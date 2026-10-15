【競走】「自分で考える陸上を」ピンク髪で単身ケニアへ　武者修行を経て　いま箱根に再挑戦する理由・成沢翔英／箱根駅伝予選会直前特集２０２６⑤

１０月１７日に開催される箱根駅伝予選会。本企画では、予選会での活躍が期待される９人の選手にインタビューを行いました。

今回話を伺ったのは、今年度競走部の副将を務める成沢翔英（環４・山梨学院）選手。２年前、箱根駅伝予選会に出走した経験を持つ成沢選手。所属ブロック変更、ケニア留学・・・。さまざまな道を歩んできた彼が、再びこの舞台に立つことを決めたその理由や覚悟を伺いました。

プロフィール

成沢翔英（環４・山梨学院）

――まずは自己紹介をお願いします。



環境情報学部４年の成沢翔英です。現在は中・長距離ブロックに所属しています。今回は箱根駅伝予選会に出場させていただくことになりました。

――昨冬から今春まで、２度目のケニア遠征に行かれていました。遠征でのエピソードを教えてください。

気合いを入れるために髪をピンクにしました。日本では絶対にできない髪色にしたかったんです(笑)。そのせいで、コンドルに生肉と勘違いされて襲われた、という面白い話もあります(笑)。

ケニアに行けば足が速くなると思っていましたが、実際は行っただけで速くなるわけではないということを、遠征に行って感じました。ただ、行って良かったと思っています。今秋のアジア大会に出場された田中希実選手に現地でお会いできましたし、ケニアの後にはオーストラリアにも行きました。さまざまな練習環境や、一流選手の練習への向き合い方を間近で見られたのは、大きな勉強になりました。

――今年の関東インカレ（関カレ）では１５００ｍと５０００ｍの２種目に出場されていました。関カレの結果を振り返って、どのように思いますか？

１５００ｍが１１位、５０００ｍは何位か分からないほど酷いものでした。

今シーズンは日本選手権出場を目標にしており、その出場権を得られる実力があれば、関カレでは入賞できるだろうと正直思っていました。ですが、学生のレベルは年々上がっています。特に今年は１５００ｍのレベルが高く、１部の出場メンバーの半分以上が日本選手権にも出場していました。そうしたレベルの高い環境の中で、自分を過信していたなと思います。日本選手権をゴールとしたときの調整への向き合い方については、すごく反省しています。

――１５００ｍに出場された日本選手権についてはいかがでしょうか？

あと１人抜いていれば決勝に進めていた、という結果でした。関カレがあまりに酷く、最下位ではないかと思っていたところからのスタートだったので、意外と戦えると再確認できました。

――悔しさよりも、得られたものが大きかったのでしょうか？

そうですね。出場して大会の雰囲気を感じられましたし、多くの方に支えていただいて出場できた大会でもあります。もう少し結果がほしかった面もありますが、来年に向けた１つの良い踏み台になったと感じています。

――成沢選手にとって、陸上競技はどのような存在でしょうか？

唯一、１年以上向き合い続けた趣味です。飽き性で、英検やＴＯＥＩＣ、就職活動もそうですが、最初は「これだ！」と頑張るのに、気づけばやめていることが多くて(笑)。

陸上は高校１年から始めて今年で７年目になります。毎日２０、３０ｋｍ走る生活を、よく懲りずに続けてきたなと思います。ただ、好きではないんですけどね(笑)。趣味というより、唯一逃げずにやり続けてきた課題かもしれません。来年引退するときには、もう少しきれいに答えられるようにしておきます(笑)。

――ここからは予選会について伺います。なぜ成沢選手は今年、予選会に復帰することになったのでしょうか？

もともとコーチとも、１年間中距離ブロックに移るという約束をしていました。長距離ブロックにいた当時は、田島さん（田島公太郎、令７年環卒・九州学院）と木村さん（木村有希、令７年総卒・県立葵）という強い選手がいて、１００００ｍ、５０００ｍのタイムがよかったのは、２人の次が自分でした。１年生から２年生になるタイミングで「２人の後を継ぐのは成沢だ」と言われましたが、たった１年で継ぐことはできないなと思っていました。

それまでは、ただ言われたことをやる陸上生活でしたが、自分で考える陸上をやってみたくて、コーチにお願いして、１年間ブロックを抜けさせてもらいました。ただ、コーチからは「そこまで言ったなら、しっかり結果を出せ」と言われていました。

自分もコーチも、日本選手権出場を一つのゴールとしていました。日本で実業団選手も含めて３０人しか出られない大会なので、そこに出られる実力をつけた上で予選会に出るのは、ある種必然でした。コーチも、自分がそう言ってくると予想していたそうです。１５００ｍでは、かなり力がついてきたので、２年前にはできなかった「全体を俯瞰する」ことを今ならやってみようかなと思い、予選会参加につながりました。

――もともと予選会を遠ざけていたわけではなく、一時的に自分のやりたいことをやってみた、ということでしょうか？



そうですね。自分はトラック種目が好きで、どちらかというと５０００ｍを主戦場にしたいと考えています。今冬は日本選手権の５０００ｍの標準記録を切るのに加えて、箱根に出ることが冬の大きなゴールです。

――２年前に初めて出場した予選会の感想を教えてください。

とにかく暑く、田島さん以外、みんなばてた記憶があります。２週間前の練習からオーバーワーク気味でコンディションが良くなかった上に、暑さも重なり、「なんなんだろうな」と思っていました。今年は暑くないとうれしいです。

――夏合宿の手応えはいかがでしょうか？



良かったですね。できるだろうと思っていましたし、ポイント練習はできる前提で、その上でどれだけ頑張れるかが課題でした。合宿での走り込みを生かしたいと考えていて、それができたので合格点だと思っています。

目標の距離も踏み切れましたし、５０００ｍを３本走るポイント練習では、３本目でも余裕を持って塾記録を出せました。ハーフまでは分かりませんが、仕上がりはかなり良いと思います。

――成沢選手は主に１５００ｍ、５０００ｍに取り組まれてきましたが、距離を踏むことに対する苦手意識は？



自分ではあまり走り込んでいない認識でしたが、実は長距離の選手と比べても、普段からかなり走っていたそうなんです。２、３月はオーストラリアで練習していて、そのときも今年の夏合宿と同じくらい走っていました。そうした練習を反復しながら、高強度の練習をすることにも抵抗はありませんでした。来年はもう少し走りたいです。

――ブロック全体の雰囲気はいかがでしょうか？



全体としては、「負けていられない」という意味で、お互いが着火剤になっています。田口（涼太、政３・慶應志木）と石野（日向、商３・県立横浜国際）が自分にすごく挑んできてくれたので、「このままじゃいけない」と感じることができました。

――成沢選手自身が与える、長距離ブロックへの影響力は、どのように捉えていますか？



影響という面では、陸上への理解がまだ浅い１年生に、「陸上競技とは何か」や、どんな練習をどんなスパンでやるのが良いかを話しています。チーム全体にも、言われたことをやるだけでなく「どう変えて、どう練習するか」という意識を伝えられた気がします。

――Ａチームの他のメンバーとの関係性について教えてください。



安田さん（安田陸人、商４・開成）とはずっと昔から一緒に練習してきたので、思い入れが強いです。タイムを見ながらずっと先頭を走ってくれましたし、北海道でも隣にいてくれて心強かったです。ライバル意識はあまりなく、いい意味で一緒に走ってくれる仲間だと捉えています。ライバルと言えるくらい、みんなにはもっと上がってきてほしいですけどね(笑)。

――レース本番の想定や、レースの鍵を教えてください。

レースの鍵は、どれだけ１５ｋｍまで何も考えずに先頭集団についていけるかだと思います。留学生は置いておいて、日本人の先頭集団の後方で１５ｋｍまでついていき、ラスト５ｋｍはコンディション次第で考えます。最低でも１時間３分台で走り切ります。

――最後に、予選会に向けた意気込みをお願いします。

練習は順調にできています。ここまでは疲労をためる時期だったので、今は疲労を抜きながら、本番は寝坊せずにちゃんと走りたいです。朝が苦手なので(笑)。関カレでは緊張して前日によく眠れなかったので、しっかり寝て、いつも通り走れればと思います。

――最後に一言お願いします！

ぜひ来年の１月２日（本選）は応援に来てください！

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取材：中原亜季帆、竹腰環

記事：岡里佳、片山春佳

編集：野田誉志樹、中原亜季帆