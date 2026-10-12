【競走】「陸上はアイデンティティ」法政二高の先輩後輩コンビが箱根路を目指す！　弓田一徹×村松駿平（前編）／箱根駅伝予選会直前特集２０２６②

１０月１７日に開催される箱根駅伝予選会。本企画では、予選会での活躍が期待される９人の選手にインタビューを行いました。

今回話を伺ったのは、法政二高出身の弓田一徹（環３・法政二高）選手と村松駿平（総２・法政二高）選手。陸上競技を「欠かせないもの」と語る２人は、今年の予選会でどんな走りを見せるのか。２人の活躍から目が離せません！

プロフィール

左：弓田一徹（環３・法政二高）

右：村松駿平（総２・法政二高）

――まずは他己紹介からお願いします

村松：弓田先輩は高校の先輩で、選手としては「絶対に外さない人」です。高校のときから、レースでは必ず結果を持ち帰ってくるので、「必殺仕事人」のようなイメージがあります。かと思えば、寮では意外とずっとゲームしているんです(笑)。大丈夫かなと心配していると、また試合でバチッと決めてくる。やるときはやる男、というのが高校時代から変わらない弓田先輩の印象です。

弓田：村松は高校の後輩ですが、陸上選手としてのタイプは自分と似ています。怪我明けで予定が狂っても最低限の結果は出す、というところですね。村松も高校、大学と自分と同じくらい怪我をしていますが、試合の結果はいつも似ています。高校のときは県総体で同じ７位でしたし、関カレ（関東インカレ）も怪我明けで標準を切ってきました。一方で日常生活は、かなりのアウトドア派です。寮にいることが多い自分とは正反対で、よく誰かを連れて出かけているイメージがあります。

――お二人は法政二高（法政大学第二高校）で出会ったそうですが、初対面のときの印象は覚えていますか？

村松：最初、部活にいましたっけ？

弓田：いなかったね。親知らずを抜く手術を受けて、術後は血流の関係であまり走らないほうがいいと思い、部活を休ませてもらっていたんです。

村松：入部して１週間ほど、ずっと姿がなくて。きつい練習のメンバーが発表されたときに、自分ともう１人の同期と一緒に「弓田」と書いてあったんです。それまでは幽霊部員なのかなと思っていました(笑)。実際に練習に来て「あ、いるんだ」と。ただ、１学年上なので、中学のときから名前だけは一方的に知っていました。

弓田：僕は、休んでいる間に「今年の新入生は速い」という話を聞いていました。村松も８００ｍの持ちタイムがかなり速く、何人かいる速い子の１人というイメージでした。復帰した日の練習がかなりしんどいメニューだったのですが、噂の新入生たちがみんなこなしていて。すごいのが入ってきたなと、ビビらされたのが第一印象です。

――お互いに尊敬しているところを教えてください

村松：芯があるところです。自分も大事なレースには、どうにか状態を間に合わせるタイプです。去年の予選会前も怪我をしていましたが、補欠として準備ができるところまでは持っていけました。でも弓田先輩はそこからもう一段上で、確実に結果を残してくる。そこは本当にかないません。

弓田：そうかなあ(笑)。

村松：いや、キレが一味違うじゃないですか(笑)。自分はいろいろな方向にぶれがちなので、芯を持っているのは本当にすごいと思います。

弓田：自分にないところで言うと……。僕はチームの中で、意識しているわけではないのですが、あまり周りに干渉しないタイプです。村松は、自分から周りとの関係を作りに行くのが得意で、コミュニケーション能力がすごく高い。それがチームにもいい影響を与えているので、自分ももっと見習いたいです。

――弓田さんは高校時代、保科光作ヘッドコーチに声をかけられて慶應を志したそうですが、どのような経緯だったのでしょうか？

弓田：５０００ｍを始めたのは高２の初めごろで、最初から他校の上位選手に少しは食らいつけるくらいのタイムで走れていました。県総体で決勝に残れたので、そこで保科さんの目に留まったのだと思います。２年生ながら、実力以上の結果を出せたレースでした。その大会の後から声をかけていただいていたのですが、付属校なので法政大学にそのまま進むつもりで、元々は受験をする気はありませんでした。３年生の５、６月ごろに保科さんが直接学校に来てくださり、そこで初めてお会いしました。

――村松さんは弓田さんに誘われて慶應を目指したそうですが、どのように声をかけられたのでしょうか？

村松：自分は保科さんに目をつけてもらえず(笑)。

弓田：(笑)

村松：高校のメイン種目である５０００ｍに怪我であまり出られず、大会実績を残せていませんでした。５０００ｍで戦えないと大学では厳しいという思いもありましたし、インターハイにつながる一番大事な県総体でも、あと一歩のところで敗れてしまって。もう陸上は終わりにしようと思っていたところに、弓田さんからＬＩＮＥが来たんです。「興味ある？」という感じでした。自分の記憶では、確か最初は断っていました。

弓田：そうだっけ？

村松：「めっちゃ興味あります」ではなく、「あ、そうなんですか」くらいの反応でした。でもその後考えていて、陸上をやらない自分を想像したら「何をしているんだろう」と思えてきて。それで「やっぱり興味あります」と連絡し直しました。高校の先生と保科さんが大学の先輩・後輩だったこともあり、「じゃあ明日行ってこい」と、すぐに慶應の練習に参加させてもらいました。行ったら保科さんにすぐ「じゃあ受験するよね」と言われて、２日ほどの超スピードで決まりました(笑)。

――お二人にとって陸上競技とはどのような存在ですか？

弓田：中学から９年ほど続けてきて、もう生活の一部ですね。

先ほど村松が、大学進学を機にやめるつもりだったけれど、やめた自分を想像できなかったと話していましたが、自分も同じです。アイデンティティの一つと言ってもいいかもしれません。特別好きというわけではないのですが、欠かせないものではありますね。

村松：自分も特別好きではないです。怪我ばかりなので、もうやりたくない、楽しくないと思うことはあります。それでも、それを理由にやめたいと思ったことはないです。

大学１年目もずっと怪我をしていて、予選会前もうまくいかず苦しい時期でしたが、やめようとは思いませんでした。振り返れば、その気持ちが慶應を受験するきっかけにもなったのだと思います。

――チームとして、昨年から変わったことはありますか？

弓田：去年ほどトップダウンの組織ではなくなりました。去年は４年生の人数が一番多く、４年生中心のチームでした。今年は４年生が少なくなり、その分、下の学年の存在感が増しています。特に今年の１年生は我が強いというか、芯のある子が多く、普段の寮生活でも下の学年が目立っていますね。

村松：雰囲気は確実に去年と違います。自分が１年生だった去年は、同部屋の先輩以外の４年生に対して少し萎縮してしまっていました。それに比べて今年の１年生は、ある意味で異質です。いろいろな意味で勢いがあって、練習はもちろん、私生活でも「先輩、どこか行きましょう」と話しかけてくれる子が多いんです。

弓田：数年前と比べて、下の学年が萎縮していないですね。それがいいのか悪いのかはわかりませんが(笑)。

村松：うるさいです(笑)。

弓田：下の学年がのびのびやれているのだと思います。

――村松さんは今年から先輩の立場になりましたが、意識の変化はありましたか？

村松：自分の学年は２人しかいないので、むしろ１年生のほうが勢いがあるくらいです。１年生には同い年の子も多く、先輩感が増したというより、同期の輪が広がったような感覚です。これまでは２人でずっと頑張ってきましたが、支えてくれる仲間が増えて、すごく安心感があります。

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取材：中島冬奈

記事：中原亜季帆

編集：野田誉志樹、中原亜季帆