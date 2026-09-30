【野球】投手陣の好投に打線が応え完封勝利 東大戦に続き勝ち点獲得／東京六大学野球２０２６秋季リーグ戦 立大２回戦＠明治神宮野球場

９月３０日（水）東京六大学野球２０２６秋季リーグ戦 立大２回戦 @明治神宮野球場

１回戦を４－２で勝利した慶大は２回戦も６－０で勝利し、東大戦に続いて勝ち点を獲得した。先発・広池浩成（経４・慶應）は四球を３つ与えるなどやや制球に苦しみ球数を要しながらも、要所を締めて４イニングを無失点に抑えた。一方の打線は、３回まで毎回チャンスを作るも相手先発・田中優飛（文３・仙台育英）の前にあと一本が出ず無失点に抑え込まれる。しかし４回、２死一、三塁から、今津慶介（総４・旭川東）が均衡を破る右前適時打を放ち先制する。６回には小原大和（環４・花巻東）の中適時二塁打、８回には中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の左犠飛で追加点を挙げる。さらに９回には先頭の林純司（環３・報徳学園）に今季第１号となる本塁打が飛び出るなど一挙３点を追加した。投げては、２番手の鈴木佳門（経２・慶應）が安定感ある投球を披露し４イニングを無失点で切り抜けると、９回には小宅雅己（環１・慶應）が試合を締めて勝利を収めた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 1 0 1 0 1 3 6 立大 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0

慶大バッテリー：広池、〇鈴木佳、小宅ー吉開

立大バッテリー：●田中、小林誠、道本、林ー落合

慶大本塁打：林純１号ソロ（９回）

立大本塁打：なし

１回表、２死から小原、中塚の連打でチャンスを作るも、一宮知樹（経２・八千代松陰）は見三振に倒れる。勝ち点獲得がかかった２回戦の先発は広池。初回、安打を１本許すも後続を抑え無失点で切り抜ける。

２回表、２つの死球で無死一、二塁とすると、吉開鉄朗（商４・慶應）が犠打を決めてチャンスを作る。しかし後続が倒れて得点には繋がらない。その裏、広池は２死から２つの四球を与えるも、北野雄大（コミュ２・鎌倉学園）から空三振を奪い、ピンチを切り抜ける。

３回表、１死から小原が中安打で出塁すると、続く中塚も右安打を放ち１死一、三塁とする。しかし、一宮、林純がともに三ゴロで凡退し、打線は再三のチャンスを活かすことが出来ない。

しかし４回、ついに均衡が破られる。先頭の吉野太陽（法４・慶應）が右安打で出塁すると、吉開が犠打を決め１死二塁のチャンスを作る。その後、丸田湊斗（法３・慶應）が左安打を放ち２死一、三塁に。するとこの日無安打だった今津が右前適時打を放ち、待望の先制点をあげる。続く小原は四球を選び満塁とするも、中塚は一直に倒れ追加点はあげられない。

その裏広池は先頭の河野優輝（コミュ３・広島新庄）に右安打を許すなど１死一、二塁とされるも、後続を空三振と遊ゴロで封じる。広池は４回までに８９球と球数を要しながらも、要所を締める投球で４イニングを無失点で切り抜ける。

５回表、１死から林純が三安打を放つと、道本想（コミュ１・星稜）の暴投で二塁に進む。その後吉野の死球、吉開の左安打で１死満塁のチャンスを迎える。しかし上田は捕邪飛、丸田は空三振に倒れまたも追加点はあげられない。

５回裏からは２番手の鈴木佳がマウンドに上がる。先頭の小林隼翔（コミュ３・広陵）に二安打を許すも、後続を断ち無失点で切り抜ける。

６回表、先頭の今津が左安打で出塁すると、盗塁を決めて無死二塁に。すると小原が左中間へ適時二塁打を放ち２点目をあげる。その裏、鈴木佳は両チーム通じて初めて三者凡退に抑える。

８回表、１死から今津の中安打、小原の右二塁打で二、三塁とすると、中塚が犠飛を放ち３点目を挙げる。鈴木佳は抜群の安定感を見せ７、８回も三者凡退に抑える。

９回表、先頭の林純が今季第１号のソロ本塁打を放って４点目を挙げる。続く吉野が二塁打で出塁すると、吉開が犠打を決め１死三塁に。そして上田の代打・村岡龍（商４・慶應）が今季初打席で適時三塁打を放ち５点目をあげると、さらに丸田が犠飛で１点を追加した。

９回裏には小宅が登板する。先頭に安打を許すも、２者連続で空三振を奪うと、最後は遊ゴロで試合を締めた。

投手陣の無失点リレーに打線が応え開幕４連勝を飾り、２カード連続で勝ち点を獲得した慶大。しかし好機であと一本が出ず残塁が目立つなど課題も見受けられた。次節の法大戦では、チャンスを確実にものにし、さらなる打線のつながりに期待がかかる。

◆活躍選手コメント

小原大和（環４・花巻東）

悪天候の影響で日程が空いた中での試合でしたが、勝利することが出来て良かったです！すぐに法政戦を迎えますが、万全な準備をして、勝ち点を取れるよう頑張ります！

林純司（環３・報徳学園）

本日も序盤はロースコアで進み、お互いが譲らない試合となりましたが、後半に打線が繋がり上手く試合を運ぶことが出来ました。今後も苦しい試合が続くと思いますが、全力で戦います！応援よろしくお願いします！

（記事：佐久田真帆、写真：河合亜采子、梅木陽咲、奈須龍成、山内悠暉、原田武郎）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 中飛 遊ゴロ 左安 空三振 一ゴロ 左犠飛 5 八木陽（法３・慶應） [4] 今津慶介（総４・旭川東） 中飛 一ゴロ 右安 左安 中安 一ゴロ [D] 小原大和（環４・花巻東） 中安 中安 四球 中２ 右２ [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 中安 右安 一直 二飛 左犠飛 9 横地広太（政４・慶應） [7]８ 一宮知樹（経２・八千代松陰） 見三振 三ゴロ 中飛 空三振 遊ゴロ [6] 林純司（環３・報徳学園） 死球 三ゴロ 三安 一邪飛 左本 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 死球 右安 死球 空三振 右２ [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 三犠打 一犠打 左安 右飛 投犠打 [5] 上田太陽（商４・國學院久我山） 空三振 中飛 捕邪飛 空三振 H7 村岡龍（商４・慶應） 左３

◆慶大投手成績