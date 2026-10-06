【ハンドボール（女子）】粘って掴み取った７勝目！昇格に大きな前進／２０２６秋季女子２部Ｂリーグ第８戦ＶＳ創価大学

ここまで６勝０敗１分の好成績で来た秋季リーグ戦第８戦、リーグ優勝・２部Ａ昇格に向けた大一番を迎える。前半開始から主将・森田愛弓（理３・慶應湘南藤沢）の先制点を皮切りに慶大のペースで試合を展開し敵陣に攻め込む。タイムアウト明け、相手に得点を許す時間がありながらも、果敢な攻撃で点差を保ったまま前半を終える。後半、積極的なシュートが連発するが惜しくも相手ＧＫに阻まれる我慢の時間が流れたが、粘り強い攻守が実を結び、２１－１９で試合終了。貴重な７勝目をあげた。

２０２６年１０月３日（土）１０時〜 ＠創価大学総合体育館

２０２６秋季女子２部Ｂリーグ第８戦 前半 後半 合計 慶大 １４ ７ ２１ 創価大 ９ １０ １９

前半、先制したのは慶大。森田愛が序盤から攻め込み、慶大ペースを作り上げる。続けて篠原琳香（商３・大宮開成）のロングシュート、森田愛のジャンプシュートなど多彩な攻撃展開で得点を重ねていく。果敢に攻め、パスを回しながら冷静にボールキープ。体を張ったプレーで獲得した７ｍスローでは篠原の連続得点により点を着実に積み重ねていく。

５－３で迎えた１３分、森田愛がパスのフェイントをかけ相手を翻弄する隙に自身で攻撃を仕掛け、相手を圧倒。しかし１５分、相手が要求したタイムアウト明けには点差を詰められる我慢の展開に。自陣深いところで時間を使われる。

１８分、自陣でのプレーが続く中、ＧＫ森田圭香（環４・淑徳）のファインプレーを始めとし、守備から慶大の流れを取り戻す。２１分、相手ディフェンスの壁に対し堅実にパスを回しゴールのタイミングを伺う慶大の口火を切ったのは篠原。相手選手に激しく当たられながらも強いフィジカルを発揮しそのままチーム９点目を記録。

２３分、再び相手のタイムアウト後に点差を詰められるも、森田愛の体を張ったシュートや角田百合佳（環３・慶應女子）の逆を突く技ありシュートで連続得点を挙げ、最後は篠原がディフェンスの頭を越す身長を生かしたプレーでゴールを決め切り、１４－９で前半を終了する。

このまま点差を離していきたい慶大は、後半開始から角田・岡部希望（理１・柏陽）の連続得点でペースを形成する。しかし敵陣にアグレッシブに入り込むも、相手ＧＫの好セーブに阻まれる我慢の時間が続く。

しばらくスコアが均衡する中、ディフェンスから好機を見出した慶大は１８分、手強いディフェンスに体制を崩しながらもワンバウンドで角田がボールを押し込みスコアを１９－１３とする。

その後は篠原をはじめ、何度も相手ゴールにチャレンジするもなかなか得点に結び付かない慶大。ディフェンスでも粘るも相手の勢いを止めきれず終盤に追い上げを許してしまう。しかし後半終了間際、冷静に時間を使った慶大は逃げ切りに成功。２１－１９という接戦で試合終了を迎えた。

【選手インタビュー】

後半特に活躍を見せた角田

ーー今日の試合をチーム全体で振り返って

チームとしてはまずは、今週末でリーグ戦が終わるので、あとの２試合頑張ろうって感じで挑んでなんとか勝ち切りたいって試合だったんですけど、なかなか自分たちのいい流れが作れなくて。点数としては勝ててたんですけど、ずっと焦っちゃって自分たちの思い通りにできない試合だったなっていうのが感想です。

ーー個人的にゴールシーンの手応えは

前半はまずラインが多かったのでラインだけは気をつけようと思って、後半は割と入るようになりました。でもキーパーと駆け引きできなくて、キーパーが守れてる部分に打ってしまうとか、集中しきれていない部分があったので明日はもっとキーパーをよく見て四隅にしっかり打ち切りたいなと思います。

ーー後半追い上げられたときチームでどのような声掛けをしていたか

まずは点数としては負けていなかったので、最後まで強気で行こうという声かけがありました。あとはディフェンスは割とキーマンが決まっていたので、「そのキーマンをどうやって守るか」みたいな話し合いは結構あったんですけど、それでも気持ちだけ押し切ろうみたいな感じになってしまった。試合の中での具体的な修正案がなかったというのが、最後自分たちの流れにできなかった理由かなと思います。

ーー翌日の最終戦に向けて

明日は、まずは勝ちたい。今日なかなか勝てたっていう手応えがない試合だったので、自分たちの流れを持ってきて声を出して試合の中で修正をしながら勝ちっていう手応えのある試合にできたらなと思います。

フィジカルを生かしチームに流れを呼んだ篠原

ーー今日の試合を振り返って

ロングシュートが武器なんですけど、それがあまり得点にならなかったっていうのが私の中の課題で、ディフェンスも相手がロングシュートが強みのチームっていうことを事前に分かってながらも、そこに対してあまり上手な対応ができなかったっていうのが課題として出ました。ただ勝ち切れたことは良かったです。

ーー前半７ｍスロー２本を含む６得点の活躍

前半はサイドシュートも一発で決まったり、７ｍスローも決めてオフェンス面では良かったんですけど、ディフェンス面が自分からズレを作ってしまい貢献できていなかったなと思います。

ーー後半相手ペースの時間が続いたが勝ち切れた要因は

まず相手が退場している時間にちゃんと点差を離すことができたことが、相手に流れが行きながらも、勝てた要因かなと思います。

ーー翌日の最終戦に向けて

今日はギリギリの試合展開になってしまって自分たちのやりたいプレーが思うよりできなかった部分があります。明日は今日と同じように強いチームではあるんですけど、しっかり点差をつけて余裕を持って楽しく試合できるように頑張りたいと思います。

（取材・記事：島森沙奈美、稲垣遥河）