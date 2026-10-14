【アメフト】春の再現へ勝敗分けた「1ヤード」　法大に3点差で惜敗／関東学生１部TOP８第４節vs法政大学

慶大は第２ＱにＬＢ・戸田旭（総１・慶應）のインターセプトＴＤで先制するが、その後は法大に逆転を許し、７－１０で前半を折り返す。第３Ｑは守備陣が粘りを見せる一方、攻撃陣はあと一歩のところで得点につなげられない。第４Ｑには１０点差をつけられる苦しい展開となるが、ＲＢ・橋口塁（商４・慶應湘南藤沢）の５０ヤード独走ＴＤ、ＱＢ・滝沢徹（経３・慶應）からＷＲ・早川開志（総２・慶應）へのＴＤパスで３点差まで詰め寄る。最後まで諦めずに食らいついた慶大だったが、反撃もあと一歩及ばず。春に３１年ぶりの勝利を挙げた法大を相手に、悔しい３点差での敗戦となった。

1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 法政大学 0 10 0 14 24 慶應義塾大学 ０ ７ 0 14 21 ２０２６年１０月３日（土）１４：００～ 関東学生アメリカンフットボール１部TOP８第４節vs法政大学＠アミノバイタルフィールド

第１Ｑ

慶大のＫ・並里桜輝（経２・慶應ＮＹ）のキックオフで試合が始まる。キックはタッチバックとなり、法大の攻撃からスタート。慶大は立ち上がりから2連続でフレッシュを許すも、ＤＬ・天野甲明（政４・鎌倉学園）がＱＢサックを決め、法大の攻撃をパントに追い込む。

その後も慶大守備陣が粘りを見せる。法大の攻撃、２ndダウン残り１２ヤードの場面では、ＬＢ・戸田が相手ＱＢの約２５ヤードのパスに手をかけ、パス成功を阻止。一方の慶大攻撃陣は、法大の堅い守備を前に思うように前進できない。それでも、好パントで陣地を回復し、相手にプレッシャーをかける。両校の守備陣が存在感を示した第１Qは、０－０のまま終了した。

第２Ｑ

第２Ｑは法大の自陣１５ヤードからの攻撃で幕を開ける。すると、その最初のプレーで試合が動く。法大ＱＢが放ったパスをルーキーのＬＢ・戸田がインターセプト！そのままエンドゾーンまで走り切り、先制のＴＤを奪う。続く並里のキックも成功し、慶大が７－０と先制した。

勢いに乗る慶大守備陣は、その後も法大に襲いかかる。法大の攻撃、２ndダウン残り１ヤードの場面では、天野がこの日２度目となるＱＢサックを決め、７ヤードのロスを与える。しかし、その後の慶大の攻撃では法大にインターセプトを許し、攻撃権を奪われる。法大はこの好機を生かし、３６ヤードのＦＧを成功させ、７ー３と点差を縮めた。

再び突き放したい慶大。続く攻撃では、ＱＢ・滝沢がスクランブルから自ら走り、一度はフレッシュを獲得したかに見えた。しかし、ビデオレビューの結果、判定が覆り、４thダウン残り１ヤードとなる。こで慶大はギャンブルを選択するも、ランは法大守備陣に阻まれ、攻撃権を渡してしまう。

この好機を逃さなかった法大は、パスを中心に攻撃を組み立て、ゴール前約１５ヤードまで前進。最後はＴＤを決め、慶大は７ー１０と逆転を許す。守備陣の奮闘で先制に成功したものの、終盤に主導権を奪われた慶大。３点のビハインドを背負い、試合前半を終えた。

第３Ｑ

パスを次々と通してくる法大オフェンスに対し、 慶大守備は要所でビッグプレーで流れを渡さない。 先日の立大戦で２ＴＤのレシーバー・阿部賢利（営４・法政二） へのパスをＤＢ・山下遥（経３・慶應）がカットすると、 主将のＤＬ・天野も鋭いラッシュでＱＢに迫り反則を誘う。最後はＤＬ・山田向洋（ 経４・慶應）がパスカットを決め、法大をパントに追い込んだ。

攻撃では、ＲＢ・橋口塁（商４・慶應湘南藤沢）が力強いランを重ね、ランで一気に敵陣３３ヤードまで前進する 。流れを引き寄せる絶好機だったが、ＷＲ・富安航大（経２・ 慶應）へのパスはわずかに合わずパントに。このシーンもまた、あまりに紙一重。 この試合をこのドライブが象徴していた。

第４Q

最終Ｑ、 慶大ディフェンスは歯車が噛み合い始めた法大オフェンスに押し込まれ、 開始２分でＴＤを許す。残り１０分余りで７－１７。 慶大は１０点を追う展開となる。残り１０分に２ポゼッション差に開いた差。

だがここで絶対に諦めないのが今年のＵＮＩＣＯＲＮＳ。 直後のキックオフでＲＢ・橋口が好リターンを見せ、 ５０ヤード地点から攻撃を開始。 直後のキックオフでが好リターンを見せ、５０ヤード地点から攻撃を開始。 直後のシリーズ。その１プレー目だった。ＴＥ・大島拓翔（政１・慶應） らのブロックで大きな走路が開くと、 またも橋口が一気に抜け出し、そのままエンドゾーンへ。５０ヤードの独走ＴＤ！

「抜けさえすれば独走できる」とチームメイトに評される橋口。 実際に春リーグもキックオフリターンを成功させているが、 ここまでのリーグ戦はその脚力だけではなく今年はセカンドエフォートに１ｙｄを絞り出 す意地を見ている。絶対的な脚力にフィジカルを手に入れたこの男に死角はない。

ラストイヤーに大きな成長を見せる橋口の独走ＴＤで、 慶大が１４－１７と再び３点差に詰め寄った。

ＴＥ・ 矢作一颯（法４・足立学園）だった。 慶大ディフェンスは２ｎｄダウン残り１１ヤードから矢作へパスを通されると 、直後にも矢作へのパスがつながる。この試合を通じて慶大ディフェンスは、矢作のパワーと、体格に似合わぬ走力に手を焼いた。 最後はＴＤランを許して１４－２４。 慶大は再び１０点差となった。 しかし、またもここで慶大の前に立ちはだかったのが法大だった。慶大ディフェンスは２ｎｄダウン残り１１ヤードから矢作へパスを通されると、直後にも矢作へのパスがつながる。この試合を通じて慶大ディフェンスは、矢作のパワーと、体格に似合わぬ走力に手を焼いた。最後はＴＤランを許して慶大は再び１０点差となった。 思えば昨年の開幕戦では、明大ＲＢ・高橋周平（令７卒＝ 足立学園）に３本のＴＤを浴びた。足立学園は、現在の４年生が高校３年生だった２０２２年の関東大会、慶應義塾高 校として１３－１９で惜敗した相手でもある。慶應義塾は、またも足立学園に苦しめられる結果となった。 残り６分を切って始まった慶大の攻撃。ＱＢ・滝沢がＷＲ・ 髙原煌世（商２・慶應）へロングパスを通すと、 相手守備の裏へ抜け出した髙原がキャッチし、 一気にフレッシュを獲得する。 さらに滝沢がフェイクを交えたスクランブルで２度のフレッシュを 奪い、ＲＢ・鶴田眞司（経１・慶應）のランも加えて、 慶大はじわじわとエンドゾーンに迫っていく。

そして残り２分を切って迎えた２ｎｄダウン。ＱＢ・ 滝沢が走りながら投じたボールは、エンドゾーンで待つＷＲ・ 早川の手に収まった。 エンドゾーンの早川を見逃さなかった滝沢の好判断が光るＴＤパス で、慶大は２１－２４と３点差まで追いすがる。

だが、慶大に残された時間はあまりにも短かった。 法大に残り時間を巧みに使われ、そのまま試合終了の笛が鳴る。 春に３１年ぶりの勝利を挙げた相手に、慶大は秋、 わずか３点届かなかった。

ＷＲ・早川開志（総２・慶應）

ーー今日の試合を振り返っていかがでしたか 最終的には負けるという形にはなりましたが、チームとして後半はランもパスもうまく通っていたと思います。プレーオフへの希望は残っているので、中央戦に向けて練習をし、精度を上げていきたいと思います。 ーー終盤、早川選手のタッチダウンで一気に試合が手の届くところまで近づきましたが、その時の心境は この試合の前から絶対に勝ちたいという思いがあって、相手にリードされた場面で自分のタッチダウンでチームを勝たせたいという思いがあったので、決め切れたのはよかったですが、結果としては負けてしまったので、勝ち方についてもっと考え、取り組んでいきたいと思いました。 ーー次戦は中央大学との一戦です。次の試合に向けての意気込みは 今１勝３敗ではありますが、東大、法政戦で流れはつかめたと思うので、その良かった点を今後の練習で伸ばしていき、挑みたいと思います。

ＬＢ・山下敬輔（法３・慶應）

－－今日の試合を振り返っていかがですか そうですね、今日はもともと簡単なゲームにはならないと思っていました。その中で前半の早い段階で戸田がインターセプトを決めてくれて、いい入りができたんですけど、そこから様子を見るような形になってしまって。スコアとしても３点差ということで、あと１本届かなかったというところですね。 －－ご自身のプレーについてはいかがでしたか 自分としては、初戦以降の２試合は怪我で欠場していて、今日が３試合ぶりの復帰という形でした。結構一歩前でプレーしようと心がけていた中で、ロスタックルを１本決められましたし、要所要所でいいタックルもできたので、個人的には良かったと思います。 －－ＬＢ・戸田旭（総１・慶應）は３試合連続でインターセプトを決めています。同じポジションから見ていかがですか 入ってきたときから物おじせず、プレーもすごくて。１年生でそれができるというのは本当にすごいなと思いますし、チームとしても助かっています。 －－次の中大戦に向けて一言お願いします 今日は結果として負けという形になってしまったんですけど、そこはもう切り替えて、明日から中大戦にフォーカスして、必ず勝利できるように準備していきます。

勝敗を分けた「１ヤード」