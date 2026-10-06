【アイスホッケー】ラカラの２得点でリード奪うも悔しい逆転負け／エイワ杯２０２６年度関東大学アイスホッケーリーグ戦　第５節ｖｓ日本大学

秋大会第５節は春大会で勝利している日本大学との一戦。慶大は第１ピリオド、ＦＷ・ラカラ・ロッコ（総２・Burnaby Central Secondary School）の２得点で２－０と好スタートを切る。しかし第２ピリオド、日大に連続ゴールを許し２－２の同点に追いつかれる。勝ち越しを狙う第３ピリオドでは、慶大が５対３のパワープレーなど絶好のチャンスを活かせずにいると、試合終了間際の残り１分半に痛恨の勝ち越し点を奪われ、２－３で逆転負けを喫した。これで慶大は開幕５連敗となった。

２０２６年９月２７日（日）１６：３０試合開始 ＠東伏見ダイドードリンコアイスアリーナ

１P ２P ３P TOTAL 慶應義塾大学 ２（１０） ０（９） ０（８） ２（２７） 日本大学 ０（１２） ２（７） １（５） ３（２４）

※（）内はシュート数

【メンバー】

慶應義塾大学

１. 三田、冷水、ラカラ、茨城、大林

２. 塚本、芝田、栖原、土井、福谷

３. 生原、倉田、伯野、仁王、久恒

４. 宮部、中尾、沖野

ＧＫ先発：山林／控え：秋田

【慶大得点者】

１Ｐ ３分１４秒 ラカラ・ロッコ（アシスト：三田輝明、冷水璃穏）

１２分５８秒 ラカラ・ロッコ（アシスト：冷水璃穏、芝田光希）

第１ピリオドは序盤から慶大が優位に試合を進める。開始わずか３分１４秒、ＦＷ・冷水璃穏（経１・慶應）にパックが渡ると、ＦＷ・三田輝明（経４・慶應）、そしてＦＷ・ラカラ・ロッコ（総２・Burnaby Central Secondary School）へと立て続けに相手を交わしながらパックをつなぎ、先制点を奪った。

さらに二度目のパワープレー（５対４の数的有利）を迎えると、再びＦＷ・ラカラのゴールが決まり、２点目を挙げる。終盤は相手チームの攻撃も強まり、ＤＺ（守備ゾーン）で追い込まれる場面も見られたものの、ＧＫ・山林慈英（政１・慶應）の好セーブにより、相手に得点を許さないまま２－０でこのピリオドを終えた。

第２ピリオドは日大の猛攻に苦しむ展開となる。開始から１５分以上が経過する中、両チームともにシュートを狙う場面が多く見られたものの、いずれも得点には結びつかない一進一退の攻防が続く。しかし、先に流れを変えたのは日大。ＤＺのゴール前で味方の弾いたパックが相手に渡り、ＦＷ・加藤伶理（生物資源科３・北海道栄）にシュートを決められてしまう。さらに約１分後にキルプレー（４対５の数的不利）の間にＦＷ・乙供健志（商３・北海）の放ったロングシュートにより同点に追いつかれてしまう。慶大は、その後も追加点を奪うことはできず、２－２と後がない状況で第２ピリオドを終えた。

勝負の行方を左右する第３ピリオド。開始直後は互いに一歩も引かない均衡した状態が続く。流れを掴みたい慶大は開始約５分、相手の反則によりパワープレーのチャンスを獲得。ＦＷ・三田やＦＷ・ラカラが果敢にゴールを狙い相手陣内に攻め込むものの、惜しくも得点には至らない。

その後、再び相手の反則により、慶大は５対３という絶好の数的有利（パワープレー）を迎える。猛攻を仕掛け、ＦＷ・ラカラの鋭いシュートなどでゴールを脅かすも、日大の集中した粘り強い守備を崩し切ることはできず、勝ち越し点を奪うことができない。

嫌な流れを断ち切りたい慶大だったが、試合終了間際の残り１分半、相手に中央から強烈なシュートを決められ、痛恨の勝ち越しを許してしまう。

そのまま試合終了のブザーが鳴り響き、慶大は２－３で悔しい逆転負けを喫した。これでリーグ戦開幕から苦しい５連敗となった慶大。次節こそ浮上のきっかけとなる白星を掴み取ってほしい。

（取材：小林由奈、中原亜季帆、檜森海希、山口和紀）