたりっていうので波に乗れてた感じはあったんですけど、その後のインターハイ予選の県大会で、ここでも優勝してインターハイに行きたいと言ってたんですけど、準決勝で初めて出てきた選手に負けてしまってインターハイ出場が叶わなかったっていうところで悔いが残っているので、大学でボクシングを続けようっていうふうに決意しました。

影山：僕は高校２年生がデビュー戦だったんですけど、その時は関東優勝したやつとかが（同じ）階級にいて全然かなわなくて、そこから何としてでもこいつを超えたいじゃないけど倒したいっていう気持ちからとにかく練習しまくって、高３の時に１個階級上げてそれで県大会優勝することができて関東大会に出場した時に勝ち上がって準優勝になることができて、そこから波に乗ってインターハイ出場も決まったので。インターハイは１回戦に九州１位のめっちゃ強い選手がいたんですけど、その人にレフェリーストップで勝つことができて２回戦は負けちゃったんですけど（笑）、その後も関東大会の結果が良かったので国民スポーツ大会の出場権もいただいて５位で終わりましたっていう感じです。

ーー大学でもボクシングを続けようと思った理由は

影山：僕はリーグ戦の後楽園の舞台に立つのが夢だったので、高校の時から大学の先輩たちが立ってるのを見てて憧れがあったので絶対にそこに立ちたいなと思って続けたいなって思いました。あと高校の時も結構いい所までいけたので、大学でも慶應義塾のために活躍したいなって思って続けようと思いました。

田久：自分はさっきも話したようにインターハイ出場が叶わなかったっていう所で、やり切りたいなって思って大学でも続けるっていう決意をしたのと、影山君と同じように高校ボクシング部は大学のボクシング部と土日だったり練習をしているのでそこで大学の先輩たちが頑張ってて、リーグ戦でも後楽園ホールで戦っている姿に憧れていたので、それを自分がやりたいと思って続けることにしました。

ーー慶應を選んだ理由は

田久：自分は母方の祖父と両親が慶應で。中学受験の時、結構勉強が得意だったのと大学受験が大変そうだと思ったので、中学で大学の付属校に入ろうっていう所で普通部を志望校に選びました。

影山：僕は慶應義塾高校にボクシング部があったっていうのがまずあって、数学が得意で塾高（＝慶應義塾高校）と数学の相性がいいんで、第一志望にしました。

ーー入部してから現在までを振り返って

田久：入学の少し前から部活の練習に入って、そこから授業が始まった後も週６日間学校の後とかに練習に参加して、リーグ戦が５月の半ばから始まるんですけど、初戦から監督も出場を視野に入れてっていうのをおっしゃっていたので２戦目の日大（＝日本大学）戦から出場させていただいて他の大学との対戦でも補欠の選手になったりとかで、ラストの７月の大東戦ではフルで出させていただきました。

影山：僕も入学の前から大学の練習し始めて、スパーリングとか一緒に練習しあって、５月の初戦からレギュラーとして出る予定だったんですけど、直前に足を怪我してしまってそこを治すのに２戦目も専念して３戦目から立教戦に出場して、４戦目はちょっと休憩して（笑）、５戦目でラスト出場したって感じですね。

ーー高校と大学の違いは

影山：高校は２分の試合で、大学は３分っていうまず全体的な違いがあって、そんな変わらないようにも感じるんですけど、別競技のように僕は感じて。やっぱり２分とかだと気持ちで何とかなったりとか攻め続けた方が印象が良くなったりとかそういう部分もあったんですけど、大学はそういうわけにもいかなくて３分って長いので、明らかに技術で差がついやすいなと思いました。あとボクシングスタイルとかも高校の時のボクシングスタイルからもいいとこは残しつつ３分の大学の試合にシフトしていくっていう苦労もありました。

田久：自分も高校の時は２分３ラウンドだったのが３分３ラウンドにっていうところで、高校の時はずっとステップを踏んで動き回りながらっていうスタイルだったんですけど、それを少しステップを減らして接近戦とかも増やしながら戦略を変えていって。あとは年齢層が上がる分必然的に相手選手のレベルも上がってくるので、高校の時と比べて相手選手が強くなったりっていうところもあったので大学に入ってからの練習にも気持ちが入ります。

ーー相手選手とのレベルでいうと高校と大学で１番どこで差を感じたか

田久：高校から始めた選手とかも多いんですけど、強い選手は小学校とか中学から始めてる選手が多かったっていう中で、大学になると高校から始めた選手との差もあったりっていうところがあるのでその差をどうやって埋めるかっていうところが重要だと感じています。

影山：大学となると高校生と違ってフィジカルの差があって、体幹の強さとか骨格とか全体的な筋力の強さとかも全然違くて、あと持ってる技術が全然違くて、大学生の方が多く手札を持っててそのレベル差にすごく驚きました。

ーーそのレベル差に適応するために意識したことは

田久：プロボクシングジムに出稽古に行かせていただいてスパーリングをやってもらったりだとか、他の大学の強い選手たちの動画をYouTubeで見たりだとかっていうので戦術を学んだりしています。

影山：僕もプロボクシングジム、他の大学の出稽古にいっぱい行かせていただいて、スパーリングさせていただいて、やっぱりそこにいる選手たちは経験とか技術とかをいっぱい持っているので自分に足りないところを聞いてそこから持ち帰って修正してまたやるとこです。

ーー初めての公式戦の感触は

田久：高校の時から憧れていた後楽園の舞台っていう所で、下から見ると照明の感じですごい選手たちの表情がくっきり見えたりっていうのが印象的だったんですけど、上がってみるとリングの上がすごい明るくて下から見るのとは全然違った感覚で驚きました。

影山：自分は高校の時はヘッドギアを着けて試合をするけど、大学になるとヘッドギアなしでむき出しの状態で試合をするっていう初めての感覚だったんですけど。僕は初戦の相手がパンチ力強かったので、何回かちょっと飛びかけたっていうか目の前が黒くなってあれ？みたいな感じはあったんですけど、そういうギアがない状態での試合の感覚とか実際に（リングに）上がってみんなの歓声を聞いてそこで燃える気持ちっていうのも感じました。

ーープレーがすごいと思ったチームメートは

田久：自分はやっぱり主将の酒井（亮太、商４・慶應湘南藤沢）さんですね。大学１年生の秋ぐらいから始めて、本当に自分たちが高１でボクシングを始めた頃からすぐに入ってきて同じくらいのボクシング歴なんですけど、そんな中で今年のリーグ戦ではほとんどの試合でレフェリーストップで勝利を収めたりっていうところで優秀選手賞ももらっていて本当に尊敬してます。

影山：僕は近藤史弥（文４・慶應）さんっていう４年生の人でいるんですけど。技術とかボクシングの知識とかは誰よりもあって、４年生の最後の最後で、歴が近藤さんよりも長くて経験でも勝る強敵の安中（陸人、大東文化大学）さんに対してしっかり勝ち切る姿がかっこいいって思いました。

ーー自身の強みは

田久：さっき影山君が言ってくれたんですけど、フットワークと長い距離からのパンチの打ち込み、それから手数っていうところを自分では強みだと思っていて、空手の経験からも打ち合う時の手数っていうのには自信があるのでそこは強みになると思っています。

影山：自分は近い距離が結構得意で左ボディが得意パンチなんですけど、ボディから崩してワンツーで打ち込んでどんな時も手数を出す、どんな時も押してってプレッシャーをかけるっていうのが自分の持ち味だと思います。あとパンチ力も自分の持ち味だと思ってます。

ーー入部してから重点的に意識したこと、成長したことは

田久：高校の頃は足を動かして長い距離で戦うっていうのを意識していたんですけど、大学に入ってからは軽量が前日になったりっていうので減量幅が大きくなる分相手選手が大きくなったりっていう所もあって、接近戦にも焦点を置いていたのでそこを重点的に練習して最近は接近戦の技術も上がってきていると思います。

影山：高校の時は攻撃の方に自分の意識がいくことが多くて、大学で時間も伸びるし、顔もむき出しだし危険なのでディフェンスに力を入れようと思って、なんとしてでもパンチをもらわない練習に力を入れました。あと３分３ラウンドっていう長い時間で最後まで手数を出し続けるためのしんどい練習なんですけど、ずっと連打の練習をしたりとか誰よりもやってきたと思います。

ーー逆に浮き彫りになった課題は

田久：大東戦で結果的には勝利を収めることができたんですけど、自分の動画を見てみると打ち合ってる中でカウンターをもらっていたりだとか、自分のパンチを打っている時に相手のパンチをもらっているっていう場面が多くて、やっぱり打っている時に反対の手のガードだったりとか打ち終わった後にディフェンスでしっかり動くっていうところがまだまだ課題だなっていうふうに感じてます。

影山：自分は大東戦は途中で怪我をして終わってしまって、２ラウンド目も得点的に取っていたのでそのまま崩していこうと思っていたところだったので、何とも言えないんですけど。立教戦の時にちゃんと完封されてしまって、高校の時に日本一強い高校にいた選手で一個上の立教の相手だったんですけど、僕の調子が悪かったっていうよりはしっかり技術でいなされてしまって。そこで学ぶことが多かったんですけど、自分のパンチが単調だったりとか体が浮いてしまったりとかそういう課題がいっぱい見えました。

ーー憧れの選手は

田久：憧れてる選手だと清水聡選手っていうプロのボクシング選手がいるんですけど、階級の割に長身の選手で、高校の時とか長い距離で戦うっていうことを意識していたので、そういう時とかにすごい清水聡選手の戦いを参考にしたりっていうので憧れてます。

影山：僕は高校の時にミドル級だったんですけど、その割には身長が低かったので下からどう崩してこうっていうところで田中空選手っていう今プロで僕が高校の時は同じアマチュアでやってたんですけど、参考にしてました。

ーー試合前のルーティーンは

田久：減量で体のエネルギーを枯渇している状態なので、（試合）当日の朝は必ず消化のいい糖質とか吸収効率をあげるためにタンパク質を入れるっていうのは必ず意識してました。

影山：僕は試合当日の朝は絶対うどんを食べるって決めてまして、うどんを朝にかきこんでから試合会場に向かって、カステラとか重くない炭水化物で糖質をとって盛り上がる曲を聴いて臨むっていう感じです。

ーーボクシング以外で好きなことは

田久：自分はスキーが趣味で、３歳ぐらいから家族で旅行に行ってスキーをしたりっていう経験があって、冬だったりすると基本的にはオフで時間があればすぐにスキーに行ってます。

影山：僕は５歳の頃からバイオリンを弾いてまして、それを息抜きによく弾くことがあります。

ーー慶大の他競技で仲のいい選手は

田久：高校のボクシング部で同期だった伊原木（汰一、経１・慶應）君が大学ではグラウンドホッケーを始めまして、今でも仲がいいです。

影山：僕は伊原木君とあとレスリング部に菅原大志（商１・慶應）っていうめっちゃ強い人がいて、そいつと高１の時から同じクラスで、今でも同じ授業とったりとか仲いい選手です。

ーールーキーイヤ―で達成したい目標は

田久：今年は残りの試合も少ないので、１２月に早慶戦があるのでそこで勝利を収めたいなっていうところを目標にしています。

影山：僕は大東戦で肩の関節が切れてしまって、今何もできないっていう状態なのでまずこの１年の期間は肩だけを治すことに専念したいと思っています。

ーー慶大での4年間で達成したい目標は

田久：ボクシングだと今年も全日本大会の関東ブロック予選に出るための予選に出場したんですけど、１回戦で負けてしまって。慶應にいる４年間の間に全日本大会に出場できるように頑張りたいと思っています。

影山：僕も怪我治してからなんであんまり見えてない部分もあるんですけど、全日本に出場したりとかリーグ戦とかでこの部のために活躍できたらなと思います。

ーーケイスポの読者に向けて

田久：慶應のボクシング部は経験者ではなくても部員のほとんどが大学から始めた選手で、大学から始めた人でもリーグ戦で活躍したりっていうチャンスがある場所なので、ぜひボクシングに興味があれば入部していただければなと思います。

影山：言ってほしいことは言ってくれたので（笑）、僕の好きな言葉を言うと、「なるようになる」っていう言葉にリーグ戦の期間救われまして、苦しかった期間だったんですけど、今絶対努力を続ければ報われるだろうっていうことを信じ続けてやってきたんで、みんなもそういうことがあったらなるようになるということを信じて突き進んでほしいなと思います。

（取材：奥秋柚生、山内悠暉）